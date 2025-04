Internationalisation et francophonies universitaires. Entre enjeux géopolitiques et parcours singuliers : diversité des réceptions et circulations des idées (Tours)

Colloque international

Coorganisé par l’UR 4428 Dynadiv de l’université de Tours

et l’UR 1339 LiLPa de l’Université de Strasbourg

Internationalisation et francophonies universitaires

Entre enjeux géopolitiques et parcours singuliers : diversité des réceptions et circulations des idées

13-14 novembre 2025 – Université de Tours

Appel à communications

Dans les dynamiques d’internationalisation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) français, la langue française constitue un élément central des politiques d'influence et de rayonnement culturel, notamment via les dispositifs structurants de la diplomatie universitaire et scientifique[1] et la politique d’attractivité en direction des étudiants internationaux développée par le gouvernement français[2]. La promotion du français dans la sphère de l'enseignement supérieur s'inscrit historiquement dans une stratégie politique plus large visant à renforcer l'attractivité et le pouvoir économique et politique de la France sur la scène internationale (Cosnefroy et al., 2020). En outre, la francophonie universitaire peut être interprétée comme un processus ambigu dans la mesure où elle est impliquée dans deux logiques non nécessairement concordantes : si elle constitue d’une part l’outil stratégique d’une politique d’influence, elle revêt d’autre part un potentiel de pluralisation au sein d’un système qui a tendance à s’homogénéiser tant linguistiquement que dans les cultures disciplinaires et l’élaboration des connaissances scientifiques.

On peut donc voir dans ces dynamiques francophones des logiques antagonistes qui agissent sur au moins trois plans généraux :

des orientations institutionnelles et des modalités d’action profondément agies par une stratégie politique d’instrumentalisation et de dévoiement des missions de l’université, notamment en générant des formes de compétition entre États, mais aussi entre établissements ;

des parcours individuels des acteur·rices impliqué·es, qu’il s’agisse des étudiant·es, des enseignant·es et/ou des chercheur·es impacté·es par des logiques d’influence ou de pluralisation propres aux dynamiques francophones ;

le développement de la science et la circulation des idées et des concepts dans le monde francophone, et au-delà.

À ces différents titres, les francophonies constituent des espaces - historiques, géopolitiques, idéologiques, expérientiels - où se rencontrent et se confrontent volontés politiques, aspirations sociales et expériences singulières.

Ce colloque, qui s’inscrit en dialogue avec le colloque international « F/francophonies en contextes universitaires et diversités de l’ailleurs. Langues, mobilités, (trans)formations, identités » coorganisé par les universités d’Angers et du Mans[3] en 2024, vise à interroger entre autres les manières dont ces politiques, aspirations et expériences, participent de dynamiques qui s’entrecroisent, s’entrechoquent et se nourrissent, à diverses échelles. On s’intéressera en particulier à comprendre ce que les relations dialogiques entre conceptualisation des langues et de leurs usages en francophonies, et l’interprétation des situations sociolinguistiques étudiées, peuvent transformer en matière d’usages institutionnels, de recherche et de formation.

Trois axes de réflexions sont proposés. Le premier axe porte sur l’évolution des politiques institutionnelles et des discours d’influence, en questionnant leurs réceptions diverses au cours de l’histoire. Au-delà d’une réflexion portant sur la mobilisation de la notion de langue comme instrument diplomatique, il s’agit ici de porter un regard critique sur les potentielles conséquences d’une volonté diffusionniste en matière de circulations des idées dans le monde francophone, voire dans d’autres aires linguistico-culturelles (Garcia Jr. A., 2011). Et, in fine, s’intéresser aussi, depuis des « ailleurs », géographiques, linguistiques et culturels, aux réceptions de ces orientations. Le deuxième axe vient questionner les enjeux de pluralité linguistique dans le monde académique francophone, en articulant questionnements linguistiques et idéologiques pour problématiser la construction et la circulation des pensées, des théories et des imaginaires, en contact avec d’autres espaces, tels que le monde anglophone, par exemple, mais pas seulement. Le troisième axe porte sur les enjeux de la F/francophonie dans les parcours d’études d’étudiant·es francophones, sur les perceptions et analyses de ces enjeux, notamment au plan institutionnel. Ces trois axes se situent dans une démarche de mise en relation des réflexions portant sur des projets politiques, institutionnels, et des dimensions plus micro, relevant des parcours de vie, de témoignages, de trajectoires et du pouvoir d’agir des différent·es acteur·ices impliqué·es.

1. Politiques institutionnelles et discours d’influence au prisme de l’histoire : quel(s) projet(s) pour le français, quelles réceptions ?

Par l’intermédiaire des missions du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, l'État français développe des stratégies pour conduire les « [...] politiques publiques et [...] la défense des intérêts de la France et des Français dans un environnement international »[4] (voir entre autres Gazeau-Secret, 2010 ; Martin, 2016). Dans le développement des processus d’internationalisation des universités, l’accès aux études françaises et en français[5] constitue un levier d’influence pour l’État français à travers les trois domaines dits « savoir, langue et culture »[6]. À titre d’exemple, dans le rapport d'information précité en matière de « diplomatie culturelle et d'influence de la France : quelle stratégie à dix ans ? », il est rappelé que « la France n’a plus "le monopole du savoir et de l’universalité", mais [qu’]elle doit continuer de se donner les moyens de rester une "grande puissance intellectuelle" ». Pour ce faire, plusieurs axes stratégiques sont proposés, dont celui stipulant que « [l]a diplomatie scientifique et universitaire doit être au cœur de notre diplomatie d’influence », se traduisant par l’élaboration de stratégies d’attraction internationale. En formant de futurs partenaires économiques et politiques, les universités françaises (et l’État français) font le pari que ces personnes deviennent des acteurs clés de la projection d’un soft power français (Nye, 2004). Cette dimension invite à réinterroger la rhétorique des discours politiques et de leur évolution, de leurs potentielles implications et conséquences, notamment au prisme de l’histoire.

On s’intéressera, en outre, aux réceptions, influences, manières de s’approprier ou de se démarquer de ces discours politiques à divers niveaux institutionnels : macro, méso et micro, et ce, depuis différents « lieux », espaces géopolitiques et institutionnels. Dès lors, une série de questions émerge au sujet des perspectives post- et dé-coloniales en matière d’élaboration des savoirs et des connaissances (Coppans, 1993 ; Rivera Cusicanqui, 2007 ; Vergès, 2018) mais aussi, sur le plan sociolinguistique, en matière de normes et de variations, de centre(s) et de marges (Pooley, 2012). Comment se vit-on, ou non, francophone / comment vit-on sa « francophonie » / comment les rapports à la langue française se reconfigurent, ou non, en situations de migrations académiques (Tending, 2014 ; 2017) ? Aussi, la francophonie des chercheur·es et des étudiant·es joue-t-elle un rôle double : d'une part, elle offre en apparence un cadre linguistique commun ; d'autre part, elle met en lumière les tensions et les défis liés à la reconnaissance et à la valorisation de la diversité linguistique et académique des françaiS dans le monde académique francophone.

2. F/francophonies, plurilinguismes, anglicisation : enjeux pour la connaissance et les imaginaires (sciences, enseignements, arts, littératures)

Les dimensions francophones posent la question – dans un espace pouvant sembler déterritorialisé via « une langue en commun » – des rapports de domination non seulement au sein des communautés linguistiques, mais également au sein des communautés de recherche et d’enseignement, dans la mesure où, du point de vue des discours institutionnels, de l’État français, notamment, peuvent demeurer un « centre », i.e. la France, et des « périphéries » (des pays « francophones »).

Ainsi, la prise en compte des diverses situations postcoloniales est cruciale dès lors qu’il s’agit d’élaborer une compréhension des circulations étudiantes, des circulations de chercheur·es, de la mise en place de partenariats internationaux, ou de l’évaluation des publications, par exemple (Véret, 2023). La question des dynamiques circulatoires est au cœur de toute réflexion épistémologique et historique menée sur les manières dont les connaissances et les imaginaires liés à leur élaboration sont considérés : au fond, quelles sont les conséquences des divers traitements de l’altérité linguistique et culturelle dans les situations susmentionnées ? En lien avec les perceptions d’un Autre et d’un Ailleurs[7] francophones, quelles compréhensions peut-on élaborer des formes de rapports diversifiés à la connaissance, aux arts, aux littératures ?

D’autre part, la notion de francophonie plurielle étant axée sur la diversité des français et des expériences francophones (Feussi, 2018), elle induit une conception plurilingue des répertoires francophones fondée sur une vision humboldtienne des langues (Chabrolle-Cerretini, 2008), ce qui engage des formes de spécificité et de singularité des façons de penser via le langagier. Dans cette conception, on pose que les français sont associés à des modalités de rapport aux savoirs et à des savoirs eux-mêmes diversifiés. Les ressources linguistiques francophones (ou considérées comme telles) sont prises dans des répertoires langagiers plus larges, et la prise au sérieux d’orientations plurilingues pour penser les français en contact avec d’autres langues participe d’un champ de réflexion sur la constitution des imaginaires et des expériences relatifs aux sciences, aux langues, aux arts et aux littératures, mais aussi aux modalités mêmes de construction des connaissances (des étudiant·es comme des chercheur·es).

En outre, la diffusion de la langue française rencontre une autre dynamique, celle de l’anglicisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cela pose la question des politiques linguistiques universitaires, le plus souvent pensées « à court terme » et représentatives des mythes circulant sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur (Knight, 2004, 2011 ; Grin, 2023 : 125). Dans les champs de la recherche, de la formation, des arts et littératures, des perspectives « plurilingues » peuvent donner à réfléchir à des espaces possibles de dépolarisation entre l'anglais et le français, de préservation et d’élaboration de la diversité des savoirs et idées aux multiples épaisseurs et perspectives élaborés et exprimés dans différentes langues (Gajo, 2003, 2006 ; Berthoud, 2016). Il en va de même pour l'enseignement, dès lors que l’on considère la mission de former des étudiant·es capables de naviguer entre plusieurs langues, de manière à favoriser non seulement leur insertion professionnelle, mais aussi leur capacité à contribuer à des visions pluralisées de leurs objets disciplinaires et de leurs pratiques professionnelles. En bref, les francophonies plurielles peuvent-elle représenter non pas un contrepoids exclusif à l'anglicisation, mais s’inscrire dans une politique linguistique plurilingue ?

Dans cet axe, nous serons donc amené·es à nous poser, sans exhaustivité, les questions suivantes : de quelles manières ces politiques linguistiques universitaires sont-elles pensées ou non par les établissements d’enseignement supérieur (désormais EES), en tenant compte ou non des différentes logiques qui traversent les universités françaises et francophones ? Est-il possible de créer un espace académique ouvert et diversifié valorisant et donnant un cadre institutionnel aux francophonies plurielles et plus généralement à la diversité linguistique ? Quelles sont ou pourraient être les dynamiques (symboliques, rapports de pouvoir, de domination, solidarités) dans le monde universitaire francophone sur les volets de l’enseignement et de la recherche ?

Ces questions, à l’interface entre sociolinguistique et didactique des langues (notamment), peuvent être réfléchies depuis divers terrains francophones, approchés qualitativement, dans l’optique de mettre en perspective et de contraster différents points de vue, qu’il s’agisse de terrains universitaires ou relatifs aux arts et littératures.

3. Le(s) français dans les universités françaises et/ou francophones : reconnaissance et prise en compte des parcours d’étudiant·es

En France, dans ces dynamiques d’internationalisation, les enjeux de la francophonie se posent notamment sur le plan de l’insertion des étudiant·es, en mobilité encadrée ou non, au regard de leurs projets et situations. Un certain nombre de dispositifs existent pour l’accueil et l’intégration des étudiant·es dit·es « étranger·es », tels que les cours de français dans les centres universitaires de FLE, ou encore les « DU passerelles » qui permettent à des étudiant·es en situation d’exil de faire un apprentissage et une mise à niveau en français afin d’accéder aux parcours LMD[8], s’inscrivant dans la politique France « terre d’accueil ». Cependant, pour les étudiant·es déjà francophones du fait de leur parcours de vie antérieur, certains dispositifs de remédiation linguistique et académique peuvent s'avérer inadéquats. En effet, les discours argumentant la mise en place de ces dispositifs révèlent des perceptions déficitaires des étudiant·es « francophones » (désignant souvent les étudiant·es venant du continent africain, ou même des étudiant·es français·es venant de la France non hexagonale), pour lesquel·les des difficultés en matière de niveau linguistique et académique sont identifiées (Alais et. al., 2024). Notamment, les usages littératiés souvent implicités, méritent d’être questionnés afin de proposer une analyse fine des enjeux de réception et de production propres à chaque discipline (Favrat, 2020 ; Courtaud, 2021 ; Véret, 2023). Les discours autour des situations de ces étudiant·es traduisent des préoccupations didactiques et éthiques, notamment, liées aux relations historiques, politiques et diplomatiques entre la France et les pays d’origine de ces étudiant·es. Ici encore, il pourra être intéressant de réfléchir à ces questions en menant une réflexion sur les manières dont les points susmentionnés sont perçus par les divers·es acteur·ices, depuis d’autres aires francophones que la France hexagonale.

Se pose ainsi la question du rôle des circulations estudiantines et enseignantes, de la rencontre des logiques institutionnelles et des expériences et dynamiques propres à chacun·e. Quels sont les enjeux sociolinguistiques associés à l'insertion des étudiant·es nationaux·ales et étranger·es (quel que soit leur statut), dans les universités françaises, et comment ces enjeux reflètent-ils les tensions entre « centres » et « marges » dans l'espace francophone, y compris français ? En quoi l'internationalisation des EES français et plus largement francophones contribue-t-elle à reproduire ou à déconstruire les dynamiques coloniales, ayant diverses formes de colonialismes en repère, dans l’élaboration et la diffusion des savoirs ?

Ces journées seront l’occasion de réfléchir aux enjeux éthiques et politiques présents en toutes situations de francophonies universitaires et à leurs potentielles conséquences dans les domaines de la recherche de l’enseignement, mais aussi des arts et des littératures.

Ces réflexions invitent non seulement à interroger les dynamiques internes des dispositifs universitaires francophones, mais aussi à les revisiter en portant un regard critique décentré, depuis et en direction des « ailleurs » francophones afin de mieux comprendre comment les circulations et interactions au sein de la F/francophonie contribuent à renouveler, reproduire ou transformer les relations et dynamiques dans l'internationalisation des savoirs et des pratiques académiques et artistiques.

Des propositions de communication sont attendues plus particulièrement dans les domaines suivants :

· Sociolinguistique

· Didactique des langues dans l’enseignement supérieur

· Politiques linguistiques universitaires

· Politiques éducatives et formatives dans l’enseignement supérieur

· Politiques et économies des langues

· Épistémologies des SHS (en particulier de la SLG et de la DDL)

· Arts, littératures et éditions francophones

· Histoires de l’éducation / histoires / historiographies des disciplines

Formats proposés et modalités de soumission de propositions

Les propositions de communications s’inscriront dans l’un des trois axes proposés.

En plus des propositions de communications individuelles, des panels, mais aussi des interventions plus atypiques, telles que des ateliers ou toute autre approche originale seront les bienvenus.

Pour une proposition de communication : il est attendu un résumé de la proposition (1 page maximum, titre, identité et affiliation, 5 mots-clés max. et bibliographie inclus).

Pour un panel : il est attendu un résumé général du panel (1 page maximum + 5 mots-clés max.) ainsi qu’un bref résumé de chacune des communications qui le compose (1 page maximum, titre, identité et affiliation, 5 mots-clés max. et bibliographie inclus).

Pour une autre proposition : il est attendu un résumé de la démarche envisagée, comprenant ses objectifs et la/les thématiques qui y sera/seront travaillée/s (1 page maximum incluant une éventuelle bibliographie + 5 mots-clés max.).

Toutes les propositions feront l’objet d’une évaluation par les membres du comité scientifique.

Les propositions sont à déposer sur la plateforme sciencesconf dédiée avant le 15 mai 2025 : https://ifu2025.sciencesconf.org

Les retours seront communiqués à partir du 5 juillet 2025.

Comité scientifique

Mathilde Anquetil (U. Macerata)

David Bel (U. Normale de Chine du Sud)

Clément Bigirimana (U. Burundi)

Quentin Boitel (U. Tours)

Annette Boudreau (U. Moncton)

Aude Bretegnier (Le Mans U.)

Alice Burrows (U. Sorbonne Nouvelle)

Peggy Candas (U. Strasbourg)

Véronique Castellotti (U. Tours)

Léa Courtaud (U. Tours)

Marc Debono (U. Tours)

Guillaume Deschênes-Thériault (U. Ottawa)

Sladjana Djordjevic (U. Haute-Alsace, Mulhouse)

Chloé Faucompré (U. Strasbourg)

Babacar Faye (U. Dakar)

Valentin Feussi (U. Angers)

Mariana Fonseca Favre (U. Genève)

Gilles Forlot (INALCO, Paris)

Laurent Gajo (U. Genève)

Patricia Gardies (U. Montpellier 3)

Michele Gazzola (Ulster U.)

Etienne Gérard (U. Paris Cité/IRD)

François Grin (U. Genève)

Philippe Hambye (U. Louvain)

Emmanuelle Huver (U. Tours)

Jean-Marie Klinkenberg (U. Liège, Académie Royale de Belgique)

Mylène Lebon-Eyquem (U. Réunion)

Fabienne Leconte (U. Rouen Normandie)

Françoise Le Lièvre (U. Catholique de l’Ouest)

Joanna Lorilleux (U. Tours)

Déborah Meunier (U. Liège)

Malo Morvan (U. Tours)

Céline Peigné (INALCO)

Isabelle Pierozak (U. Tours)

Julia Putsche (U. Strasbourg)

Didier de Robillard (U. Tours)

Francelino Sumburane (U. Rouen Normandie)

Marie-Laure Tending (Le Mans U.)

Christel Troncy (U. Rouen Normandie)

Thomas Véret (U. Rouen Normandie)

Patchareerat Yanaprasart (U. Genève)

Comité d’organisation

Léa Courtaud (U. Tours)

Chloé Faucompré (U. Strasbourg)

Paul Berger (U. Strasbourg)

Élise Bottazzi (U. Strasbourg)

Martyna Kielek (U. Tours)

Élodie Pérez (U. Tours)

Chloé Provot (U. Strasbourg)

Chiara Vela (U. Tours)

Pierre Sallé (U. Tours)

Bibliographie

Alais M., Courtaud L., Girardeau F. & Lorilleux J., 2024, « Langues, plurilinguismes, publics enseignés : quelles conceptions pour quels (dé)cloisonnements des usages didactiques dans un paysage mondialisé ? », in Recherches en didactique des langues et des cultures n°22. En ligne : https://doi.org/10.4000/11qa8

Attali J., 2014, « La francophonie et la francophilie. Moteurs de croissance durable », rapport au Président de la République.

Bhargava R., 2013, “Overcoming the epistemic injustice of colonialism”, in Global Policy. 4(4), p. 413 - 417.

Boudreau A. & Violette I., 2009, « Savoir, intervention et posture en milieu minoritaire : les enjeux linguistiques en Acadie du Nouveau-Brunswick », in Langage et société, n° 129(3), p. 13-28. En ligne : https://doi.org/10.3917/ls.129.0013

Braun C., 2016, « La mobilité internationale des étudiants : l’atout francophone, Observatoire de la francophonie », Observatoire de la francophonie. En ligne : http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/06/LesFormationsenFrancais.pdf

Chabrolle-Cerretini A.-M., 2007, La vision du monde de Wilhelm von Humboldt. Histoire d'un concept linguistique, Lyon : ENS Éditions.

Coppans J., 1993, « Intellectuels visibles, intellectuels invisibles », in Politique africaine n°51, Intellectuels africains, p. 7-25.

Courtaud L., 2022, « Barrières de la langue en francophonies ? Le cas d’étudiants à l’université́ française », communication au Colloque Acedle 2022, Didactique(s), plurilinguisme(s), mondialisation(s), 17-18 nov., Université́ d’Aveiro (Portugal).

Courtaud L., 2021, Une diversité standardisée ? Enjeux de politiques linguistiques et formatives dans l’internationalisation des universités françaises, Thèse de doctorat, Université de Tours.

Colin Ph. & Quiroz L., 2023, Pensées décoloniales : Une introduction aux théories critiques d’Amérique latine. Paris : Éditions la Découverte.

Cosnefroy, L., De Ketele, J.-M., Hugonnier, B., Parmentier, P., Palomba, D. & Uvalic-Trumbic, S., 2020, L’internationalisation de l’enseignement supérieur : le meilleur des mondes ? De Boeck Supérieur.

De Wit H., Hunter F., Howard L. & Egron-Polak E., 2015, L'internationalisation de l'enseignement supérieur, Parlement européen, Direction générale des politiques internes. En ligne : http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

Favrat S., 2020, Cheminements épistémologiques et discursifs dans l'écriture de recherche en contexte français. Les doctorants internationaux en Sciences du langage à l'université de Franche-Comté, Thèse de doctorat, Université́ de Fribourg et Université́ de la Sorbonne Nouvelle.

Feussi V., Tending M.-L. et Piriou J. (coord.), à par. 2025, F/francophonies en contextes universitaires : diversités de l’ailleurs, langues, (trans)formations, identités, Paris : L’Harmattan.

Feussi V., 2018, Francophonies – relations – appropriations. Une approche historicisée et expérientielle des « langues », note de synthèse d’HDR.

Feussi V. & Robillard D. (de), (collab. M.-L. Tending), 2017, « “La francophonie“ : prolégomènes à une perspective de la réception », in Les « francophonies » africaines. Bilans et perspectives, Le français en Afrique n°31, p. 15-43.

Gaudemar J.-P. (de), 2018, « La francophonie dans un monde universitaire en transformation. Entretien », in Hérodote n°168, Ed. La Découverte, p. 101-108.

Gajo L., 2018, « Modes d’enseignement bilingue à l’université : enjeux didactiques et sociopolitiques », in H. Knoerr, A. Weinberg & C. E. Buchanan (éd.), Enjeux actuels de l’immersion universitaire, Ottawa : Ottawa, Groupe de recherche en immersion au niveau universitaire, p. 1-27.

Gajo L. & Berthoud A.-C., 2018, « Multilingual interaction and construction of knowledge in Higher education », in International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21/7, p. 853-866.

Gajo L., 2013, « Le plurilinguisme dans et pour la science : enjeux d'une politique linguistique à l'université », in Synergies Europe, no8, p. 97-109.

Garcia A. Jr., 2011 « Mobilité universitaire et circulation internationale des idées. Le cas du Brésil contemporain », in Revue de synthèse, tome 132, 6° série, n°4, p. 567-574.

Gazeau-Secret A., 2010, « Francophonie et diplomatie d'influence. », in Géoéconomie, n°55(4), p. 39-56. En ligne : https://doi.org/10.3917/geoec.055.0039

Gazzola M., 2024, Multilingualism, language ideologies and language policy in university research and teaching, in R. Garrigasait & J. Ramoneda (eds.). In an Open Field: Contemporary Cultural Practices. Barcelona, p. 237-260

Gazzola M., 2018, « Les classements des universités et les indicateurs bibliométriques : Quels effets sur le multilinguisme dans l’enseignement et la recherche ? », dans F. Le Lièvre, M. Anquetil, L. Verstraete-Hansen, Ch. Fäcke & Martine Derivry (éds.), Langues et cultures dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur au XXIe siècle. (Re)penser les politiques linguistiques : anglais et plurilinguisme. Bern/Berlin : Peter Lang, p. 131-162.

Geisser V., 2018, « Le 'double discours' des pouvoirs publics français sur l’accueil des étudiants étrangers : une si vieille histoire », in Migrations et Société n° 174, p. 3-15.

Genard J.-L. & Roca I Escoda M., 2019, « Publier en français dans un monde globalisé : raisons et déraisons », in SociologieS, Débats, Pourquoi publier en langue française quand on est sociologue ? En ligne : http:// journals.openedition.org/sociologies/9731

Grin F., 2013, « L'anglais dans l'enseignement académique : le débat s'empare des clichés », in European Journal of Language Policy, juin 2013.

Grin F., 2012, « Une lingua franca est-elle 'économique' ? La perspective de l'économie des langues », Colloque international pluridisciplinaire « Communication et mondialisation. Les limites du tout-anglais » - Mercredi 14 novembre 2012, CNRS. Conférence en ligne : https://webcast.in2p3.fr/video/mythe_d_une_lingua_franca_et_economie_des_langues__3

Grin F., 2005, « L'enseignement des langues étrangères comme politique publique », rapport établi à la demande du Haut Conseil de l'évaluation de l'école, no19.

Haize D., 2013, « La diplomatie culturelle française : une puissance douce ? », in CERISCOPE Puissance. En ligne : http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part2/la-diplomatie-culturelle-francaise-puissance-douce

Heilbron J., 2008, « Qu'est-ce qu'une tradition nationale en sciences sociales ? », in Revue d'Histoires des Sciences Humaines, 2008/1, no18, p. 3-16.

Herbillon M. & Sylla S., 2017, La diplomatie culturelle et d'influence de la France : quelle stratégie à dix ans ? Rapport d'information réalisé́ par la commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 24 octobre 2017. En ligne: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1359_rapport-informati

Knight J., 2011, « Five myths about internationalization », in International Higher Education, n°62, p. 14–15.

Knight J., 2004, « Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales », in Journal of Studies in International Education, vol. 8, no1, p. 5-31.

Klinkenberg J.-M., 2013, « La francophonie : pour qui ? pour quoi ? », dans V. Castellotti (dir.), Le(s) français dans la mondialisation, Bruxelles : EME et InterCommunications. p. 17-38.

Klinkenberg J.-M., 2001a, « La conception essentialiste du français et ses conséquences. Réflexions polémiques », in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, fasc. 3. Langues et littératures modernes - Moderne taal- en letterkunde. p. 805- 824.

Klinkenberg J.-M., 2001b, La langue et le citoyen, Paris : PUF.

Laforest M., Breton G. & Bel D., (dir.), 2014, Réflexions sur l'internationalisation du monde universitaire, Paris : Éditions des archives contemporaines.

Le Lièvre F., Anquetil M., Derivry-Plard M., Fâcke Ch. & Verstraete-Hansen L., 2018, (éds.), Langues et cultures dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. (Re)penser les politiques linguistiques : anglais et plurilinguisme, Berne : Peter Lang.

Lévy-Leblond J.-M., 2016, « La science au défi de la langue », dans P. Frath & J. Herreras, Plurilinguisme et créativité scientifique, Observatoire européen du plurilinguisme. p. 22-32. En ligne : https://doi.org/10.3917/oep.frath.2017.01.0022

Martin L., 2016, « Diversité culturelle et défense de la langue par la France : les enjeux d’une action culturelle extérieure moderne. Politiques de la culture. » Communication présentée au forum franco-japonais « Où va la diplomatie culturelle de la France ? Du rayonnement culturel à la diplomatie d’influence », Université Aoyama Gakuin, Tokyo, Japon.

Musselin C., 2017, La grande course des universités, Paris : Presses de Sciences Po.

Parker G., 2006, « Francophonie et universalité : évolution de deux idées jumelles », dans P. Blanchard et N. Pancel, Culture post-coloniale 1961-2006, Paris : Autrement, p. 228-241.

Rey O. & Feyfant A., 2017, « Les transformations des universités françaises. » [Rapport de recherche] Institut français de l’Éducation, unité veille & analyses. En ligne : ⟨ensl-01561236⟩

Rivera Cusicanqui S., 2007, « Décoloniser la sociologie et la société », Journal des anthropologues n°110-111. En ligne : https://doi.org/10.4000/jda.2473

Tending M.-L., 2017. « ’Je ne suis pas francophone je suis sénégalais !’ » De quoi ‘francophone’ est-il le nom et ‘francophonie’ le dénominateur commun ? », in Le français en Afrique, BCL, ILF, 2017, Les « francophonies » africaines : bilans et perspectives, n°31.

Tending M.-L., 2014, Parcours migratoires et constructions identitaires en contextes francophones. Une lecture sociolinguistique du processus d'intégration de migrants africains en France et en Acadie du Nouveau-Brunswick, Thèse de doctorat, Université de Tours.

Ramantsoa B., Dellpech Q. & Diagne M., (collab.), 2016, L'enseignement supérieur français par-delà des frontières. L'urgence d'une stratégie, Rapport, France Stratégie.

Vergès F., 2018, « Décoloniser la langue française. Pour une politisation de la Francophonie » in Revue du Crieur n°10, p. 68-81.

Véret Th., 2023, La recherche africaine évaluée « à l’aveugle ». Les revues académiques françaises face aux propositions d’articles en provenance du continent africain, Thèse de doctorat, Université Sorbonne Paris 3.

Wiebke K., 2016, « La circulation internationale des savoirs en sciences sociales. Facteurs pertinents d’acceptation et de rejet des textes voyageurs », in Revue d'anthropologie des connaissances, 2016/1 vol. 10, no1, p. 1-41.

[1] Pour un aperçu des grands axes de coopération bilatérale soutenant le développement de la diplomatie universitaire et scientifique française, l’on pourra se reporter à cette page du site du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

[2] Voir notamment les six points clefs de la stratégie « Bienvenue en France » sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

[3] Colloque coorganisé par les laboratoires CIRPaLL (V. Feussi, Université́ d’Angers), CREN (M.-L. Tending, Le Mans Université́) et ESO (J. Piriou, Université́ d’Angers).

[4] Cette formulation datée de 2021 est transformée dans la brochure de 2024 : « Les femmes et les hommes du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) défendent et promeuvent les intérêts de la France et des Français dans tous les domaines auprès des pays étrangers et au sein des organisations internationales. » Information présente dans le document en ligne « Les métiers du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ».

[5] I.e. Études en France et études françaises hors de France via les formations délocalisées, formations à distance et études non françaises mais dispensées en langue française, qui, potentiellement, constituent des leviers pour l’attractivité des formations françaises.

[6] Cf. le rapport de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale (en ligne).

[7] Les majuscules opérées ici visent à visibiliser les discours communément réifiants de ces notions, bien que, dans une perspective de recherche, il s’agirait de problématiser et mettre en perspective ce type de conception.

[8] Licence, Master, Doctorat.