Écrire (tout) contre la scène ? (Sorbonne nouvelle)

La diversité des gestes d’écriture « en relation » avec la scène, et des défis qu’ils se lancent et lui lancent, est aujourd’hui telle que l’on ne sait plus quel terme de coordination ou quelle qualification employer pour dire cette relation : écritures dramatique, théâtrale, scénique, poétique ? écriture pour (voire contre), avec, à côté de, indifférente à – la scène ?

Cette question n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un débat « au long cours » largement partagé depuis les réflexions fondatrices d’Anne Ubersfeld (Lire le théâtre, 1977) ou Bernard Dort (La Représentation émancipée, 1988, Le Spectateur en dialogue, 1995) et jusqu’à Jean-Pierre Sarrazac (2007, 2012, 2021) et Joseph Danan (2013 et 2018). Mais en deça, ou au-delà, de questionnements antérieurs sur le dépassement de la dualité texte/scène, et tout en bannissant toute posture textocentrée, que dire, aujourd’hui, de gestes d’écrivain.e.s qui refusent l’absorption de leur démarche dans le courant dominant des écritures de plateau – concept dont l’effet de mode est avec le temps de plus en plus sensible, et qui a sans doute occulté, depuis un moment, la question de l’écriture elle-même ?

Responsabilité scientifique et organisation :

Pierre Longuenesse, IRET, pierre.longuenesse@sorbonne-nouvelle.fr

Céline Hersant, IRET, céline.hersant@sorbonne-nouvelle.fr

Comité scientifique :

Sylvain Diaz (U. Strasbourg), Cyrielle Dodet (UT2J), Céline Hersant (Théâtrothèque Gaston Baty, USN), Pierre Lesquelen (U. Rennes II), Pierre Longuenesse (Sorbonne Nouvelle/IRET), Pierre Letessier (Sorbonne Nouvelle/IRET), Alexandra Moreira Da Silva (Sorbonne Nouvelle/IRET).

Vendredi 25 Avril

9h30 – accueil

10h – Introduction

Pierre Longuenesse

Matinée - Scènes du texte, défis à la scène (1)

Présidence de séance : Alexandra Moreira da Silva

10h30 - Écrire dans une zone sourde

Sylvain Diaz

10h55 - L’amour vif du théâtre : regard sur une jeune génération d’auteur·rice·s

Pierre Lesquelen

11h20 - discussion et pause

11h45 – Écriture du travail et travail de l’écriture : la fabrique de l’adaptation scénique d’À la ligne, feuillets d’usine de Joseph Ponthus

Hélène Suquet

12h10 - Notre correspondance survit à tout : intuitions, doutes et dé-routes de l’écriture dramatique.

Enzo Giacomazzi

12h35 - Discussion

13h - Buffet déjeunatoire (sur place)

Après-midi – Écritures et pratiques scéniques

Présidence de séance : Sylvain Diaz

14h30 – Comment René Pollesch (n')est (pas) devenu un auteur-metteur en scène

Corentin Jan

15h – À la rencontre de la rencontre. Théâtre Ouvert : éloigner pour mieux rapprocher ?

Marie Sorel

15h30 - Discussion et pause

16h - Rencontre avec Nicolas Doutey

animée par Céline Hersant et Jean-Pierre Han

17h30 - Pot convivial.

Samedi 26 Avril

Matinée – Scènes du texte, défis à la scène (2)

Présidence de séance : Pierre Longuenesse

9h15 – Accueil et café

9h40 – La poétique des ruines – le cas de Philippe Malone et de Julien Gaillard

Shiho Kasahara

10h05 - Des textes de théâtre écrits sur le mode du défi ? Réflexions sur les didascalies contemporaines

Pierre Letessier

10h30 - Fabriques d’espaces

Chloé Marchandeau-Fabre

10h55 discussion et pause

11h20 rencontre avec Stanislas Nordey

animée par Pierre Longuenesse

12h40 - Buffet déjeunatoire (sur place)

Après-midi – 14h-17h - Réunion du groupe de recherche sur la poétique de la scène contemporaine ouverte à tous les participants

Rencontre avec Rémi Checchetto et Magali Mougel animée par Pierre Comandu et Pierre Longuenesse

Point d’étape sur le projet collectif de « Lexique des écritures ».