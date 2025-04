Adaptation, compromission, contorsion (CoRC #2 — Colloque en Recherche-Création, Montréal)

APPEL À COMMUNICATIONS — CoRC #2

Colloque en Recherche-Création

Se déroulera en novembre 2025 - date à confirmer

Date limite de proposition : le 5 mai 2025

En novembre 2025 se tiendra la deuxième édition du Colloque en Recherche-Création (CoRC), une initiative portée par un groupe de doctorant·es en Études et Pratiques des Arts (DÉPA, UQAM). Ce colloque s’adresse à toutes les personnes engagées dans une pratique de recherche-création, aux chercheur·ses du milieu académique ainsi qu’aux professionnel·les de l’industrie culturelle.

Nous proposons ce colloque en tant qu’espace de rencontre, favorisant le partage d’expériences et de réflexions tout en interrogeant les conventions de la communication académique.

Cette année, le colloque s’articule autour de trois thématiques :

ADAPTATION

Sous toutes ses formes — passant par l’adaptation biologique d’un organisme à un espace extérieur ou d’un organe à un nouveau corps — jusqu’à l’adaptation comme geste artistique. L’exemple le plus classique est celui de l’adaptation littéraire au cinéma, véritable traduction intersémiotique (Cléder & Jullier, 2017). Nous parlons aussi d’adaptation d’un environnement à un autre, réel ou virtuel. La contrainte de l’adaptation devient une règle dans laquelle l’artiste peut s’exprimer, voire un espace transitionnel (Winnicott dans Vanoye, 2011). Si elle est un terrain de jeu amusant pour l’artiste, il ne faut pas oublier son double tranchant : s’adapter aux systèmes, aux appels à projets, aux sujets de colloques, aux politiques, aux financements. « Il faut s’adapter » (Stiegler, 2019) … mais à quel prix ? Elle reste une merveilleuse source d’inspiration. Nous imitons, nous inspirons, nous transformons, nous mimons. Les récits sont réécrits, détournés, plagiés, à travers une multitude de variations (Kundera, 1981) : tous s’entremêlent sous forme d’intertextes et d’hypertextes (Samoyault, 2001).

COMPROMISSION

Le compromis peut se définir comme une conciliation réciproque. Par opposition, la compromission, elle, demande aux individus de changer leur place et de brouiller leurs traces, sans ouverture vers une coopération (Thuderoz, 2015). Appliquée à la création et à la recherche-création, la compromission pousse à renoncer à une partie de sa proposition, de son œuvre ou de son engagement. Au nom d’une collaboration avec des institutions dans une dynamique de pouvoir nécessairement asymétrique, quels impacts celle-ci peut avoir sur les processus de recherche, création et recherche-création ? À quel point devons-nous tordre, déformer, altérer les projets, œuvres, communications selon certains standards ou contraintes matérielles ? Jusqu’où glissons-nous, au-delà de contraintes entendables et acceptables, du compromis vers la compromission ?

CONTORSION

La notion de contorsion questionne les façons dont les corps — physiques ou symboliques — réagissent aux pressions de leur environnement : en se pliant aux cadres, en les dépassant ou en les déformant. Elle fait référence aux techniques du corps et aux techniques de soi (Foucault, 2001) visant à la recherche d’espaces dans le propre corps (Damkjaer, 2016, 2023), et/ou à repousser ses propres limites dans la production artistique. Elle invite à explorer les concepts d’extension, décompression, transformation, dislocation, dissociation ou encore de distorsion de la réalité. Comment la virtuosité permet-elle de négocier les limites, dans la spectacularisation, d’un point de vue scénique, politique et social ? La notion s’applique aux actes continus de traduction — linguistique, académique, créative — qui entraînent un sentiment d’altérité et de délocalisation. Elle renvoie aussi à l’inscription et aux traces des corps physiques dans les espaces virtuels, et vice-versa.

— — — — — —

LA FORMULE

Le CoRC 2025 propose des formats hybrides, dans le but de favoriser les dialogues entre les espaces de création, le milieu universitaire et l’industrie culturelle afin d’enrichir la réflexion sur les savoirs et méthodologies propres à la recherche-création. Nous vous proposons deux types de soumissions au choix ou cumulatives :

une conférence

visant à ancrer la communication de la recherche dans le corps, dans l’action et dans l’interrelationnel. Toute forme de communication est acceptée : présentation classique, conférence-performance, performance, vidéo, workshop, et toutes autres formes et hybridations tant qu’il s’agit d’une transmission de savoir pouvant être présentée dans l’espace disponible et dans le temps imparti. Le temps maximum par intervention est de 30 minutes (20’ pour l’intervention et 10’ pour questions et échanges).

une œuvre

visant à renforcer le lien de la recherche-création à la matérialité dans le cadre d’une exposition collective. Il est à noter que vous devrez assurer vous-même le transport et l’accrochage de l’œuvre. Nous ne pouvons pas garantir l’espace consacré à chaque œuvre pour l’instant.

— — — — — —

Avant le 5 mai 2025, vous pouvez envoyer vos propositions via le formulaire suivant : https://link.infini.fr/corc2025. Il vous sera demandé :

► Nom/prénom/pronom(s)/adresse courriel/programme d’étude (si applicable)

► Un titre provisoire de la communication (100 caractères maximum)

► Un résumé de votre proposition / une description de votre œuvre (350 mots pour chaque texte)

► Une courte biographie (150 mots)

► Les spécifications nécessaires (visuels, modalités d’exposition et caractéristiques techniques, sachant que nous ne disposons pas d’un budget alloué à l’achat de matériaux ni à l’aide à la production)

— — — — — —

L’ÉQUIPE

Le comité scientifique est composé de doctorant·es en Études et Pratiques des Arts (DEPA, UQAM) :

Charline P. William, Dorah S. Claude, Elvire Colin-Madan, Léo Yonis Henni, minette carole djamen nganso, Paloma Leyton et Pasiphaé Leclere.

— — — — — —

