"Surveiller et instruire : la culture en prison (mythes et réalités)". Conf. de Laélia Véron (Bruxelles)

Surveiller et instruire : la culture en prison (mythes et réalités)

Mercredi 09 avril 2025 | 14h00 [Bâtiment U - Salle U.A.6.112/116]

Tout le monde (ou presque) sera d'accord pour vanter abstraitement l'importance de la culture. Mais en réalité, nous la vivons rarement comme une expérience fondamentale. Au fil de nos existences, la culture devient trop souvent une simple nécessité scolaire, un instrument de distinction un peu superficiel ou un élément de divertissement assez vain.

Enseigner en prison depuis plus de dix ans permet d'envisager autrement la culture, telle qu'elle peut être vécue par certaines personnes incarnées: comme une expérience plus sincère, plus profonde et plus décisive mais souvent également - et de manière paradoxale - plus violente, frustrante et partielle.

Les récits qui parlent de culture en détention ont souvent une structure stéréotypée (épreuves - découverte de la culture - rédemption et/ou résilience). Croire que la culture est «la» solution rédemptrice pour les personnes détenues, n’est-ce pas paradoxalement la réduire ? N’est-ce pas penser qu’elle est bonne pour «les autres», pour qu’ils deviennent comme «nous» ? Finalement, qu’est-ce qu’une «bonne» culture, à quoi devrait-elle servir et pour qui ?

—

La Chaire Suzanne Tassier-Gustave Charlier s’attache à étudier et à déconstruire les grands débats de société dans lesquels l’ULB s’engage activement. Elle a pour but de convier un professeur étranger à l'Université, à donner sous ses auspices un enseignement sur les "Conditions du travail féminin" ou d'aider, par toute voie appropriée, le développement de la recherche en matière de "Gender studies".

La Chaire est gérée conjointement par les Facultés de Droit et criminologie, Lettres, traduction et communication, Philosophie et sciences sociales, Psychologie et sciences de l’éducation. Elle est organisée tous les ans, à tour de rôle par chacune de ces facultés.

Cette année, la Faculté de Lettres, Traduction et Communication reçoit Laélia Véron.

Responsable académique de la Chaire Tassier 2024-2025 : Professeure Laurence Rosier