"Faut-il renoncer à l’ironie ?" Conf. de Laélia Véron (Bruxelles)

"Mais, si l'ironie a ainsi un certain caractère rebutant, elle comporte à coup sûr aussi une extraordinaire puissance de séduction et d’enchantement. Le maque mystérieux dont elle se couvre, la communication télégraphique qu’elle établit – car un ironiste doit toujours être compris de loin –, l’infinie sympathie qu’elle suppose, l’instant fugace mais indescriptible de la compréhension, instantanément banni par la crainte de la méprise : tout cela retient captif de liens indissolubles. Quand donc au premier moment l’individu se sent libéré et porté au large par le contact de l’ironiste s’ouvrant à lui, celui-ci est aussitôt en son pouvoir"

(Kierkegaard à propos de l'ironie socratique, à partir du récit d’Alcibiade dans "Le Banquet" de Platon).

Cette communication sur l'ironie essaiera d'éviter aussi bien les partages binaires un peu trop faciles (la "bonne" ironie vs la "mauvaise", le critère ultime étant trop souvent à chercher dans les goûts individuels du sujet jugeant...) que les formules alambiquées (trop souvent présentes dans la recherche) et tellement vagues qu'elles perdent toute signification. Il s'agira pour nous non pas d'aborder l'ironie de manière absolue mais d'étudier les imbrications, convergences et divergences entre parole politique et parole ironique pour mieux pointer l’ambiguïté de l'ironie, qui, comme parole critique, constitue à la fois l'un des paradigmes du discours politique et une utilisation potentiellement purement cynique et individuelle du discours. Le constat de cette ambiguïté doit surtout nous pousser à spécifier et à expliquer les différents usages possibles de l'ironie comme parole de pouvoir ou de contre-pouvoir, selon les contextes dans lesquels elle prend place, et les autres types de discours auxquels elle s'articule.

Cette conférence s'appuiera en partie sur l'expérience de Laélia Véron comme chroniqueuse pendant trois ans dans l'émission chapeautée par Charline Vanhoenacker sur France Inter ("Par Jupiter", "C'est encore nous", "Le Grand Dimanche Soir") et dans l'émission de Guillaume Meurice sur Radio Nova ("La Dernière").

La Chaire Suzanne Tassier-Gustave Charlier s’attache à étudier et à déconstruire les grands débats de société dans lesquels l’ULB s’engage activement. Elle a pour but de convier un professeur étranger à l'Université, à donner sous ses auspices un enseignement sur les "Conditions du travail féminin" ou d'aider, par toute voie appropriée, le développement de la recherche en matière de "Gender studies".

La Chaire est gérée conjointement par les Facultés de Droit et criminologie, Lettres, traduction et communication, Philosophie et sciences sociales, Psychologie et sciences de l’éducation. Elle est organisée tous les ans, à tour de rôle par chacune de ces facultés.

Cette année, la Faculté de Lettres, Traduction et Communication reçoit Laélia Véron.

Responsable académique de la Chaire Tassier 2024-2025 : Professeure Laurence Rosier