7e colloque international Yves Navarre : "Voyages" (Joucas, France)

7e colloque international Yves Navarre

Joucas (France), les, 19, 20 et 21 septembre 2025

Voyage/s

Le 7ème colloque international Yves Navarre aura lieu cette année dans le petit village de Joucas, dans le Luberon, où l’auteur possédait une maison de campagne à laquelle il était particulièrement attaché et où il composa plusieurs de ses romans et autres écrits dont le fameux Jardin d’acclimatation. Le thème retenu, « Voyage/s », sera l’occasion de se pencher sur l’importance du Voyage et des voyages dans sa vie et dans son œuvre. 2025 marquera également la parution du cinquième volume des Œuvres complètes de l’auteur, qui comprendra entre autres deux cahiers de voyage inédits : Voyage en Chine et au Japon et Voyage en Allemagne, présentés en avant-première.

Les nombreuses manières d’aborder le thème du colloque permettront d’interroger la place, l’importance et la signification du voyage dans la vie de l’auteur comme dans ses écrits, romanesques ou autres. Quelques sujets possibles sont donnés ci-dessous à titre d’exemples. Les témoignages et les lectures de passages choisis sont également bienvenus pour illustrer un thème riche en sujets de réflexion et nourrir discussions et débats.

· Yves Navarre et le Québec

· Le rapport complexe au pays natal

· La Terrasse des audiences au moment de l’adieu : de Paris à Montréal

· Le voyage à Barcelone dans Le Jardin d’acclimatation

· « Le grand voyage » (ch.45 de Biographie sur le voyage en Espagne)

· Le reporter photographe dans Kurwenal ou la part des êtres

· Au fil des cartes postales … Voyages et activité épistolaire

· Voyage rêvé et paysages imaginaires

· Le voyage immobile

· Voyage : ouverture, recherche, connaissance, thérapie, fuite ?

· L’impossible voyage / l’éternel retour

· Le thème romanesque du voyage chez Yves Navarre

· Connaissance de soi, découverte de l’autre

· L’écriture en voyage, l’écriture du voyage, le voyage de l’écriture

· Navarre, écrivain voyageur dans les récits de voyage du Journal

· Texte et images dans les carnets de voyage du Journal

· Le genre hybride du carnet de voyage et ses rapports à l’œuvre romanesque

—

Le colloque est organisé par l’association Les Amis d’Yves Navarre. Il se tiendra à Joucas les 19, 20 et 21 septembre 2025.

Nous vous invitons à envoyer vos propositions (entre 250 et 300 mots, avec titre) accompagnées d’une brève notice biographique à l’attention de Sylvie Lannegrand, présidente des Amis d’Yves Navarre, au plus tard le 30 mai 2025 à l’adresse mail suivante : contact@amis-yvesnavarre.org.