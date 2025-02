Figures de la Mère et représentations des maternités dans les écritures dramatiques, les arts de la scène et audiovisuels contemporains (Arras)

PROGRAMME DU COLLOQUE

26 FÉVRIER 2025

Salle K008, bâtiment K de l’Université d’Artois-Pôle Arras

Première session :

Les yeux de la mère dans la création collective et émergente :

regards croisés sur la parentalité en recherche-création (K008)

-15h30-15h45 : Accueil des participant.e.s

-15h45-16h : Introduction : « Ambivalence maternelle, maternités alternatives et dialectique des relations entre la figure de la Mère et celle de l’enfant dans les œuvres dramatiques, scéniques et cinématographiques » - Amandine Mercier (Université d’Artois)

-16h-16h30 : « Quelque chose rouge : création documentaire, poétique et picturale à partir des témoignages de sage-femmes et de mères » - Eléonore Barrault et Lucas Loyez, élèves en mise en scène et en régie-création au Théâtre National de Strasbourg

-16h30-16h45 : Pause

-16h45-17h45 : « Adoption, GPA, PMA, IVG, fausse couche, dépression post-partum : tabous liés aux périnatalités et maternités » - Mises en voix d’écritures dramatiques contemporaines par les étudiant.e.s de Master Arts de la scène et du spectacle vivant, parcours Conception et écriture des projets culturels et artistiques, de l’Université d’Artois, sous la direction d’Amandine Mercier

-17h45-18h : Pause

-18h-19h : Représentation du spectacle Parents d’abord, diplômés peut-être, de la compagnie Du Mythe, création étudiante écrite, mise en scène et jouée par Antoine Duquenne (étudiant de M1 en Arts de la scène et du spectacle vivant-Université d’Artois) et Maëva Lhermitte (étudiante de L3 en Arts du spectacle-Université d’Artois)

-19h-19h15 : Pause

-19h15-19h30 : « Être parents, artistes et/ou étudiants : entre difficultés, émancipation et épanouissement » - Bord-plateau animé par Amandine Mercier

27 FÉVRIER 2025

Salle des colloques de la Maison de la recherche de l’Université d’Artois-Pôle Arras

Deuxième session :

Incarnation des personnages de la Mère et des relations à l’enfant dans les œuvres dramatiques et scéniques

-9h30-10h : Accueil des participant.e.s

-10h-11h : « Mère Courage : complexité et ambiguïté d’un personnage féminin emblématique '' tout-en-un '' » : table ronde avec Lisaboa Houbrechts, metteuse en scène belge de Moeder Courage, d’après Mère courage Bertolt Brecht, de la cie Toneelhuis et KVS, animée par Amandine Mercier, en partenariat avec Le Phénix scène nationale Valenciennes - Pôle européen de création

-11h-11h15 : Pause

Troisième session :

Archéologie féministe, corps et voix de la mère dans les mythes et écritures contemporaines

-11h15-11h30 : « Réception critique et couverture médiatique du spectacle Tocar Mare de Marta Barceló, metteuse en scène Mariana Cămărășan, Théâtre national de Sibiu » - Sorana Maier (Université Sibiu, Roumanie)

-11h30-11h45 : « Déesse-Mère : de l’essai La Femme solaire: La fin de la guerre des sexes (Paule Salomon, 1991) au spectacle Mars pa sel » - Aurélie Subijus (Médiatrice culturelle du Théâtre les Bambous (La Réunion), artiste de La compagnie Nout kèr soleil, membre du collectif d'acteur « La guilde de l'acting réunionnais »)

-11h45-12h15 : « Voix de mères dans le théâtre des femmes au Québec depuis 1960 : enjeux féministes et matrimoniaux » - Lyne Hains (UQAM Canada, ENS Lyon)

-12h15-12h30 : Temps d’échange

-12h30-14h : Déjeuner

Quatrième session :

Témoignages, places et statuts de la mère dans l’anthroposphère institutionnelle, académique et artistique :

ce que la scène reflète de la société

-14h-14h20 : « Les mères et l'école : tenions et existences dans la protoécriture du théâtre documentaire » - Zakaria Serir (Université de Genève, Suisse)

-14h20-14h40 : « Le Mal de mère : écriture dramatique et scénique de la parole des mères » – Elena Diz (professeure de l’association Didascalies et sa troupe pour l’Université de Genève, Suisse)

-14h40-15h : « Accueil de la mère et de l’enfant dans les créations jeunes et très jeunes publics » - Margaux Darloy (comédienne de la cie Les Lucioles s’en mêlent, cie jeune et très jeune public, et illustratrice jeunesse de La Merlette, France)

-15h-15h15 : Temps d’échange

-15h15-15h30 : Pause

Cinquième session : De la théorie à la pratique et du texte au plateau :

les devenirs de la Mère, des maternités et du matrimoine

Le Phénix scène nationale Valenciennes - Pôle européen de création

16h : Départ de la navette (devant la bibliothèque universitaire d’Arras) vers Le Phénix scène nationale Valenciennes - Pôle européen de création

-18h-20h : « '' Ma mère me reprit. Je ne revis jamais Isabelle. '' : mère menaçante et séparatrice » - participation au spectacle Thérèse et Isabelle, d’après le texte de Violette Leduc, mis en scène par Marie Fortuit

-20h30-22h30 : « Mère génitrice, commerçante, coupable et victime » - participation au spectacle MOEDER COURAGE, d’après Mère Courage de Bertolt Brecht, mis en scène par Lisaboa Houbrechts, de Toneelhuis & KVS.