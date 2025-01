Vous trouverez dans le lien ci-dessous un appel à contributions (avec une date limite de remise repoussée au 28 février pour vos propositions et au 1er septembre pour le chapitre entier) pour un volume édité intitulé Polyglot Women as Agents of Transfers in the European Romantic Public Space, sous la direction d'Antonella Braida et Céline Sabiron, à soumettre chez Palgrave Macmillan fin 2025-début 2026.

Ce volume s'appuie sur les échanges scientifiques initiés lors de deux colloques organisés à l'Université de Lorraine, à Nancy :

"Cultural Transfers in British Romanticism: Women Writers and Translation as Mediation and Book Circulation" (juin 2023)

"Transcultural Women and European Romanticism"(avril 2024).

En approfondissant les questions soulevées lors de ces événements, ce volume collectif vise à explorer plus en détail un groupe spécifique de femmes médiatrices entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Ces femmes, souvent multilingues et situées à l'interface de plusieurs langues et cultures, étaient britanniques de naissance ou faisaient partie des communautés d'exil françaises, allemandes et italiennes. Leur parcours a été marqué par les bouleversements politiques de la Révolution française et de l'ère napoléonienne à travers l'Europe. La période romantique a été un moment clé dans l'histoire de la littérature et de la traduction, caractérisée par une augmentation significative de la participation des femmes à l'édition et à la traduction de textes, notamment de l'italien et du français vers l'anglais.

Structure du livre

Le volume sera divisé en quatre sections thématiques :

Circulation du livre et sociabilité

Traduction

Édition et professionnalisation

Médiation scientifique et vulgarisation

Consignes de soumission

Nous invitons les chercheurs de diverses disciplines (notamment avec une approche transnationale), telles que la littérature (comparée), l'histoire des idées, les études culturelles, les études de traduction et les études de genre, à soumettre leurs propositions.

• Longueur de la proposition : 350–400 mots

• Date limite de soumission : 28 février 2025

• Contenu de la proposition :

Titre du chapitre proposé

Résumé exposant l'argument principal, la méthodologie et la pertinence par rapport aux thématiques du volume

Note biographique : une courte biographie incluant l'affiliation institutionnelle et les coordonnées

—

Veuillez envoyer vos propositions à celine.sabiron@univ-lorraine.fr et antonella.braida@univ-lorraine.fr avant la date limite du 28 février 2025. Après sélection par un comité de lecture, l'article final sera à remettre pour le 1er septembre 2025.