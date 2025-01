70 ans de francophonie à Zadar (1956 - 2026)

L'objectif de ce recueil est de marquer 70 ans d'étude et d'enseignement de la langue française et des cultures francophones à Zadar, de revenir sur les réalisations historiques du Département, de ses enseignants et étudiants, et de stimuler la discussion sur les tendances actuelles et les orientations futures. Le recueil vise à rassembler des scientifiques, des experts, des professeurs et des étudiants anciens et actuels afin d'échanger connaissances, expériences et souvenirs et de contribuer au développement futur de la francophonie.

Cadres thématiques

Le recueil propose les domaines suivants, mais d'autres recherches liées à la francophonie (cultures française et francophones, histoire, civilisation) sont également bienvenues.

Littérature et culture

•Littératures française et francophones : interprétations, réception et traduction

•La culture française à travers l'histoire : contacts avec d'autres cultures

•Thèmes de l'identité personnelle, nationale et transnationale, des souvenirs, de la (post)mémoire et du traumatisme

Linguistique

•Linguistique contemporaine : changements et tendances de la langue française

•Histoire de la langue française

•Sociolinguistique et onomastique : le rôle du langage dans la société

•Linguistique contrastive et comparée, psychosystématique du langage, néoténie linguistique

Didactique des langues étrangères

•Approches innovantes dans l'enseignement de la langue française

•Les défis de l'apprentissage et de l'enseignement du français

•Mise en oeuvre du curriculum scolaire de la langue française en Croatie : expériences et perspectives

Traduction et dialogue interculturel

•Le rôle de la traduction dans la promotion des cultures francophones

•Théorie et pratique de la traduction littéraire et professionnelle

•Francophonie et échanges interculturels

Informations pour les auteurs

Langues : croate et français



Soumission des résumés : 1er mars 2025

Le titre de l'article et un résumé (jusqu'à 300 mots) avec des mots-clés sont envoyés à frankofonija@unizd.hr.

Avis d'acceptation du résumé : 15 mars 2025

Date limite de soumission des articles complets : 1er juin 2025

Le recueil contiendra des oeuvres acceptées après le processus de révision (deux relectures mutuellement anonymes). La publication du recueil est prévue pour le second semestre 2026, par l'Université de Zadar. Nous espérons qu'il deviendra une contribution précieuse à l'étude de la langue française et des cultures francophones et à l'histoire du Département, et qu'il fournira une base pour des recherches plus approfondies et un échange interdisciplinaire d'idées sur les orientations et les défis de la recherche du monde francophone.



Le comité de rédaction