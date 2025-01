Appel à coordonner le n° 25 (publication d'Actes) de la revue Mosaïque

Appel à contributions : n° 25 de la revue Mosaïque

Mosaïque, revue de jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines, lance un appel à projet pour son numéro 25, à paraître au printemps 2026.

Mosaïque est une revue interdisciplinaire à comité de lecture, éditée par l’université de Lille et diffusée en Open Access sur le portail Péren (https://www.peren-revues.fr/mosaique/). Les champs disciplinaires principaux – mais non exclusifs – de la revue sont l’histoire, la littérature et la philosophie.

Le numéro 25 consistera en la publication d’Actes (éventuellement enrichis) d’un événement scientifique organisé ou coorganisé par des jeunes chercheuses et chercheurs. Une attention particulière sera prêtée aux propositions mobilisant plusieurs disciplines. Sont publiés en priorité des articles écrits par des jeunes chercheuses et chercheurs, mais un ou deux articles pourront avoir été écrits par des chercheuses ou chercheurs confirmés ayant participé à l’événement. Ce dernier doit déjà avoir eu lieu au moment où la candidature à la publication des Actes est soumise.

Les personnes qui coordonnent le numéro sont responsables de la collecte des propositions d’articles et s’engagent à en faire une première relecture. Chaque article est ensuite évalué par deux spécialistes de manière anonyme, et ceux qui passeront avec succès le processus de relecture seront publiés au printemps 2026.

Les propositions de publication devront comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) :

Nom, Prénom des coordinatrices et coordinateurs (entre 2 et 4) ;

Leurs adresses e-mail ;

Leurs affiliations ;

Un bref CV académique de chaque personne ayant contribué à l’organisation de l’événement ;

Un texte d’une à deux pages présentant le contexte de l’événement et son ancrage disciplinaire s’il y a lieu (ce texte peut reprendre l’appel à communication ou le texte de présentation de l’événement) ;

Un sommaire provisoire, présentant : les noms des autrices et auteurs pressentis, les titres de leurs articles, et un résumé de cinq à dix lignes de chaque article.



Les propositions, placées dans un fichier pdf unique, sont attendues pour le 15 mars 2025 à l’adresse suivante : revue.mosaique@univ-lille.fr

La réponse sera donnée en juin 2025 et un calendrier de travail sera mis en place avec les coordinatrices et coordinateurs (à titre d’information, pour une publication en juin 2026, la première version des articles devra être soumise à la revue pour l’évaluation en double aveugle pour novembre/décembre 2025).