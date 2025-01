Méthodologie de recherche en sciences humaines : réflexions, pratiques et innovation

23 avril 2025

Faculté des Langues, des Lettres et des Arts, Université Ibn Tofail - Kénitra, Maroc



Argumentaire :

La recherche en sciences humaines occupe une place centrale dans la compréhension et l’analyse des dynamiques complexes structurant l’expérience humaine. En effet, par l’abordage de divers objets d’études (le discours, les pratiques sociales, etc.), elle permet tout autant d’interroger les fondements épistémologiques des savoirs et des disciplines (comment celles-ci se développent, se construisent et se transmettent) que de questionner les différents cadres conceptuels (linguistiques comme le langage, sociologiques comme l’identité, philosophiques comme le pouvoir etc.) régissant ainsi notre interprétation propre du monde où nous vivons.

Dans le commun des étudiants, l’amorce de l’initiation à la recherche se fait dans le cadre de la conception de Projets de Fin d’Etudes (PFE) en fin du cycle de licence, et de Master – cependant, exclusivement réservés aux mastérisants et aux doctorants depuis 2023 pour certains parcours académiques. Cela dit, la réalisation d’un travail de recherche ne se limite pas à la réalisation de tels écrits. La recherche scientifique, bien plus qu’une activité restreinte au cadre de conception des PFEs, est une pratique quotidienne que tout étudiant mobilise dans son contact aux contenus disciplinaires. Du fait que cette dernière se concrétise dans un travail de rédaction, elle est considérée comme étant un « écrit réflexif » (Crinon & Guigue, 2006 cités dans El Gousairi, 2021) où l’étudiant ne se contente pas de rapporter le discours d’autrui mais tend aussi à interroger le contenu consulté pour en ressortir avec de nouvelles interrogations. Ainsi, par le biais d’un travail de problématisation, ces dernières (les nouvelles interrogations) bifurqueront sur, non seulement, la mise en lumière de nouvelles perspectives de recherche dans un domaine précis mais aussi la construction d’un discours en accord avec les conceptions et convictions singulières du chercheur.

Par conséquent, les étudiants s’engagent, à partir de connaissances disciplinaires, méthodologiques et d’attitudes, à élaborer un travail de rédaction académique et doivent arborer une « posture de recherche » (Justine et al, 2022) où s’opère la transition d’un étudiant vers un « étudiant-(apprenti) chercheur ». Ce dernier est amené à s’approprier les bases de ce qu’appellent plusieurs auteurs (Carter, 2007; Moirand, 2009; Moriceau & Soparnot, 2019) le discours de la recherche.

Le discours de la recherche scientifique en sciences humaines, et en particulier dans la littérature et les arts, n’est pas sans contraintes pour nombre d’apprentis chercheurs surtout quand il s’agit des prémices de la recherche tels que la conceptualisation, la problématisation, la formulation de la problématique etc.) de leurs sujets. Entre la réalisation d’inventaires relatant des chronologies descriptives dépourvues de tout travail de problématisation, des revues de littérature présentées uniquement comme des catalogues de définitions et l’énonciation d’affirmations non étayées – virant parfois vers le non fondé, les apprentis chercheurs gagneront à revoir les fondements de la conception d’un discours scientifique de la recherche répondant aux critères et attentes d’un écrit académique optimal.

C’est pourquoi une réflexion sur la méthodologie de recherche est une composante essentielle à la formation d’un étudiant chercheur qui, transcendant les limites de la simple description et du commentaire sur « le déjà là » (Delarue-Breton, 2017) devient un chercheur critique et réflexif capable de concevoir un plan méthodologique au diapason des objectifs de sa recherche.

Toute recherche part d’un problème constaté. En effet, qu’elle soit désignée en tant que médiane de la « …co-construction du savoir entre chercheur et participant… » (Tremblay 2019 cité dans Moriceau & Soparnot, 2019) ou en tant que mouvement de « construction-validation » du savoir (Ghalem, 2024), la recherche se montre d’abord comme un processus dynamique qui, par le biais de méthodes d’investigations conditionnées par une méthodologie de recherche spécifique (qualitative, quantitative, mixte, etc.), permet de répondre à un / des problème(s) pratique(s), empirique(s), conceptuel(s) ou encore théorique(s). Ainsi, la méthodologie peut désigner une réflexion globale sur le choix des moyens d’exécution de la recherche pour la réalisation de ce qu’appelle Cuq (2003) « un principe méthodologique » régissant la manière par lesquelles sont orientées les méthodes de collecte de données, d’analyse des résultats etc. pour répondre à un problème spécifique.

L’objectif de cette journée d’études sera d’initier- sinon renforcer - la compréhension des bases de la méthodologie de recherche en sciences humaines en particulier dans la littérature et les arts. Notamment en abordant les moyens nécessaires et complémentaires à l’élaboration d’un discours de la recherche, les techniques et spécificités de la rédaction scientifique autant sur le plan du processus d’élaboration du sujet (contextualisation – conceptualisation – problématisation) que sur le plan de la mise en page allant du Macro (organisation des parties) jusqu’au Micro (normes de citation et bibliographie).

En outre, cette journée d’études sera une occasion de sensibiliser les jeunes chercheurs de tout cycle aux différentes avancées méthodologiques, les initier à la rédaction scientifique - et aux normes de la présentation de cette dernière dans un travail académique - pour ainsi les aider à comprendre les démarches efficaces pour mener à bien un travail de recherche à l’université.

Axes proposés

- La méthodologie de la rédaction académique : structuration, modèles et conventions.

- Méthodologie actionnelle dans la recherche en sciences humaines.

- TICEs et innovation numérique au service de la recherche scientifique

- IA au service de la recherche en littérature et dans les arts

- Méthodologie de recherche en littérature

- La recherche scientifique et la traduction

- La recherche scientifique dans les arts

- La bibliographie et la sitographie de la thèse

- La soutenance de la thèse et l’exposé

Modalités de participation



- Date limite de réception des propositions : 23 mars 2025

- Notifications d’acception : 30 mars 2025

- Tenue de la journée d’études : le mercredi 23 avril 2025

- Date limite de réception des articles : 23 juillet 2025

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse suivante : zouhir.zighighi@uit.ac.ma

- Langues acceptées :

français – anglais - espagnol

