Poésie et mise en musique : conférence-performance au piano d'Eric McElroy (Sorbonne nouvelle)

L'Atelier POEM (Université Sorbonne-Nouvelle) a le plaisir de vous inviter le mercredi 12 février à une conférence-performance du pianiste et compositeur Eric McElroy. Il nous parlera de la transposition de la poésie en musique lors d'une présentation au piano intitulée "Estranged Sisters : A Discourse on Music and Poetry".

Lors de cette conférence, Eric McElroy donnera aux auditeurs un aperçu concret du travail du compositeur lorsqu'il transpose un poème au piano. Quels sont les mécanismes propres à la mise en musique d'un texte poétique ? Comment la transposition affecte-t-elle notre lecture d'un poème ? Quels sont les gains et quels sont les pertes de la transposition transmédiale? Ces questions et d'autres encore seront abordées à travers une série d'exemples musicaux et poétiques.

La séance aura lieu le mercredi 12 février, à 17h00, à la Sorbonne-Nouvelle, Campus Nation - Espace Odéon (Rez-de-chaussée Bas, autour du piano à queue).

Décrit comme « l'un des principaux compositeurs-pianistes de sa génération » (Musical Opinion), docteur en musicologie de l'Université d'Oxford, Eric McElroy a donné des concerts dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe et a été salué pour sa « virtuosité stupéfiante » (Seen and Heard) et son « intelligence et son flair » (BBC Music Magazine). Compositeur prolifique, ses œuvres ont été jouées en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le premier CD d'Eric McElroy, Tongues of Fire (SOMM Recordings), paru en 2023, présente ses propres cycles de chansons, interprétés par lui-même et le ténor James Gilchrist, et a été acclamé par la critique des deux côtés de l'Atlantique. Son CD de chansons inédites d'Ivor Gurney avec le baryton Marcus Farnworth a été publié par NAXOS en 2024, et d'autres CD sont prévus chez SOMM en 2025.