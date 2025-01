Plurilinguisme. 28e École doctorale des Pays de Visegrád (Brno, République tchèque)

XXVIIIe École doctorale des Pays de Visegrád

Université Masaryk

Brno, 3-7 septembre 2025

Pluriliguisme

—

Calendrier

Lancement : janvier 2025

Retour des bulletins d'inscription : avant le 31 mai 2025

Programme provisoire : le 30 juin 2025

Programme définitif et informations : le 31 juillet 2025

—

Déroulement :

Faculté des Lettres de l'Université Masaryk, Brno, Républlique tchèque

https://www.phil.muni.cz/en

https://romanistika.phil.muni.cz/

—

Comité d'organisation

Václava Bakešová, Pavla Doležalová, Petr Dytrt, Petr Kyloušek

—

Argument

La langue est un instrument précieux de la communication, du savoir et de la création, bref une source de valeurs civilisationnelles. Considérée comme un des facteurs identitaires individuels, communautaires ou nationaux, elle entre en interaction, parfois conflictuelle, mais aussi enrichissante avec d’autre langues. Le plurilinguisme est devenu, à l’époque actuelle, notre pain quotidien. L’école doctorale des Pays de Visegrád propose un débat autour des problèmes liés au plurilinguisme en littérature, linguistique, traductologie et didactique.

Littérature

En littérature, le plurilinguisme est bien plus fréquent que ne le semblent occulter les labels commodes et rôdés de littératures nationales. Pensons au bilinguisme latin et grec des classiques de l’antiquité, pensons au latin qui sous-tend la littérature en langues vernaculaires jusqu’au 19e siècle, rappelons les cas bien connus de Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Vladimir Nabokov, Józef Teodor Konrad Korzeniowski alias Joseph Conrad, Nancy Huston ou Milan Kundera.

Le cas des auteurs ancrés dans deux ou plusieurs langues et cultures peut revêtir différents aspects: linguistiques, thématiques, compositionnels, génériques ou autres. La création peut s’inscrire dans différents contextes: littérature migrante, créolité, confrontation culturelle, assimilation. Elle peut même aboutir à des écritures plurilingues ou des expériences mariant l’écriture et l’oralité. Nous invitons les participants à proposer l’exploration de leurs recherches.

Linguistique

Le plurilinguisme, en linguistique, offre un terrain fertile pour analyser les interactions complexes entre langues et locuteurs dans des contextes variés. Nous invitons des contributions explorant par exemple les mécanismes d’interaction et d’évolution linguistiques dans des sociétés multilingues, l’impact des politiques linguistiques, l’acquisition du langage et le phénomène du bilinguisme (ou plurilinguisme) des locuteurs. L’analyse du contact des langues, exploré tant du point de vue synchronique que diachronique, apporte aussi des perspectives enrichissantes (prenons l’exemple de l’emprunt, lexical ainsi que syntaxique). Les variations intra-linguistiques, telles que celles observées dans les registres ou les types textuels au sein d’une même langue, peuvent également être abordées sous l’angle du plurilinguisme. Dans une perspective plus large, les approches typologique et contrastive enrichissent le débat, quel que soit le niveau de langue étudié (phonologique, morphologique, syntaxique ou pragmatique). Les doctorants sont invités à soumettre des travaux explorant ces thématiques et d’autres, contribuant ainsi à une réflexion multidimensionnelle sur le sujet général du colloque.

Didactique de langues et cultures

La compétence plurilingue et pluriculturelle est au cœur de la didactique des langues et des cultures dans L’espace européen depuis la publication du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Ce rôle central a été renforcé dans le Volume complémentaire du CECR, publié à la fin de la décennie précédente. Cette compétence guide les actions des utilisateurs de langues dans les quatre compétences communicatives : production, réception, interaction et médiation. Elle constitue à la fois l'objectif et le moyen d'atteindre une communication qui favorise la compréhension, le respect et la paix. Comment développe-t-on la compétence plurilingue et pluriculturelle dans une approche transversale et actionnelle où l'utilisateur de langue est perçu comme un acteur de son apprentissage ainsi que du monde qui l'entoure ? Que les résultats des recherches actuelles en didactique des langues étrangères montrent-ils dans cet ordre d’idées ?

Traductologie

Qu’on mentionne les termes plurilinguisme, multilinguisme ou le tout simple bilinguisme, c’est la traduction qui s’y joint facilement. Babel ne fait pas échouer la communication, il la fait plus colorée et plus ouverte d’esprit. Le monde lu à travers de différentes lunettes linguistiques est plus riche et c’est la traduction qui fait passer tous les sens. Ce qui est « Autre » est quelquefois mieux compréhensible dans une autre langue qui dépeint la chose par d’autres mots. Cela peut concerner le domaine de la philosophie, de la religion, du droit, ou bien comment on décrit un oiseau, une fleur, un composant de système technologique. Et bien sûr cette lecture plurilingue de la littérature dite auparavant nationale, aujourd’hui plutôt classifiée d’après la langue utilisée sur un territoire, est une entreprise prometteuse de partage culturel. Dans le cadre de cette école, on vous invite à partager vos stratégies traductologiques que demande le plurilinguisme détecté.

—

Comité scientifique

—

