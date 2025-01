Les récits de filiation dans la contemporanéité (Revue Letrônica)

Revue Letrônica

Appel à contributions

« Les récits de filiation dans la contemporanéité »

En 2025, nous célébrons le cinquantenaire de la parution du livre de Philippe Lejeune : Le pacte autobiographique (Seuil, 1975), ouvrage d’importance qui a marqué un infléchissement dans les études sur l’autobiographie. Le théoricien, qui a transformé les études sur les écritures de soi et porté l’accent sur un genre jusqu’alors dévalorisé, n’a jamais cessé de revisiter et modifier ses propres notions. De même que les réflexions de Lejeune, son objet de recherche se construit autour d’une transformation permanente. Un demi-siècle après la sortie de son texte fondateur, nous vivons une époque où les écritures de soi occupent une position centrale au sein des productions littéraires où elles sont perpétuellement reconfigurées. Dans le contexte francophone, la parution et la bonne réception du Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi en langue française, en 2017, sous la direction de Françoise Simonet-Tenant, reflètent la force qui entoure cette modalité littéraire.

Dans notre dossier « Récits de filiation dans la contemporanéité », nous souhaitons réunir des articles autour d’ouvrages s’inspirant du questionnement, voire de l’investigation sur l’ascendance comme stratégie d’autocompréhension. Il s’agit d’écrivains qui enquêtent sur une filiation dont ils se sentent héritiers, généralement problématiques ; ils parlent de l’autre pour, en réalité, parler d’eux-mêmes, opérant un déplacement. « Le récit de l’autre – le père, la mère, ou tel aïeul – est le détour nécessaire pour arriver jusqu’à soi, pour se comprendre dans cet héritage : le récit de filiation est un substitut de l’autobiographie » (Viart, 2009, p.80).

Dès le milieu des années 1990, Dominique Viart a forgé le terme « récit de filiation » afin de mettre en avant un nombre considérable d’ouvrages centrés sur la thématique de la filiation, de l’héritage et de la transmission, mobilisant des stratégies récurrentes. De Annie Ernaux à Leila Sebbar, Maryse Condé et Annette Wieviorka, ou encore Pierre Michon, Dany Laferrière, Emmanuel Carrère ou Édouard Louis, le récit de filiation est devenu l’une des manifestations autobiographiques les plus mobilisées de notre contemporanéité. Dans le contexte brésilien, citons, par exemple, Tatiana Salem Levy, Julián Fuks, Adriana Lisboa, José Henrique Bortoluci, Gabriel Abreu, Noemi Jaffe, Conceição Evaristo, Salim Miguel et bien d’autres.

Les récits de filiation concernent une tendance large qui, bien que comportant des variations narratologiques distinctes, peut être considérée un phénomène d’époque, présent dans différentes régions du monde globalisé et qui réunit tout autant des textes référentiels que fictionnels. Dans ce vaste spectre, on trouve de nombreux ouvrages insérés dans des contextes historiques marqués par une violence extrême, tel celui de la Shoah, les génocides, les dictatures hispano-américaines, l’esclavage ou la dépossession issue de la colonisation. Les figures parentales apparaissent également au centre d’ouvrages qui problématisent la mobilité sociale et les conflits subis par des narrateurs transfuges de classe.

Le dossier a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les récits de filiation en tant que modalité récurrente des écritures de soi à partir des années 1980 et, plus encore, celles du premier quart de ce vingt et unième siècle. Par ailleurs, il souhaite prendre en compte les répercussions des récits de filiation dans la littérature dans son ensemble, non seulement les écritures de soi, mais ceux qui influent sur les tendances de la fiction contemporaine et qui inspirent les « romans de filiation ».

Date de tombée : 15 Mai 2024.

Organisation

Dra. Ana Maria Lisboa de Mello (UFRJ-CNPq - Rio de Janeiro, RJ, Brésil)

Dra. Clara Lévy (Université Paris 8 - Paris, France)

Dra. Laura Barbosa Campos (UERJ - Rio de Janeiro, RJ, Brésil)

Références

BAHIENSE, Andrea de C. Martins; CAMPOS, Laura Barbosa (Org). “Escrever a vida”:diálogos em torno de Annie Ernaux. Juiz de Fora: Editar, 2024.

BERND, Zilá. A persistência da memória: romances da anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional. São Paulo: Ed. Besouro, 2018.

CAMPOS, Laura Barbosa. “Clémence Boulouque: a narrativa de filiação como escrita do trauma”. Matraga. Rio de Janeiro, v. 24, n. 42, set.-dez. 2017. Disponível em https://doi.org/10.12957/matraga.2017.30222. Acesso em 16 de janeiro de 2025.

DEMANZE, Laurent. Encres orphelines. Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon. Paris: José Corti, 2008, (« Les essais »).

DEMANZE, Laurent. Un nouvel âge de l’enquête: portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur. Paris: Éditions Corti, 2019, (« Les essais »).

FIGUEIREDO, Eurídice. A nebulosa do (auto)biográfico. Vidas vividas, vidas escritas. Porto Alegre: Zouk, 2022.

FIGUEIREDO, Eurídice. “A narrativa de filiação de escritores judeus brasileiros”. In: CHIARELLI, Stefania; OLIVEIRA NETO, Godofredo de (Org.). Falando com estranhos: o estrangeiro e a literatura brasileira. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.

LEJEUNE, Philippe; NORONHA, Jovita Maria Gerheim (Org.). O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Tradução de Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

MELLO, A.M.L.(Org). Escritas do eu: introspecção, memória e ficção. Rio de Janeiro: 7Letras, 2013.

MUXEL, Anne. Individu et mémoire familiale. Paris : Nathan, 2002.

NORONHA, J. M. G. « Em nome do pai: La Dernière année de Philippe Vilain. » Organon, Porto Alegre, v. 29, n. 57, 2014. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/48415 . Acesso em: 16 jan. 2025.

SIMONET-TENANT, Françoise (Dir.). Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi en langue française. Paris : Honoré Champion, 2017.

PINÇONNAT, Crystel, TREVISAN, Carine (Dir.). Transmissions et Filiations. Revue des sciences humaines. Presses Universitaires du Septentrion, n.301, 2004.

VIART, Dominique, « Le silence des pères au principe du ‘récit de filiation’ ». Études françaises, 45(3), 95–112. Disponível em: https://doi.org/10.7202/038860ar Acesso em: 16 jan. 2025.

VIART, Dominique; MERCIER, Bruno. La littérature française au présent: héritage, modernité, mutations. Paris: Bordas, 2009

VÉRON, Laélia ; ABIVEN, Karine. Trahir et venger. Paradoxes des récits de transfuges de classe. Paris : La Découverte, 2024.