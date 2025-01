Pour un bibliographilyrisme. Appel inactuel à textes volatiles (La Zone à écrire, Sorbonne nouvelle)

La Zone à écrire lance une série d’appels inactuels à textes volatiles

Les textes pourront donc être absolument n’importe quand, et au-delà de toute date-butoir :

— Être envoyés à la Zone à écrire (zone.a.ecrire@protonmail.com)

— Lus ou montrés en venant à une séance de la zone à écrire (les séances sont généralement annoncées sur le site Fabula)

— Les deux.

Appel inactuel numéro 1 : pour un bibliographilyrisme

Dans la Zone à écrire on aime écrire partout et avec tout. Quand un.e zonard.e a déclaré que les bibliographies étaient des poèmes, on l'a cru-e tout de suite, et on a voulu contribuer à l'art injustement méconnu d'écrire des listes de références -- nom de l'auteur, titre, éditeur, année parfois, et ça recommence comme des vers à l'infini, des listes, des noms qui riment, ou pas, se répètent ou se combattent. Les bibliographies sont des poèmes mais quels poèmes peut-on faire avec des bibliographies ? Et d'ailleurs sont-ce des poèmes ? Peut-être des dialogues, des proses, des récits insoupçonnés, des drames occultes, des romans policiers (dans quel titre se cache le coupable) ou d'amour (à deux titres, à plusieurs ? Les bibliographies sont-elles polyamoureuses ?).

C'est pour répondre à ces questions urgentes et trop souvent ignorées que nous lançons un appel à bibliographies lyriques, ou pas, à littérature bibliographique et tout autre idée qui étendrait le travail des mots aux catalogues de bibliothèques, aux références de fin de mémoire, à toutes les listes alphabétiques, thématiques où l'on égraine ses lectures Parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter d'écrire quand on dit ce qu'on a lu.