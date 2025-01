Satie 2025 : cent ans d'héritage

Colloque international organisé par la Section "Musique et Média" (département d’Études Humanistes de l’Université de Turin) et par le Département de "Théorie, analyse et musicologie" du Conservatoire de musique « G. Verdi » de Turin, en collaboration avec l’Institut de recherche en Musicologie (IreMus), Sorbonne Université, le projet MULICO II (Correspondancias entre la música y la literatura en la Edad de Plata) de l’Université Complutense de Madrid et les Maisons Satie des Musées de Honfleur.

—

Cent ans après la mort d’Erik Satie (1925), les études spécifiques demeurent toujours intenses et surprenantes. Tout en étant bien enracinée, du point de vue biographique, dans le XIXe siècle, la poétique visionnaire du compositeur a inspiré les générations postérieures, constituant un héritage remarquable, de Debussy et des Six, aux recherches sur le minimalisme américain, en passant par les ré-élaborations de la culture musicale pop.

La prédisposition naturelle à la réflexion interdisciplinaire du répertoire spécifique nous amène à considérer le rapport avec le théâtre, la danse et le cinéma, à partir des expériences pionnières de Parade (1917) et Entr’acte (1924) : il s’agit de deux œuvres engendrées par des systèmes de forces imposant une analyse stratifiée rendue possible par le dialogue entre des domaines d'étude différents quoique complémentaires.

Le colloque veut encourager ce dialogue à travers la rencontre entre musicologues et spécialistes dans les domaines de la danse, du théâtre, du cinéma muet, de la littérature et des arts plastiques. Le cas de Satie a toujours incarné un équilibre significatif entre ces composantes, nécessitant des connaissances et des compétences diverses afin d’atteindre une compréhension critique adéquate. De récentes études continuent à le prouver, privilégiant les stimuli d'une observation multidimensionnelle, générée par une poétique complexe, souvent difficile à déchiffrer dans ses intentions les plus profondes. Cette spécificité stylistique doit sans doute beaucoup à la complexité du contexte parisien dans lequel le répertoire a pris forme, favorisant le croisement des arts. En effet, cette imbrication a souvent trouvé des convergences au sein de certaines communautés intellectuelles, décisives pour la maturation de la pensée de Satie, telles le cercle esotérique de la Rose-Croix, la direction des Ballets Russes, l'atmosphère antiacadémique du Chat Noir, la Librairie de l’Art Indépendant d’Edmond Bailly, le salon de la Princesse de Polignac, le groupe des Dadaïstes ou le mouvement socialiste naissant ; autant de pensées différentes, également utiles pour comprendre l'éclectisme substantiel d'un compositeur inclassable sous une étiquette contraignante.

Le colloque propose une réflexion sur l'héritage de Satie aux XXe et XXIe siècles, en favorisant la comparaison entre différents répertoires et expériences, dans une perspective pluridisciplinaire. Il sera également question de poser le problème en termes transdisciplinaires étant donné la propension de l'auteur à élargir les frontières sémantiques et esthétiques de la musique elle-même. Cette perspective élargie ne devra cependant pas exclure l’interrogation purement musicologique et sont attendues des contributions novatrices - surtout dans le domaine analytique - en vertu des compétences spécifiques exprimées par le partenariat avec le Conservatoire. C'est précisément cette collaboration qui garantira également une dimension performative à l'événement, en impliquant les élèves de différentes classes dans quelques interprétations de la production Satiste.

Lire sur Fabula le détail de l'appel à contributions…