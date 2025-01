De la vie à la pensée: histoires et pratiques du geste autothéorique (UC Louvain, Belgique)

Programme

27 février

9h00 : Accueil

9h25 : Mots de bienvenue et présentation du colloque par Alexandra Devilers et Marta Sábado Novau

MATIN

L’AUTOTHÉORIE COMME PRATIQUE FEMINISTE

À l’origine de l’autothéorie : féminismes décoloniaux et queer

Présidence : Anne-Isabelle François (Université Sorbonne Nouvelle)

9h45-10h05 : Camille Back (Université Toulouse Jean Jaurès) : « L’autothéorie comme geste décolonial : retour sur le concept d’autohistoria-teoría de Gloria Anzaldúa »

10h05-10h25 : Marie-Pierre Harder (Université Lumière Lyon 2) : « (S’) écrire en chœur et en corps contre les marges de l’Histoire : Poéthiques autothéoriques queer et intersectionnelles chez May Ayim et les afroféministes allemandes »

10h25-11h15 : discussion et pause café

Stratégies d’énonciation et discours féministes

Présidence : Alexandra Devilers (UCLouvain)

11h15h-11h35 : Gabrielle Jourde (Sciences Po / Université Bordeaux-Montaigne) : « L’autothéorie, un néo-moralisme ? Des Essais à l’autothéorie queer-féministe, l’énonciation de l’ambiguïté comme stratégie de réponse au backlash contemporain »

11h35-11h55 : Marie-Jeanne Zenetti (Université Lumière Lyon 2): « “J’écris de chez les moches, pour les moches” : langue, savoirs situés et autothéorie »

11h55-12h40 : Discussion

APRES-MIDI

THEORISER L’AUTOTHÉORIE

Subjectivité et intersubjectivité : l’autothéorie comme dialogue

Présidence : Marie-Jeanne Zenetti (Université Lumière Lyon 2)

14h-14h20 : Aurélie Le Formal (Université de Paris Nanterre) : « Du concept de Selbsttheoretisierung à l’autothéorie, les racines anciennes de la “Lonely Girl Phenomenology” dans le roman de Chris Kraus I Love Dick »

14h20-14h40 : Maryline Heck (Université de Tours) : « Subjectivité et intersubjectivité : la tension entre individuel et collectif au cœur du geste autothéorique »

14h40-15h30 : Discussion et pause café

Approches éthiques et matérialistes

Présidence : Anneleen Masschelein (KULeuven)

15h30-15h50 : Samuel Ludmila Feline Constantin (Université d’Amsterdam) : « Autotheory and formal mediation – a reading of The Hundreds »

15h50-16h10 : Louise Lurcin (Université de Paris Nanterre) : « De l’autothéorie à la valeur politique, éthique et épistémologique des écritures de soi »

16h10-17h: Discussion

28 février

MATIN

RELATIONS AUX CORPS: DES THEORIES INCARNEES

Corps et affects

Présidence : Corentin Lahouste (UCLouvain / Musée royal de Mariemont)

9h-9h20 : Chloé Conant-Ouaked (Université de Limoges) : « Performer de nouvelles configurations familiales : l’autothéorie comme album de famille en mouvement »

9h20-9h40 : Diana Minstreanu (Université de Passau) et Andrei Lazar (Université Babeș-Bolyai) : « De l’autothéorie à l’autre-théorie : métafiction historiographique, cognition incarnée et maladie chez Didier Eribon et Vintila Mihailescu »

9h40-10h30 : Discussion et pause café

Maladie et autothéorie

Présidence : Marta Sábado Novau (UCLouvain)

10h30-10h50 : Jennifer Bélanger (Université de Liège) : « Combien de femmes malades derrière une seule ? »

10h50-11h10 : Flavia Bujor (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis) : « De quel corps l’autothéorie est-elle la théorie ? »

11h10-12h : Discussion et pause café

APRES-MIDI

AUTOTHEORIE ET RENOUVEAU DANS LES RECITS DE SOI

Devenir sujet : performativité et écriture

Présidence : Audrey Lasserre (UCLouvain/Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique)

13h30-13h50 : Tanguy Grannis (Agrégé de philosophie et enseignant au lycée): « L’autothéorie, une manière d’‘expériencer’ son agency ? »

13h50-14h10 : Martine Motard-Noar (Université de McDaniel College, Maryland) : «Histoires de positionnement et légitimité : exemples de pratiques autothéoriques »

14h10-15h : Discussion et pause café

Récits de transfuges de classe et pratiques autothéoriques

Présidence : Adrien Chiroux (UCLouvain)

15h-15h20 : Léonie Segura (Université Lumière Lyon 2) : « Modalités et limites de l’ambition autothéorique d’Édouard Louis et de Constance Debré »

15h20-15h40 : Elisa Russian (Université de Zurich) : « L’évidence du vécu chez Richard Hoggart et Didier Eribon »

15h40-16h30 : Discussions

16h30 : Conclusions et ouvertures par Anne-Isabelle François (Université Sorbonne nouvelle).