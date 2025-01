The Society for French Studies Postgraduate Conference 2025

CONDITIONS

Society for French Studies

Postgraduate Conference 2025

Vendredi 30 mai 2025, King’s College London

Keynote: Dr Sophie Marie Niang (University of Cambridge)

Appel à communications

Cette année, la Society for French Studies invite les étudiant.e.s de master et les doctorant.e.s à réfléchir de façon imaginative et critique au thème ‘conditions’. Ce colloque annuel sera l'opportunité de partager le travail de recherche de chacun dans un cadre collaboratif et bienveillant. Nous encourageons les communications couvrant toutes périodes historiques, zones géographiques et disciplines en lien avec les études françaises et francophones.

Nous invitons les participant.e.s à examiner ce que négocier différentes « conditions » implique ainsi que les divers sens véhiculés par ce terme. Ce dernier peut être compris comme faisant référence aux exigences et restrictions nécessaires à la création de concepts dont dépendent certaines communautés. En effet, dans le contexte français et francophone, la notion de conditions rappelle les limites et l’exclusion pouvant aller de pair avec l'universalisme républicain et l'édification de la nation. Ainsi, les communications peuvent réfléchir aux débats, présents et passés, autour de sujets tels que la citoyenneté, le changement révolutionnaire, la (non-)violence, la (dé)colonisation et l'historiographie. En ce sens, certaines conditions peuvent être pensées comme des facteurs façonnant notre compréhension de l’histoire et régulant la possibilité même de toute action politique ou de pérennité. De même, l'hypothétique, le contrefactuel, les questions d'information, de communication et de pédagogie invitent à l’étude des modalités et des circonstances qui les influencent. Compris de façon purement philosophique, le thème de la conférence peut également se prêter à l’analyse des conditions de possibilité. Les questions épistémologiques et plus particulièrement celles concernant la production et la médiation de la connaissance et du savoir par l'expérience et/ou par la raison peuvent s’avérer être une piste de recherche fructueuse.

De manière paradoxale, certaines conditions se révèlent être une source de création. Cette ambivalence permet aux participant.e.s d’interroger la valeur génératrice qu’ont les études culturelles et linguistiques ainsi que les approches méthodologiques et autoréflexives. Enfin, il est possible d’examiner cette ambiguïté comme symptômatique des tensions entre théorie et pratique ou comme un appel à repenser les structures, fonctions et responsabilités associées à la recherche universitaire.

Les conditions liées aux questions de matérialité, de médias et de genre, ainsi qu'à l'interaction entre conditions et technologie peuvent être examinées au travers d’études textuelles, visuelles, sonores et matérielles. Les approches linguistiques portées sur des sujets tels que les zones de contact et l'expression linguistique des dynamiques de pouvoir sont également encouragées.

Les pistes de recherche suivantes peuvent être envisagées :

Les conditions et la loi

Les conditions morales

Les états physiques et les modes d'existence

La création, la production et la dégénérescence

Conditions, discours et linguistique

Conditions et sociologie

Conditions, architecture et environnement bâti

Conditions, race et mouvement

Conditions, communautés, appartenance, liberté et libération

Formes de discrimination et de solidarité sélective

Les humanités médicales

La disciplinarité

Nécessité versus contingence

Les questions bioéthiques et biopolitiques

Chaque intervention durera 15 minutes, et les intervenant.e.s seront libres de présenter en anglais ou en français.

Le colloque aura lieu en présentiel à King’s College London et la participation sera gratuite, y compris le déjeuner. Les étudiant.e.s membres de la SFS pourront postuler à une bourse (Research Support Grant) pour les aider à couvrir leurs frais de déplacement. Nous conseillons aux participant.e.s non-membres de contacter leur institution pour couvrir ces frais. Toutes les informations nécessaires pour devenir membre (à prix réduit pour les étudiants) se trouvent sur le site de la SFS.

Pour candidater, veuillez envoyer une proposition de communication (300 mots maximum) accompagnée de votre nom, affiliation institutionnelle (si applicable), et niveau d’études à sfspg2025@gmail.com avant le 3 mars 2025. Après la conférence, les communications pourront être publiées dans un numéro spécial du French Studies Bulletin.

Si vous avez des questions au sujet de l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter les organisateurs par email à sfspg2025@gmail.com.