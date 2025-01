Transferts culturels et littérature belge de langue française (Charleroi)

Appel à communications

« Transferts culturels et littérature belge de langue française »

Colloque international, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 5-7 novembre 2025

Archives et Musée de la Littérature / Université de Liège

En tant que notion et domaine d’étude formalisés dans les années 1980, on entend par transferts culturels la manière dont les cultures appréhendent des textes, des formes, des valeurs, des modes de pensées et des comportements étrangers, et les intègrent dans leurs productions (Espagne & Werner, 1988). À rebours de tout essentialisme, donc, les transferts culturels partent du principe que tout espace culturel est « le résultat de déplacements antérieurs » et « d’hybridations successives » (Espagne, 2013), ce qui implique que leur étude revient à mettre l’accent sur « la valorisation des transformations qui adviennent lors de la circulation internationale des idées et des œuvres » (Ehrardt, 2017). En ce sens, les derniers travaux sur la notion de transferts culturels envisagent désormais la possibilité de « penser à la fois l’affirmation et la dissolution des cultures » à travers la variabilité intrinsèque au champ culturel, « en constante restructuration » (ibid.). C’est en ceci que les transferts culturels ne peuvent pas être considérés sous l’angle d’une théorie unifiée, réconciliatrice, pas plus que sous l’angle d’une volonté homogène (Gonne, Roland & Vanasten, 2022) : ceux-ci résultent le plus souvent de circonstances hasardeuses et révèlent souvent l’hétérogénéité, voire l’agonistique des relations interculturelles. Observer et interpréter les transferts culturels en tant que singularités permet néanmoins de revenir vers le global et les configurations transnationales. Cette notion vient donc en complément du comparatisme, en se concentrant moins sur des constructions a posteriori que sur les processus d’appropriation et de rejet qui déterminent les évolutions culturelles.

Dans le cas de la très hétérogène Belgique, dont l’Histoire s’est forgée, dans les siècles qui précèdent l’indépendance du pays, au contact rapproché de grandes puissances impériales, le terreau était d’emblée fertile. La multiplicité des langues qui y sont parlées (dont aucune n’appartient en propre au pays), son cosmopolitisme marchand puis politique, l’immigration soutenue qui en change continuellement le visage, son libéralisme socioculturel ou plus récemment son fédéralisme et la position centrale de Bruxelles en Europe sont autant de facteurs qui ont favorisé les transferts culturels au sein du petit royaume officiellement né en 1830. La Belgique s’avère donc un exemple particulièrement riche, dans la mesure où l’homogénéité culturelle – toujours illusoire – n’y a jamais été revendiquée, en dépit de ce que certaines tendances politiques qui se sont multipliées en Europe et ailleurs ces vingt dernières années cherchent à nous faire croire.

Ainsi que le montre indirectement son historiographie (Berg & Halen, 2000 ; Klinkenberg & Denis, 2005 ; Quaghebeur, 2015-2022 ; Durand & Habrand, 2018), la littérature francophone de Belgique constitue dès lors un terrain privilégié pour l’étude des transferts culturels. Ceux-ci se manifestent à travers la coexistence de traditions et de cultures diverses au sein de la Belgique, son aspect cosmopolite et multilingue, l’influence des mouvements migratoires dans et hors du pays, les passages interculturels, ainsi que l’importance qui y est donnée à la traduction, au sens du compromis et à la diplomatie. À ceci s’ajoute le fait que le pays s’avère être une plaque tournante au sein du paysage européen, ce qu’a renforcé sa place au sein de l’Union européenne depuis les années 1950, facteur d’accélération des mutations politiques et culturelles contemporaines (Altmanova, Meurée & Petrillo, 2021). En découle un réservoir imaginaire qui préexiste à l’indépendance du pays et évolue avec le temps, dans lequel puisent abondamment les écrivains, comme en témoigne notamment la place du XVIe siècle espagnol ou la prédominance des deux guerres mondiales dans la production littéraire belge francophone. Par ailleurs, de nombreux écrivains belges ont joué ou jouent encore un rôle capital sur la scène internationale : Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, Franz Hellens, Michel de Ghelderode, Henri Michaux, Georges Simenon, Suzanne Lilar, Henry Bauchau, Dominique Rolin, Christian Dotremont, Claire Lejeune, Jean-Philippe Toussaint, Amélie Nothomb.

Dans le cas belge francophone comme ailleurs, l’étude des transferts culturels se doit d’adopter une perspective dynamique et souple, dans laquelle le critère d’authenticité ou la hiérarchisation esthétique ne peuvent pas constituer des catégories herméneutiques, sinon à être interrogées à travers le filtre de la relation transférentielle. En ce sens, le colloque se déclinera selon quatre axes :

1. La traduction, en tant qu’opération linguistique et culturelle, sur laquelle s’appuie la circulation des productions littéraires. À la suite d’Yves Chevrel, on peut affirmer que « les traductions font partie du patrimoine du pays qui les réalise » (2019). Dans ce sens, les traductions influencent la production littéraire nationale, formant une mosaïque multilingue. Le but de cet axe sera notamment de faire interagir histoire et traduction pour reconstruire les circonstances historiques spécifiques dans lesquelles les « translation agents » ont produit une « meaningful history », comme l’a suggéré Christopher Rundle (2012).

2. L’interculturel, qui se fonde sur la réciprocité dans les échanges, la complexité dans les relations entre cultures, la circulation des modèles et leur co-construction entre deux aires culturelles (ou davantage).

3. L’intertextualité et l’intermédialité, qui mettent au jour la formation des constellations qui forgent les œuvres et montrent, souvent à travers des approches interdisciplinaires, que la littérature n’est pas autosuffisante mais se nourrit d’emprunts comme d’autres médiums qui en transforment la nature.

4. La réception et la médiation, qui débordent les approches traditionnelles de la réception et concernent les échanges et les influences étrangères selon une triple perspective : a) le processus de sélection ; b) les figures et les opérateurs (institutionnels) de médiation ; c) les formes de réception ou d’appropriation. Car ce sont les protagonistes de la scène littéraire nationale qui sélectionnent et consacrent les auteurs belges à l’étranger. Ils opèrent en tant que traducteurs, critiques, historiens de la littérature ou encore en guise de conseillers auprès des maisons d’édition et des directeurs de collection.

—

Les propositions de communication (maximum 150 mots) sont à envoyer conjointement à Laurence Boudart (colloque@aml-cfwb.be) et à Thea Rimini (thea.rimini@uliege.be) pour le 7 avril 2025.

—

Comité d’organisation

Laurent Demoulin, Université de Liège

Élise Deschambre, Archives et Musée de la Littérature

Clément Dessy, Université Libre de Bruxelles

Éloïse Grommerch, Université de Liège

Tanguy Habrand, Archives et Musée de la Littérature /Université de Liège

Letizia Imola, Université de Liège/Université de Mons

Céline Letawe, Université de Liège

Marie Noble, Palais des Beaux-Arts, Charleroi

Gérald Purnelle, Université de Liège

Hubert Roland, Université Catholique de Louvain

Pascal Verhulst, Ville de Charleroi

—

Comité scientifique

Chiara Elefante, Università di Bologna

Maud Gonne, Université de Liège

Catherine Gravet, Université de Mons

Petra James, Université Libre de Bruxelles

David Martens, KULeuven

Reine Meylaerts, KULeuven

Maria Elena Minuto, Université de Liège/RHUL

Maria Giovanna Petrillo, Università Parthenope (Napoli)

Tiphaine Samoyault, EHESS (Paris)

Joanna Teklik, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza (Poznań)

Stephanie Vanasten, Université Catholique de Louvain

—

Bibliographie indicative

