"Le théâtre est-il une industrie culturelle et créative ?". Lancement du secteur Théâtre du programme national de recherche ICCARE (Montpellier)

Les co-responsables du secteur Théâtre du programme national de recherche « Industries culturelles et créatives : recherche, action, expérimentation » (ICCARE), ont le plaisir de vous inviter à sa première journée de réflexion :

« Le théâtre est-il une industrie culturelle et créative ? » vendredi 14 février 2025 au Théâtre Jean-Claude Carrière, domaine d’O, Montpellier.

La journée sera ouverte par Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles de la région Occitanie, Solveig Serre et David Coeurjolly, directeur du PNR ICCARE, Florence March, Rémi Ronfard et Jean Varela, co-responsables du secteur Théâtre d'ICCARE .

Le programme est accessible via le lien suivant :

https://enquetes.cnrs-orleans.fr/index.php/153397?lang=fr qui permet également l'inscription gratuite et obligatoire avant le 31 janvier 2025.

Accéder à l'invitation…

Quelques mots de présentation de ce programme national de recherche, lancé officiellement en juin 2024. Doté d'un budget de 25 millions d’euros, il se développera sur une durée de six ans, jusqu’en 2030.

Il est porté par deux instituts du CNRS : CNRS-Sciences humaines et sociales et CNRS-Sciences informatiques, tout en s’adressant à l’ensemble de l’enseignement supérieur et de la recherche et des industries culturelles et créatives en France. Le programme se structure autour de trois grandes composantes :

- des projets ciblés transversaux, au nombre de 6

- un ICCARE-Lab qui comprend dix secteurs ou filières : arts de vivre ; arts visuels ; audiovisuel ; design et architecture ; jeu vidéo ; édition ; métiers d’art et de mode ; musée et patrimoine ; musique ; spectacle vivant : cirque, danse, théâtre (cette filière a pour particularité de travailler à deux niveaux : par secteur spécifique et de manière transversale) ;

- un appel à manifestation d’intérêt dont les détails seront communiqués début 2025, auquel vous pouvez présenter des projets blancs (financement jusqu’à 20 000 euros)

Dans l’ICCARE-Lab, chaque filière est coordonnée par un trinome comprenant un représentant des Sciences humaines et sociales (SHS), un représentant des sciences informatiques (STIC) et un représentant des industries culturelles et créatives (ICC).

La filière Spectacle vivant : Théâtre est ainsi co-dirigée par Jean Varela, directeur du Printemps des comédiens (représentant des ICC Théâtre), Rémi Ronfard, directeur de recherche en informatique à l’INRIA (représentant des STIC) et Florence March (représentante des SHS).