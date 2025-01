Écrire et décrire le maǧlis (Caen)

Journée d’étude

28 Avril 2025

« Écrire et décrire le maǧlis »

Université de Caen, ERLIS EA 4254

Org. : Faisal Kenanah

Les maǧālis (assemblées, cercles, séances, réunions, conseils, …) représentent des espaces, lieux et foyers d’échanges, de discussions, de débats et de partages et transmissions des savoirs. À l’époque médiévale de la société arabo-musulmane, les maǧālis ont joué un rôle essentiel dans la composition d’ouvrages de différents domaines.

Le motif de composition littéraire chez les Arabes diffère d’un auteur à l’autre, en fonction de la nature du contenu du livre, de la personnalité de l’auteur et de l’époque à laquelle il appartient. Ainsi, dans les premiers siècles, comme les deux premiers siècles de l’hégire (VIIe-VIIIe de l’ère chrétienne), les auteurs mentionnent rarement les raisons de leur composition. En revanche, dans les périodes plus tardives, à partir du IIIe/IXe siècle, il devient plus fréquent que les auteurs expliquent la raison de la composition de leur ouvrage.

Le contenu d’un livre peut nécessiter l’explication de la motivation derrière sa rédaction, tandis que d’autres types de contenus, comme les données lexicographiques dans les dictionnaires, n’exigent pas une telle justification. Quant à la personnalité de l’auteur, elle peut l’amener à clarifier les raisons de la rédaction ou à considérer cela comme une nécessité pour expliquer et transmettre le savoir de manière utile aux autres.

L’auteur peut mentionner la raison de son ouvrage dans la préface, de manière explicite, ou choisir de ne pas le faire, laissant au lecteur le soin de déduire cette raison à partir du contenu même du livre. Dans les livres de maǧālis (ou issus de maǧālis), ces deux approches coexistent : certains auteurs expliquent la motivation de leur rédaction, tandis que d’autres n’y font pas allusion.

Les motivations à l’origine de la rédaction ou de la mise par écrit des ouvrages de maǧālis (ou issus de maǧālis) sont nombreuses et varient entre collecte, compilation, et transmission, ...

Cette journée d’étude a pour objectif d’examiner le processus de composition des livres de maǧālis (ou issus de maǧālis) dans la société arabo-musulmane médiévale.

Axes de recherche :

- Les motivations de la composition des ouvrages de maǧālis.

- Les fonctions et rôles des maǧālis.

- Evolutions des ouvrages issus des maǧālis.

- Mémoire et transmission des maǧālis.

Organisateur :

Faisal Kenanah, Université de Caen Normandie, ERLIS UR 4254 (faisal.kenanah@unicaen.fr)

Calendrier :

- Janvier 2025 : Appel à communications

- 15 mars 2025 : Date limite de soumission des propositions

- 30 mars 2025 : Sélection et réponses aux auteurs des propositions retenues

- 28 avril 2025 : Journée d’étude

· Déjeuner et pause-café seront offerts par l’Université de Caen.

· Le transport et le logement sont à la charge des participants.