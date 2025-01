Poésie ici et maintenant : Exploration des discours poétiques dans les champs littéraires slaves du XXIe s. (Univ. de Maribor, Slovénie)

Poésie maintenant et ici

Exploration des discours poétiques dans les champs littéraires slaves du 21e siècle

21-23 mai 2025, Faculté des lettres, Université de Maribor, Slovénie

Le département des langues et littératures slaves de l'Université de Maribor, en collaboration avec l'Association des slavistes de Maribor, vous invite à participer à au 8e colloque international « Réflexions scientifiques slaves », qui se tiendra du 21 au 23 mai à la faculté des lettres de Maribor, en Slovénie.

La huitième édition du colloque « Réflexions scientifiques slaves » se concentre sur les développements de la poésie des langues et cultures slaves de 2000 à aujourd'hui. La théorie littéraire contemporaine, en particulier dans la lignée de l'héritage théorique du Romantisme allemand, a souvent défini la poésie lyrique comme un genre hautement subjectif et monologique, même à la fin du XXe siècle. Mais la complexité de la configuration des textes poétiques dans l'histoire de la poésie a souvent mis à défaut cette conception, notamment en ce qui concerne la question du sujet poétique, et la production contemporaine, avec la diversité de ses pratiques, l'a encore davantage mise en lumière. Après 2000, il est devenu encore plus évident que la notion de discours lyrique comme pratique artistique repliée sur elle-même, sans son ancrage dans le social et sans dialogue avec d'autres discours, n'est plus tenable.

Dans le contexte actuel, la poésie récente a considérablement élargi le champ de la production artistique et est de nouveau entrée de manière plus visible dans la sphère publique grâce à de nouvelles pratiques et stratégies. Cette évolution a été facilitée par l'avènement de l'ère numérique, qui, avec les nouveaux médias et les nouveaux canaux de communication, a également entraîné une reconfiguration de la circulation des œuvres littéraires.

Dans les pays slaves, la reconstruction des fonctions de la littérature elle-même et, dans certaines cultures, de la poésie en tant que genre éminent jouant un rôle spécifique dans la construction de l'identité nationale, s'est produite simultanément dans des contextes socio-nationaux marqués par l'effondrement des systèmes socio-politiques après la chute du mur de Berlin. L'entrée dans le XXIe siècle dans le contexte des champs littéraires slaves signifie donc également l'entrée dans la deuxième décennie de transition et/ou la période post-transition.

Après une longue période de déclin de l'intérêt pour les questions théoriques, la réflexion théorique sur le lyrique a connu un renouveau remarquable depuis 2005, et l'impression est que la production théorique est en hausse depuis 2015. On pourrait même dire que la pratique analytique et les réflexions sur les phénomènes poétiques individuels sont en retard sur la théorie.

Dans le contexte de l'enrichissement de la théorie du texte par de nouvelles perspectives et de son analyse par des approches méthodologiques plus récentes (transnarratologie, analyse de corpus, stylométrie, poétique cognitive, écocritique, études animales, etc.), cette conférence vise à combler cette lacune potentielle et à stimuler de nouvelles réflexions.

Nous souhaitons voir dans quelle mesure les prémisses théoriques récentes s'avèrent fructueuses lorsqu'elles sont appliquées aux discours poétiques émergeant à un moment où les crises qui affectent le présent s'entremêlent, de la crise environnementale à la crise migratoire. Qu'est-ce que la poésie a à dire dans une période de plus en plus apocalyptique marquée par de nouvelles guerres et de nouvelles réalités, après la crise de la pandémie ?

Quelles sont les nouvelles stratégies du poème et dans quels nouveaux médias s'expriment-elles ? Quelle est sa relation avec d'autres pratiques artistiques ? Comment le sujet poétique se manifeste-t-il dans la nouvelle poésie des langues slaves ? Quel est le rôle des discours poétiques dans les champs littéraires slaves depuis 2000 ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que nous aborderons et auxquelles nous réfléchirons.

Nous invitons les chercheur·e·s à soumettre des articles en rapport avec les domaines thématiques suivants :

I SIGNIFIANCE DU LANGAGE POÉTIQUE

Poésie, genres littéraires et hybridité

Inventaire des courants, tendances et mouvements poétiques depuis 2000.

Poésie et regard en arrière : tradition et intertextualité dans les discours lyriques de l'après-2000.

Stratégies du poème aujourd'hui

II REPRÉSENTATIONS DU PRÉSENT ET DU PASSÉ DANS LA POÉSIE CONTEMPORAINE

La poésie et le sujet : formes de subjectivité et de subjectivation ; constructions identitaires

Poésie, genre et sexualité

La relation entre l'humain et le non-humain dans la poésie : poésie de l'Anthropocène, écopoétique, zoopoétique

Poésie, posthumanisme et transhumanisme

Poésie et corps

Poésie et classes sociales

Poésie et groupes marginalisés

Poésie et résistance

Poésie et guerre

Poésie et traumatisme

Poésie en (post)transition

Poésie et migration

Poésie, intimité, vie privée à une époque sans vie privée

Poésie et pensée : relation entre la poésie et la philosophie au 21e siècle

La poésie à l'ère (post)numérique

La poésie, l'espace (géographique, mental, social) et sa production

La poésie et le retour du mythe : représentations, déconstructions et reconstructions du mythique dans le discours poétique

III. POÉSIE, THÉORIE, MÉTHODOLOGIE : nouvelles pratiques poétiques, nouveaux défis théoriquesHumanités numériques

Poétique cognitive

Transnarratologie

Écocritique

Critique féministe et queer

Études animales

Études posthumanistes

Postcritique

Nouveaux matérialismes

etc.

IV POÉTIQUE COMPARÉE

Comparaison des phénomènes poétiques, des procédés et des œuvres dans une perspective inter-slave.

Réception mutuelle, circulation et influence des pratiques poétiques dans les champs littéraires slaves après 2000.

—

DATES IMPORTANTES

7 mars 2025 : date limite de soumission des résumés

20 mars 2025 : notification de l'acceptation du sujet soumis

26 avril 2025 : paiement des frais d'inscription

Du 21 au 23 mai 2025 : conférence

3 juillet 2025 : soumission d'une version étendue de la communication

—

SOUMISSION DES RÉSUMÉS

Veuillez envoyer un résumé de 300 à 500 mots dans la langue de la communication et en anglais avant le 7 mars 2025 à l'adresse SZP2025@proton.me.

Lors de la soumission de votre résumé, veuillez indiquer :

- le titre de l'article dans l'une des langues slaves et en anglais

- vos nom et prénom

- le nom et l'adresse de votre institution

- votre adresse électronique.

- les adresses électroniques des éventuels coauteurs de l'article, et

- un bref CV

—

Les langues de travail de la conférence sont toutes les langues slaves et l'anglais.

Les communications durent 15 minutes, avec 10 minutes de discussion générale par communication.

—

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d'inscription s'élèvent à 80 euros. Ils comprennent les frais d'édition et de publication des acctes du colloques, ainsi que l'organisation de l'événement et du programme qui l'accompagne.

Les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge des participants.

COMITÉ D'ORGANISATION

Mira Krajnc Ivič, Université de Maribor, Faculté des lettres, Slovénie

Branislava Vičar, Université de Maribor, Faculté des lettres, Slovénie

Natalija Ulčnik, Université de Maribor, Faculté des lettres, Slovénie

Blanka Bošnjak, Université de Maribor, Faculté des lettres, Slovénie

Varja Balžalorsky Antić, Université de Maribor, Faculté des lettres, Slovénie

PRÉSIDENTE DE LA CONFÉRENCE

Varja Balžalorsky Antić, Université de Maribor, Faculté des lettres, Slovénie