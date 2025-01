Écritures du labyrinthe : fiction, quête de soi et quête de sens (revue Langues, discours et inter cultures)

Appel à contribution

Volume 9 Numéro 1 – Juillet 2025

De la revue Langue, Discours et Inter Cultures

Sur le thème

Écritures du labyrinthe : fiction, quête de soi et quête de sens

Numéro coordonné par Dr. Faiza Idir, Université d’Alger 2

Le motif du labyrinthe a de tout temps suscité un intérêt particulier dans le monde artistique. Qui ne connaît pas, par exemple, le Minotaure de Picasso, merveilleuse sublimation de la monstruosité en peinture ? Dans la littérature, de grands écrivains se sont prêtés au jeu dédaléen à travers les époques : Joyce, Kafka, Borges… dans la littérature mondiale, Nerval, Rimbaud, Robbe-Grillet et bien d’autres dans la littérature française. Aujourd’hui encore, le labyrinthe, en tant que structure et métaphore, semble n’avoir pas épuisé tout son sens et continue d’inspirer de nombreux auteurs contemporains.

En effet, la référence à un espace aussi atypique et complexe invite le lecteur à explorer sa richesse symbolique dans les œuvres littéraires. En tant qu’espace hostile, à la fois ouvert et fermé, le labyrinthe représente une existence vécue sur le mode de la captivité et de l’égarement. Il devient parfois un espace de quête de soi, offrant ainsi la possibilité de dire l’ampleur du désarroi, de l’horreur et de la désagrégation identitaire. C’est dans ce sens que Vincent Message souligne que l’architecture labyrinthique est « l’un des symboles les plus puissants dont la littérature dispose pour figurer un environnement hostile à l’être humain » (Message, V., 2009). Dans la même perspective, Pierre Loubier considère le labyrinthe comme « une figure de l’espace contraint » (Loubier, P., 1998 : 13).

Par ailleurs, dans un monde aliéné et fortement aliénant, le labyrinthe est particulièrement sollicité pour exprimer la violence aveugle, la cruauté et la déshumanisation. L’enchevêtrement et la sinuosité de cette figure favorisent ainsi la création d’un langage dans lequel s’expriment des états informulés et autrement informulables. La métaphore dédaléenne permet alors de conserver l’intensité de la douleur tout en évitant la banalisation de l’horreur. Le recours au labyrinthe est, en ce sens, « une façon d’informer le réel, de transformer l’espace du chaos en cosmos » ; c’est ce que James Joyce condense bien en « chaosmos ».

Les contributions doivent s’inscrire dans le cadre des axes suivants :

Ø Le labyrinthe comme motif interne et externe, physique et mental, espace et temps, architectural et cérébral.

Ø Le labyrinthe, espace de quête de soi.

Ø L’écriture et la fiction labyrinthique.

Ø Déambulation et errance dans le labyrinthe.

Ø La femme-guide ou le personnage féminin dans le labyrinthe.

Ø L’écriture ou la quête de la création dans le labyrinthe.

Calendrier prévisionnel :

- Lancement de l’appel à contributions : 24 janvier 2025

- Date limite de réception des propositions d’articles (deadline) : 05 mars 2025

- Date limite de réception des articles du numéro thématique : 15 avril 2025

- Publication des articles et mise en ligne du numéro thématique : 15 juillet 2025

Modalités de soumission :

Les propositions d'articles doivent être envoyées aux adresses suivantes :

revueldi@hotmail.com

idir.faiza2022@gmail.com

Avant de soumettre leurs articles, les auteurs doivent préalablement créer un compte personnel — s’ils n’en possèdent pas déjà un — sur la plateforme ASJP : https://www.asjp.cerist.dz

Modalités d'évaluation des propositions d'articles et de sélections :

L'évaluation des propositions d'articles et la sélection des articles qui feront partie de ce numéro se feront en double aveugle par les membres du Comité scientifique.

Coordinatrice scientifique :

Dr. Faiza Idir, Université d’Alger 2

Bibliographie sélective :

1. LOUBIER, Pierre. Le poète au labyrinthe. Ville, errance, écriture. Paris, ENS éditions, 1998.

2. MESSAGE, Vincent. « Impossible de s’en sortir seul : fictions labyrinthiques et solitude chez Kafka, Borges, Danielewski et Kubrick », Amaltea, Revista de mitocrítica, vol. 1 (2009), p.189-201. In http://pendientedemigracion.ucm.es/info/amaltea/revista/num1/message.pdf

3. J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Éditions Robert Laffont/Jupiter, 1982.

4. FOREST, Philippe. Textes & Labyrinthes, Joyce, Kafka, Muir, Borges, Butor, Robbe-Grillet, Éditions Inter Universitaires – SPEC, 1995.

5. Les labyrinthes, sous la direction d’ABBOU Malek. Paris, éditions Bouquins, 2023.