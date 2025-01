Communautés imaginées et politique des langues. Perspectives épistémocritiques (Séminaire doctoral de l'EUR FRAPP, Univ. Paris-Est Créteil)

L'EUR FRAPP, école universitaite de recherche de l'Université Paris-Est Créteil, est un cursus interdisciplinaire d’excellence, en Master et en Doctorat, adossé à un programme scientifique inédit sur les relations entre pouvoir et langage.

Elle propose un séminaire doctoral qui associe l'ED Cultures et Sociétés / EUR FRAPP / LIS / IMAGER de l'Université Paris-Est Créteil, intitulé :

« Communautés imaginées et politique des langues :

Perspectives épistémocritiques »

Les lundis - du 27 janvier au 5 mai 2025

à l'UPEC, Campus Centre, salle i1-135

Ce séminaire s’intéresse à l’épistémologie des imaginaires littéraires et des imaginaires des langues, à partir de situations de plurilinguisme qui mettent en jeu les notions de marge, de périphérie et d’universel.

Au-delà des corpus littéraires et grâce à leur réflexivité, il s’agit de mettre en perspective un certain nombre de questions qui se posent aujourd’hui au jeune chercheur en sciences humaines et sociales : la subjectivité et le point de vue situé et décentré, les circulations transnationales au sein des débats épistémocritiques actuels (dialogue entre traditions académiques, circulation des savoirs, traduction des concepts), la fécondité de ces débats en termes de relecture pour la recherche portant sur des siècles anciens, etc.

Le séminaire peut être validé au titre de formation doctorale dans le cadre des heures de formations obligatoires pour les personnes inscrites en doctorat à l'UPEC et dans une autre université.

Programme complet:

Séance 1 - 27 Janvier (10h-13h), salle i1-135

Yolaine Parisot, UPEC, LIS : Situer le discours critique : communautés imaginées et noyau de l’intraduisible

Séance 2 - 03 Février (10h-13h), salle i1-135

Graciela Villanueva, UPEC, IMAGER : Lire depuis les marges. Littérature, langue nationale et traduction en Amérique Latine

Séance 3 - 10 Février (10h-13h), salle i1-135

Yolaine Parisot, UPEC, LIS : Eléments pour une histoire connectée des littératures : l’exemple des littératures francophones postcoloniales

Séance 4 - 17 Février (10h-13h), salle i1-135

Stéphanie Genand, UPEC, LIS : L’anachronisme en sciences humaines et sociales : actualiser ou fausser ?

Séance 5 - 03 Mars (10h-13h), salle i1-135

Graciela Villanueva, UPEC, IMAGER : Penser depuis les marges I : traduire les concepts/ traduire les pratiques. Une réflexion sur les "concepts voyageurs" de nation, modernité, postmodernité et avant-garde en Amérique Latine

Séance 6 - 10 Mars (14h-17h), salle à préciser

Anne Teulade, UPEC, LIS : Ecrire la langue de l’autre : les auteurs amérindiens entre deux cultures

Séance 7 - 17 Mars (10h-13h), salle i1-135

Stéphanie Genand, LIS : Lire en femme : la littérature du 18e siècle est-elle située ?

Séance 8 - 24 Mars (10h-13h), salle i1-135

Graciela Villanueva, UPEC, IMAGER : Penser depuis les marges II : colonial, néocolonial, postcolonial, colonialisme, colonialisme épistémique, colonialité, décolonialité. Débats contemporains en Amérique Latine

Séance 9 - 31 Mars (14h-17h), salle à préciser

Anne Teulade, UPEC, LIS : Y a-t-il un regard féminin sur l’environnement ? Autour de l’écoféminisme

Séance 10 - 07 Avril (10h-13h), salle i1-135

Yolaine Parisot, UPEC, LIS : Dialogues transatlantiques : malentendu ou mésentente ? L’exemplarité de la littérature haïtienne

Séance 11 - 28 Avril (10h-13h), salle i1-135

Stéphanie Genand, UPEC, LIS : Politique de la langue : la Révolution ou le poids des mots

Séance 12 - 05 Mai (14h-17h), salle à préciser

Anne Teulade, UPEC, LIS : Voix lyriques féminines dans la poésie québécoise

Contact, information: scol.eur.frapp@u-pec.fr

Plan pour se rendre au séminaire: https://www.u-pec.fr/fr/plans-d-acces/campus-centre-de-creteil

Suivre les actualités de l'EUR FRAPP: https://eurfrapp.u-pec.fr/