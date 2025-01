Jacques Grévin dramaturge

Strasbourg, les 9 et 10 octobre 2025

Une manifestation scientifique organisée par Sandrine Berrégard et Nina Hugot

dans le cadre du projet ANR Melponum

Dans la lignée des précédentes journées d’étude visant à se concentrer sur une pièce (La Tragédie du sac de Cabrières, Metz, 2022) ou sur l’œuvre d’un dramaturge (« Nicolas Filleul dramaturge », Metz, 2024), nous souhaitons proposer une journée consacrée à la figure de Jacques Grévin, en mettant l’accent sur son œuvre dramatique, rassemblée en 1561 avec d’autres pièces poétiques dans son Theatre – sans pour autant négliger ses autres productions, susceptibles d’éclairer son esthétique théâtrale.

César, l’unique tragédie de Jacques Grévin a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs analyses, que celles-ci se rapportent à la question de la représentation du pouvoir en place et/ou au régicide (Emmanuel Buron, Eveline Dutertre, Paul Marius Martin, Louise Frappier, Tiphaine Karsenti, Jacques Pineaux…) ou aux sources textuelles (Richard Crescenzo), tandis que ses comédies ont été analysées par le biais de leur composition dramaturgique (Emmanuel Buron), par leurs sources et intertextes (Mathieu Ferrand, Antonella Conti, Jean-Claude Ternaux…). Néanmoins, de nombreux champs thématiques, esthétiques, philologiques, dramaturgiques et théoriques restent ouverts pour analyser son corpus dramatique.

Plus précisément, nous souhaiterions insister sur l’œuvre dramatique de Jacques Grévin dans son ensemble et favoriserons les études qui viseront à analyser la tragédie en regard des comédies, ou encore l’ensemble du corpus dramatique en regard du Brief discours sur l’intelligence de ce théâtre, qui en pose les fondements théoriques. De même, nous encourageons les analyses visant à faire dialoguer son œuvre dramatique avec le reste de ses écrits, poétiques ou médicaux (en analysant les œuvres théâtrales au prisme des autres textes, ou à l’inverse, en étudiant la présence de concepts théâtraux voire des intertextes possibles dans le reste de son œuvre). Toute étude permettant de réfléchir aux enjeux pédagogiques de l’enseignement de ces textes, dans le secondaire ou dans le supérieur, ainsi que toute réflexion sur leur édition, seront également bienvenues. Enfin des analyses sur les mises en scène, anciennes ou nouvelles, des pièces de Grévin ou encore sur leur théâtralité seront favorablement accueillies.

La journée d’études sera l’occasion d’assister à des lectures théâtralisées, proposées par des compagnies professionnelles, d’extraits du corpus dramatique de Jacques Grévin, lesquelles seront par la suite mises en ligne sur le site de Melponum.

—

Les propositions de communication sont à envoyer à Sandrine Berrégard (berregard@unistra.fr) ou Nina Hugot (nina.hugot@univ-lorraine.fr) avant le 1er mars 2025.

—

Bibliographie indicative

Buron Emmanuel, « Qu’est-ce qu’une scène au XVIe siècle ? La dramaturgie des comédies d’Etienne Jodelle et de Jacques Grévin », dans Du spectateur au lecteur : Imprimer la scène aux XVIe et XVIIe siècles, dir. Larry F. Norman, Philippe Desan et Richard Strier, Fasano/Paris, Schena editore/Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002, p. 133-156.

Buron Emmanuel, « Peur et puissance royale dans César de Jacques Grévin », Textuel, no 51 : « Peur et littérature du Moyen Âge au xviie siècle », 2007, p. 85‑102.

Clément Michèle, « Jacques Grévin et Le Temple de Ronsard (1563). Enquête génétique et poétique », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, n°45, 2023, p. 65-102.

Conti Antonella, « Presenza e significato degli italianismi nelle commedie di Grévin », dans Rendiconti dell’Istituto Lombardo dell’Accademia di Scienze e leterre, CXXIX, 1997, p. 469-481.

Crescenzo Richard, « Du Bellay sur scène. Réécritures des Antiquités De Rome dans le Cesar de Jacques Grévin », dans D'un genre à l'autre. La transmodalisation dramatique, dir. Clara Debard, Nancy, Presses Universitaires, 2014, p. 11-28.

Dutertre Eveline, « À propos de quelques tragédies de la mort de César des XVIe et XVIIe siècles », Littératures classiques, n°16, 1992, p. 199-227.

Ferrand Mathieu, « Facétieuses comédies. Les métamorphoses de l'Oiseleur (Plaute, Asinaria, v. 215-225), de la Chrysis de Piccolomini à La Trésorière de Grévin », Cahiers de recherches médiévales (XIIIe-XVe s.), 2016, n° 32, p. 205-220.

Frappier Louise, « L'exemplarité de Jules César dans la tragédie humaniste. Muret, Grévin, Garnier », Tangence, n° 104, 2014, p. 107-136.

Gorris-Camos Rosanna, « Le cygne malade et l'hellébore. Jacques Grévin, poète, traducteur et homme de science engagé », dans Penser et agir à la Renaissance, dir. Ph. Desan et V. Ferrer, Genève, Droz, 2020, p. 195-227.

Gorris-Camos Rosanna, "Une muse perfette". Jacques Grévin entre poésie, science et religion », dans La Renaissance au grand large. Mélanges en l'honneur de Frank Lestringant, dir. V. Ferrer, O. Millet et A. Tarrête, Genève, Droz, 2019, p. 759-777.

Karsenti Tiphaine, « Des conquérants inquiets. Interprétations d'un motif tragique », dans Anthropologie tragique et création poétique de l'Antiquité au XVIIe siècle français, dir. Hélène Baby et Jacqueline Assaël, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 297-313.

Konrad Schoell, “Tragödie und Komödie im 16. Jahrhundert. Grévin, César (1561) und Odet de Turnèbe, Les Contents (1581), Renaissance, 2003, p. 113-138.

Martin Paul Marius, Tuer César !, Bruxelles, éd. Complexe, 1988.

McFarlane Ian Dalrymple, « En relisant le César de Jacques Grévin », dans Dramaturgies, langages dramatiques : Mélanges pour Jacques Scherer, Paris, A. G. Nizet, 1986, p. 185‑191.

Pineaux Jacques, « César dans la tragédie humaniste de la Renaissance française », dans Présence de César : hommage au doyen Michel Rambaud. Actes du colloque des 9-11 décembre 1983, éd. R. Chevallier, Paris, Les Belles Lettres, 1985, p. 213-222.

Parsons Jotham, « Money and merit in French Renaissance comedy », Renaissance Quarter­ly, LX (2007), p. 852-882.

Pinvert Lucien, Jacques Grévin, 1538‑1570 : étude biographique et littéraire, Paris, Fontemoing, 1899.

Ternaux Jean-Claude, « la comédie humaniste et la farce. La Trésorière de Grévin », Seizième siècle, 2010, n°6, p. 77-93.

Weinberg Bernard, « The Sources of Grévin’s Ideas on Comedy and Tragedy », Modern Philology, vol. 45, no 1, august 1947, p. 46‑53.