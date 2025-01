Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Modernes et Classiques 2025 (en ligne)

Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Modernes et Classiques 2025 (5e édition)

Visio-conférences du 27 janvier au 7 février 2025

lien zoom : https://univ-cotedazur.zoom.us/j/82986029535?pwd=hhX7OjSP13EtjhcZpuGo7EKh7fCQgk.1

Organisation : Muriel LAFOND et Stéphanie LE BRIZ (muriel.lafond@univ-cotedazur.fr et stephanie.le-briz@univ-cotedazur.fr)

Lundi 27 janvier

15h15-16h45 – Sylvie Bazin (Université de Lorraine) : « Le lexique amoureux dans le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival : entre conventions et distanciation »

Mercredi 29 janvier

8h30-10h00 – Hélène Parent (Université de Lorraine) : « Redéfinir l’idéal d’un(e) moderne Cicéron(e) après la Révolution française »

15h00-16h30 – Pierre Dupuy (docteur de l’Université Jean Moulin-Lyon 3, enseignant au Lycée International de Ferney-Voltaire) : « Les poèmes de Vigny : des poèmes philosophiques, épiques ou lyriques ? »

Jeudi 30 janvier

16h10-17h40 – Frédéric Calas (Université Paul Valéry-Montpellier) & Anne-Marie Garagnon (Sorbonne Université) : « Mise en abyme et inversions carnavalesques : étude stylistique des vers 269 à 306 de La Suite du Menteur 1 (I, 3) »

Vendredi 31 janvier

11h30-13h – Pascale Brillet-Dubois (Université Louis Lumière-Lyon 2) : « De qui Néoptolème sera-t-il le fils ? Figures paternelles et dramaturgie dans le Philoctète de Sophocle »

16h15-17h45 – Natalia Bercea-Bocskai (docteure de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : « Les marqueurs du style haut dans les Angoisses douloureuses d’Hélisenne de Crenne »

Lundi 3 février

15h00-16h30 – Sabine Luciani (Aix-Marseille Université) : « Entre néant et infini. Réflexions sur le temps dans le chant I du De rerum natura »

Mardi 4 février

15h00-16h30 – Romain Brethes (docteur de Sorbonne Université, enseignant de CPGE au lycée Janson de Sailly, Paris) : « Une touche d’Ovide : sensualité, signes et connaissance dans l’élégie ovidienne et Daphnis et Chloé »

Mercredi 5 février

15h45-17h15 – Céline Fournial (Université Clermont-Auvergne) : « Galanterie et renouveau de la comédie : le mariage en question » (Corneille)

Jeudi 6 février

11h00-12h30 – Nelson Horn (docteur de l’Université de Nantes, enseignant de CPGE au lycée Camille Guérin, Poitiers) : « Entre harmonie et discorde, place et image de la famille dans les livres 11 à 18 des Histoires philippiques de Trogue Pompée / Justin »

Vendredi 7 février

11h30-13h00 – Sophie Vanden Abeele (Sorbonne Université) : « La souffrance et la pitié dans les Poèmes de Vigny »