Mises en scène spectaculaires de tsiganes dans des textes littéraires, France 1850-1950 (en ligne)

Le premier atelier du Projet de la DFG “SPECTACLE, EXHIBITION, SUBALTERNITE – NÉGOCIATIONS DISCURSIVES DE L’IDENTITÉ ET DE L’ALTÉRITÉ DANS LE CONTEXTE DES MÉDIAS POPULAIRES DE LA CONNAISSANCE (1850-1950)” est consacré aux représentations des tsiganes dans des textes littéraires tels que les romans d’aventure, les nou-velles et les récits de voyage. Ces textes seront considérés comme des médias et des « véhicules » d’une ouverture sur le monde qui va de pair avec des descriptions spectaculaires des « autres ». Nous examinerons les procédés narratifs, les stéréotypes et les topoï qui circulent dans ces textes en tant que savoir populaire.

Accentuation possible et champs thématiques :

- Ambivalences des mises en scène spectaculaires des tsiganes : entre fascination et tremendum, inclusion et exclusion

- L’esthétique du spectaculaire comme mode de consécration de l’altérité et de la subalternité

- Les représentations littéraires des tsiganes dans leur relation avec les textes ethnographiques et autres textes d’exposition

- Le bohémien comme figure artistique par excellence – une figure entre consécration et autonomisation ?

- Les personnages tsiganes dans le roman-feuilleton comme forme précoce du format sériel spectaculaire

L’atelier rassemble des perspectives scientifiques interdisciplinaires sur les figures tsiganes comme figures de frontière et de négo-ciation de la modernité européenne.

Les 3 & 4 DECEMBRE 2025, UNIVERSITE DE GIESSEN, EN LIGNE

Nous vous prions d’envoyer vos propositions avant le 7 mars 2025 (titre de la conférence, résumé de 500 mots, courte biographie) pour une conférence (max. 30 minutes) aux adresses e-mail suivantes :

Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de

lena-watrin@gmx.de

Les contributions de la série d’ateliers seront publiées dans un recueil.

Les langues de l’atelier sont l’allemand, l’anglais et le français.

—

Der erste Workshop im Rahmen des DFG-Projekts "SPEKTAKEL, SCHAULUST, SUBALTERNITÄT – DISKURSIVE VERHANDLUNGEN VON IDENTITÄT UNDALTERITÄT IM KONTEXT POPULÄRER WISSENSMEDIEN (1850-1950) widmet sich Zigeuner-Darstellungen in literarischen Texten wie Abenteuerromanen, Novellen und Reiseberichten. Die Texte werden als Medien und „Vehikel“ einer Welterschließung, die mit spektakulären Beschreibungen ‚anderer‘ einhergeht, in den Blick genommen. Untersucht wird, welche Erzählverfahren, Stereotype und Topoi als populäres Wissen innerhalb der Texte zirkulieren.

Mögliche Akzentuierungen und Themenfelder:

- Ambivalenzen spektakulärer Zigeuner-Inszenierungen: zwischen Faszination und Tremendum, Inklusion und Exklusion

- Ästhetik des Spektakulären als Modus der Festschreibung von Alterität und Subalternität

- Literarische Zigeuner-Darstellungen in ihrem Verhältnis zu ethnographischen und anderen expositorischen Texten

- Der Bohémien als Künstlerfigur par excellence – eine Figur zwischen Festschreibung und Selbstermächtigung?

- Zigeuner-Figuren im Feuilletonroman als früher Form des spektakulären Serienformats

Der Workshop versammelt interdisziplinäre wissenschaftliche Perspektiven auf Zigeuner-Figuren als Grenz- und Verhandlungsfiguren der europäischen Moderne.

03./04. DEZEMBER 2025, UNIVERSITÄT GIESSEN, ONLINE

Wir bitten um Einsendung von Vorschlägen bis zum 7. März 2025 (Vortragstitel, Abstract von 500 Wörtern, Kurzbiografie) für einen Vortrag (max. 30 Minuten) an die E-Mail-Adressen:

Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de

lena-watrin@gmx.de

Die Beiträge der Workshopreihe sollen in einem Sammelband veröffentlicht werden.

Die Workshopsprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.