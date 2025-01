Indiscipliné cabaret (Reims)

Indiscipliné cabaret

Rencontre artistes, chercheur.es, professionnel.les

Imaginée et conduite par Jérôme Marin, Camille Paillet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Bruno Lobé (Manège, scène nationale-Reims), cette rencontre convie artistes, chercheur·es et professionnel·les de la culture et du spectacle à se pencher sur la nature indisciplinée du cabaret.

Trois thématiques seront successivement abordées au cours de cette journée : Les lieux de l’indiscipline, L’impertinence au cabaret, Faire discipline

Programme

Mardi 11 Mars 2025

Le Manège - Reims

09:30 Acceuil

10:00 Introduction et remerciements par Bruno Lobé

10:20 L’indiscipline au cabaret par Camille Paillet et Jérôme Marin

Les lieux de l’indiscipline

10:30 Conférence

La culture indisciplinée des cabarets montmartrois au lendemain de la Commune : des pratiques aux images

Par Laurent Bihl

11:15 Table ronde

Faire et produire du cabaret

Avec Bruno Lobé, Jérôme Marin, Fanta Touré et Hervé Vallée

12:30 Déjeuner

L’impertinence au cabaret

14:00 Conférence

Le comique absolu du cabaret par Alain Vaillant

14:45 Table ronde

Les pouvoirs du rire

Avec Didier Manuel, Nadège Piton, Kova Réa, Angèle Micaux, Corinne François-Denève

16:00 Pause

Faire discipline

16:30 Table ronde

Avec Annabel Poincheval, Nathalie Rizzardo, Emmanuel Wallon, Julien Fanthou, Dotty Mac Lane

17:45 Pause

—

18:30

Sortie d’ateliers

Par Jérôme Marin et les élèves de L'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et de la Classe de la Comédie, Centre dramatique national de Reims