Pour le 30e anniversaire de la mort d'Emmanuel Levinas, 1906-1995 (revue Labyrinth)

À l'occasion du 30e anniversaire de la mort d'Emmanuel Levinas (1906-1995), la revue Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics prépare un numéro spécial.

D'un intérêt particulier pour ce numéro sont de nouvelles interprétations et des discussions sur les thèmes principaux de sa philosophie, notamment :

Levinas et les débats contemporains sur l'Autre et l'Étranger

Les contributions de Levinas à l'éthique

Levinas et la vulnérabilité ;

Levinas et la pensée juive.

La religion de Levinas et la question de Dieu.

Le dialogue entre Buber et Levinas.

Levinas et la phénoménologie (Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Ricœur).

Levinas et la déconstruction

Levinas, l'humanisme et le posthumanisme

Levinas et la critique féministe

Levinas et la pensée politique

Levinas, l'art et l'expérience esthétique

Les chercheurs et les chercheuses travaillant dans le domaine de la philosophie de Levinas sont invités à soumettre un bref résumé, accompagné d'une brève biobibliographie comprenant les informations suivantes : nom, poste ou affiliation universitaire et 5 à 7 publications principales.

Les auteurs qui ont déjà un article non publié sont invités à le soumettre dans le résumé.

Les articles dans leur forme finale, c'est-à-dire relus, formatés selon les directives de la revue et prêts à être imprimés, doivent être soumis au plus tard le 2 novembre 2025.

En tant que revue multilingue, Labyrinth accepte les articles en anglais, en français et en allemand.

Pour plus d'informations sur les politiques de la revue et les directives de soumission, veuillez consulter : https://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/AuthorGuidelines.

Tous les résumés et articles doivent être envoyés à labyrinth[at]axiapublishers.com.