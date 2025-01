Répertoire de la mélodie française (École d'été internationale, Tours)

Dates et lieu : du 25 au 28 août à Tours

Organisateurs et contacts : Lucia Pasini (Haute École spécialisée bernoise), lucia.pasini@hkb.bfh.ch, et Yannick Simon (Université Toulouse Jean Jaurès), yannick.simon@univ.tlse2.fr

Dates importantes : date limite de soumission des candidatures, 1er mars 2025 ; notification des résultats, 28 mars 2025

La première édition de l'École d'été internationale sur le Répertoire de la Mélodie Française se tiendra à la fin du mois d'août 2025. Les participant.e.s bénéficieront d'une formation en recherche sur les sources et seront initié.e.s à l'utilisation de Dezède, une base de données relationnelle consacrée aux données événementielles. Cette école d'été soutient un projet majeur de sauvegarde et de diffusion d'une base de données de 30 000 mélodies françaises, réalisée par François Le~Roux dans le cadre de l'Académie Francis Poulenc.

Public cible

Cette école d'été s'adresse aux étudiant.e.s de master, aux doctorant.e.s et aux chercheur.se.s en :

- musicologie ;

- littérature ;

- humanités numériques.

Programme

25 août : déjeuner d'accueil à 12h30. Début des travaux à 14h, suivi d'une présentation du projet par les organisateurs (14h-15h). Conférence de Jonathan Parisi (Université Lumière Lyon 2) de 15h à 16h, suivie d'une session de questions de 16h à 16h30.

26 août : séance collective de travail de 9h30 à 12h30, visant à former les participant.e.s à l'utilisation de Dezède et à les rendre autonomes sur la plateforme. Après-midi (14h-16h30) : travail sur un projet individuel choisi par les participant.e.s. Soirée : projection du film Carmen de Francesco Rosi, en partenariat avec l'Académie Francis Poulenc de mélodie française (prix d'entrée 10€).

27 août : travail sur le projet individuel, matinée (9h30 à 12h30) et après-midi (14h à 16h30).

28 août : matinée (9h30-12h30) : poursuite du travail sur le projet individuel. Après-midi (14h-16h30) : restitution des travaux individuels et bilan des journées. Soirée : concert de clôture de l'Académie Francis Poulenc de mélodie française.

Tous les repas de midi seront partagés avec l'Académie Francis Poulenc de mélodie française. Prix : 17€ par personne par repas.

Historique du projet

En 1997, lors de la création de l'Académie Francis Poulenc à Tours, François Le Roux a entrepris de rassembler des informations éparses sur la mélodie française, qui manquaient jusque-là de centralisation, même dans les grandes bibliothèques. Ce besoin de documenter et de rendre accessible ces œuvres a conduit à la création du Répertoire de la Mélodie Française, une base de données conçue pour soutenir les interprètes et les chercheurs. Cependant, son infrastructure numérique présente des risques d'obsolescence. Pour assurer la pérennité de ce répertoire et en optimiser l'accès, il a été intégré en 2023 à Dezède, grâce à une subvention de l'Université Sorbonne Nouvelle.

Frais

L'hébergement, les repas, et le transport sont à la charge des participant.e.s et de leurs institutions d'affiliation.

Dossier de candidature

Les candidat.e.s sont invité.e.s à soumettre un dossier comprenant :

- CV détaillé (2 pages maximum) ;

- Lettre de motivation (2 pages maximum), mentionnant :

- si le candidat.e souhaite concentrer son travail individuel sur un corpus en particulier ;

- si, et dans quelle mesure, l'institution de rattachement du.de la candidat.e peut prendre en charge les coûts.

Le dossier est à envoyer aux deux organisateurs.

Projet associé

En parallèle de l'école d'été se tiendra l'Académie Francis Poulenc de mélodie française, qui propose une masterclass intensive réunissant jusqu'à 12 duos chanteur-pianiste pour un travail approfondi sur la mélodie, explorant à la fois ses dimensions musicales et littéraires.