Villes d'Asie : entre imaginaire et réalité (La Rochelle)

Appel à communications

Colloque "Villes d’Asie : entre imaginaire et réalité"

16 et 17 octobre 2025, La Rochelle Université

Vues d’Europe, les villes d’Asie semblent à l’écart du monde, repoussées à sa périphérie, parfois réduites à de simples objets de curiosité. Cependant, certaines d’entre elles s’enorgueillissent d’un passé prestigieux. Centres cosmopolites avant l’ère de la mondialisation ou encore hauts lieux culturels, d’aucunes continuent même de bénéficier de ce statut. Les villes d’Asie ont également été lieux de passage ou d’immigration ; diverses populations et voyageurs du monde entier s’y sont toujours déplacés pour d’innombrables raisons. Le brassage des populations et les échanges commerciaux et culturels n’ont toutefois pas toujours été idylliques. Celles-ci ont également fait l’objet de convoitises, d’invasions, de guerres et de colonisation. Échanges et métissages se sont également conjugués avec des expériences douloureuses et déchirantes. Sources de fascination ou de détestation, ces villes asiatiques ont longtemps attiré le regard d’auteurs et d’artistes du monde entier. Ces derniers les ont étudiés sur les plans historique, géographique, sociologique, anthropologique, mais aussi sur le plan de l’expression littéraire et artistique à travers les romans, la poésie, le cinéma, la photographie, etc. Ainsi, loin d’être fermées et excentrées, les villes asiatiques ont souvent été des espaces cosmopolites et ouvertes au monde.

L’objectif de ce colloque est de prolonger cette idée d’ouverture sur le monde et d’offrir à tout un chacun l’occasion de découvrir des aspects méconnus de ces villes asiatiques, à encourager la démarche qui consiste à confronter l’imaginaire et la réalité des mondes passés et contemporains tout en adoptant un point de vue géocritique — une approche qui privilégie « la confrontation de plusieurs optiques qui se corrigent, s’alimentent et s’enrichissent mutuellement »[1]. La thématique des villes d’Asie permet de s’interroger sur les façons dont cet espace géographique a été abordé par différents supports et sources. Notre étude collective permettra d’établir une cartographie historique de leurs représentations dans les œuvres littéraires et artistiques, etc.. Ce colloque s’enrichira de « la confrontation des points de vue subjectifs — endogènes, exogènes, allogènes »[2]tout en remettant en cause le discours dominant qui place le monde « occidental » en son centre et le reste en périphérie. Cette interrogation avec un large panel de disciplines conduira enfin à changer le regard porté sur ces villes.

[1] WESTPHAL Bertrand, La Géocritique, Réel, fiction, espace, Les Éditions de Minuit, Paris, 2007, p. 187.

[2] Ibid., p. 212.

—

Pistes à explorer :

- Représentation artistique et subjectivité, rapports réalité / fiction

- Mise en image des villes dans les arts plastiques et graphiques (Peinture, architecture, photographie, cinéma, manga, jeu vidéo, etc.)

- Villes historiques et descriptions

- Exotisation

- Décentrements

- Utopies et dystopies

- Archives et témoignages

- Urbanisation

- Quartiers populaires/bourgeois

- Cosmopolitanisme

—

Comité d'organisation :

Xinyu Hu (D2iA, La Rochelle Université), Mayumi Shimosakai (RÉMÉLICE, Université d’Orléans) et David Waterman (D2iA, La Rochelle Université)

—

La langue de communication du colloque sera le français. Les propositions de communication (500 mots maximum) peuvent être envoyées jusqu’au 31 mars 2025 aux adresses suivantes : mayumi.simosakai@univ-orleans.fr, xinyu.hu@univ-lr.fr.

Les notifications d’acceptation seront envoyées par le comité d’organisation au plus tard le 30 avril 2025.

—

Références bibliographiques :

