Du pacte aux impacts autobiographiques : 1975-2025

Pescara - Italie, 16-17 octobre 2025

La publication du Pacte autobiographique en 1975 a constitué un temps fort dans la définition d’un genre souvent délaissé par la critique et considéré avec suspicion. La définition littérale d’autobiographie proposée par Philippe Lejeune – « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence »[1] – entend limiter un champ littéraire tout en évoquant les genres voisins qui n’en remplissent pas toutes les conditions : mémoires, biographie, roman personnel, poème autobiographique, journal intime et autoportrait.

Au fil des études et des années, Lejeune a fini par s’intéresser aux possibles variations d’un genre qui semble inviter à la transgression et à la déflagration. Le récit d’enfance, l’interview, le film biographique sont, en effet, au cœur de Je est un autre (Seuil, 1980) ; les bords et les aberrations ont été traités dans Moi aussi (Seuil, 1986). Au sein de ce troisième ouvrage, Lejeune ne manque pas de nommer Fils, le roman à l’origine du terme autofiction à travers lequel Serge Doubrovsky s’emploie à remplir « l’une des deux cases vides, en combinant le pacte romanesque et l’emploi de son propre nom »[2].

Dans ses recherches successives (Le moi des demoiselles, Seuil, 1993 ; Les brouillons de soi, Seuil, 1998 ; « Cher écran… », Seuil, 2000 ; Signes de vie, Seuil, 2005), Lejeune s’est attardé sur les ruses d’une écriture personnelle qui se dérobe tout en montrant sa vitalité et la montée en puissance d’autres termes censés concurrencer l’autobiographie et ses études[3]. Malgré les tentatives précédentes de théorisation de l’autobiographie et les réserves qu’a pu susciter le Pacte lejeunien, celui-ci demeure un pilier dans le panorama critique des cinquante dernières années autour duquel ou envers lequel se sont développées les différentes articulations du genre. D’un côté, on s’emploie à ne pas utiliser le mot autobiographie, préférant le substituer avec autofiction, récit de soi, roman du je, écriture de soi et écriture personnelle et, de l’autre, on assiste à une sorte de déflagration autour du mot autobiographie : auto-socio-biographie, pathographie, ethnobiographie, photobiographie etc.

Ce colloque international se propose de réunir des spécialistes et des jeunes chercheurs et chercheuses dans le but d’analyser, selon trois axes, l’impact et les déflagrations du pacte autobiographique cinquante ans après sa publication. Les communications pourront s’inscrire dans l’un des trois axes suivants :

1) un premier axe, à visée théorique, prendra en charge l’évolution générique de l’autobiographie depuis la définition de Lejeune jusqu’aux plus récentes acceptions ;

2) un deuxième axe relèvera les différentes déclinaisons et variations du mot autobiographie et illustrera les hybridations et/ou les déflagrations qui se sont multipliées depuis la définition de 1975 ;

3) un troisième axe analysera la manière selon laquelle le Pacte autobiographique impacte l’intermédialité et pourra analyser, en particulier, le rapport de l’autobiographie avec d’autres formes d’expression artistique comme le cinéma, la photographie, la bande dessinée et la peinture.

—

La proposition de communication (titre, résumé, 5 mots clé et axe de référence : 500 mots maximum), accompagnée d’une brève notice bio-bibliographique (200 mots maximum) est à adresser à federica.dascenzo@unich.it avant le 31 mars 2025.

La notification de l’acceptation sera communiquée le 15 mai au plus tard. Les communications devront avoir une durée de 20 minutes environ. Le colloque se déroulera les 16 et 17 octobre 2025 à l’Université “G. d’Annunzio” de Chieti-Pescara. Une publication des actes du colloque est prévue ; tous les articles seront préalablement soumis à une évaluation par les pairs en double aveugle.

Langue du colloque : français

L’organisation du colloque ne prend pas en charge les frais de voyage et de séjour, de même que les repas.

—

Le colloque est organisé par l’Université “G. d’Annunzio” de Chieti-Pescara (Italie) en collaboration avec l’Université de Catane et l’Université de l’Insubria.

Comité scientifique :

Margherita Amatulli (Université “Carlo Bo” de Urbino)

Nella Arambasin (Université de Franche-Comté – Besançon)

Eylem Aksoy (Université Hacettepe – Ankara)

Gabriella Bosco (Université de Turin)

Elisa Bricco (Université de Gênes)

Federica D’Ascenzo (Université “G. d’Annunzio” de Chieti-Pescara)

Alessandra Ferraro (Université d’Udine)

Fabrizio Impellizzeri (Université de Catane)

Jean-Louis Jeannelle (Université Paris-Sorbonne)

Sabine Kraenker (Université d’Helsinki)

Fabio Libasci (Université de l’Insubria)

Françoise Simonet-Tenant (Université Paris-Sorbonne)

Valeria Sperti (Université “Federico II” de Naples)

Comité d’organisation :

Federica D’Ascenzo, Martina Guccione, Fabrizio Impellizzeri, Fabio Libasci.

Le colloque bénéficie du soutien du Label scientifique UFI/UIF 2024 (L24B-142) et des partenariats du Groupe de recherche EcriSoi [https://ecrisoi.univ-rouen.fr/] et du Centre de recherche interuniversitaire Visages [https://www.centrovisages.unict.it/].

—



[1] P. Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, coll. Poétique, 1975, p. 14.

[2] P. Lejeune, Moi aussi, Paris, Seuil, coll. Poétique, 1986, p. 24.

[3] Cf. P. Forest, Le Roman, le Je, Nantes, éd. Pleins Feux, 2001 ; P. Gasparini, Autofiction, Paris, Seuil, coll. Poétique, 2008 ; Autofiction(s), sous la direction de C. Burgelin, I. Grell, R. - Y. Roche, Lyon, PUL, 2010.