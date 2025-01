La frontière dans tous ses états : regards pluridisciplinaires. Borders in all their states. A Multidisciplinary Perspective (revue Passerelles SHS)

Les frontières sont d’abord étudiées par les sciences humaines et sociales comme des phénomènes géographiques et physiques. Plus récemment, du fait de « l’évolution des techniques de transport et de communication, la dynamique et l’ampleur des échanges économiques, mais aussi la prise en considération politique d’une plus grande interdépendance du système-monde », le renouvellement de cette notion est devenu nécessaire. Considérée aujourd’hui comme un objet d’étude aux multiples facettes et sujette à des évolutions constantes, la frontière peut être tout autant inscrite dans l’espace que symbolique ou sociale, objectivement tracée qu’une métaphore subjective de l’espace social.

Pour son quatrième numéro, la revue Passerelles SHS propose un dialogue sur les différentes facettes de cet objet pluridisciplinaires.

Les propositions d’article seront composées d’une présentation de l’auteur·e (nom, discipline(s), statut, établissement(s), laboratoire(s) de rattachement et adresse électronique), d’un titre et d’un résumé d’environ 4 000 signes (espaces, notes et bibliographie compris), ainsi que l’axe de l’appel dans lequel elles s’inscrivent.

Les propositions d’article sont à envoyer au format .doc pour le 14 mars 2025 à passerellesshs@gmail.com ou à déposer sur la plateforme de soumission : https://ojs.univnantes.fr/index.php/pshs.