Penser la paresse et la lassitude. Co,vergences 2025 (Univ. de Waterloo)

APPEL À COMMUNICATIONS

CONVERGENCES 2025

Colloque annuel des jeunes chercheuses et chercheurs du Département d’études françaises de l’Université de Waterloo

« PENSER LA PARESSE ET LA LASSITUDE »

25 avril 2025

Le Département d'études françaises de l’Université de Waterloo a le plaisir de vous annoncer que le colloque annuel « Convergences » aura lieu en personne le 25 avril 2025.

À l’occasion de cet événement, nous aimerions inviter les étudiantes-chercheuses et les étudiants-chercheurs de premier cycle, en maîtrise ou au doctorat en études françaises et francophones (littérature, linguistique, pédagogie, études culturelles, etc.) à soumettre des propositions de communications afin de partager leurs recherches.

Assiste-t-on à un retour de la paresse comme péché capital dans le monde actuel, hyperconnecté, obsédé par la vitesse et la performance ? Ne pas être efficace semble coupable. Paradoxalement, on pourrait aussi se demander si nous ne vivons pas dans une culture de la paresse. Cette culture, marquée par une langue paresseuse, une complaisance dans la facilité, se manifesterait notamment par les heures perdues sur les réseaux sociaux pour l’internaute moyen.

Que ce soit en littérature, en linguistique, en pédagogie ou en études des médias, la paresse et la lassitude s’imposent comme des enjeux cruciaux. Appauvrie et tributaire des correcteurs automatiques, la pratique de la langue d’aujourd’hui fait souvent les frais de cette paresse générale. Sa transmission et son apprentissage montrent également des signes de paresse. Avec l’avènement des intelligences artificielles, des tâches et même des ouvrages entiers sont délégués à la machine.

Du côté de la littérature, rares sont les personnages paresseux qui ont marqué l’histoire - sauf peut-être dans la bande dessinée ; pensons à Gaston Lagaffe, à Garfield, au Schtroumpf paresseux... Cependant, nombreux sont les personnages associés à la lassitude, d’Emma Bovary à Jed de Houellebecq (La Carte et le territoire), en passant par le Dormeur de Prévert. Et que dire de l’importance de la paresse et de la lassitude dans le processus créatif ? Le monde universitaire n’est certainement pas exempt de ces injonctions à la (sur)optimisation, à la quête du rendement en suivant une logique budgétaire plutôt qu’humaniste, bien que l'on puisse penser que l’inspiration suit son propre rythme et nécessite qu’on lui offre le temps d'oeuvrer confortablement. Que gagnerions-nous si nous changions notre idée de la paresse ?

Voltaire affirme que le « travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin ». Ainsi, ce colloque vous invite à travailler en explorant les multiples sens que peuvent prendre les concepts de « paresse » et de « lassitude », selon vos perspectives de recherche.

Les participant.e.s présenteront des communications en français d’une durée de 20 minutes, suivies d’une période de questions et de discussions de 10 minutes.

Parmi les axes de réflexion possibles, nous suggérons :

• Éloges et/ou condamnation de la paresse

• La lassitude du personnage, le fainéant militant

• Paresse et processus créatif (l’entravant ? le nourrissant ?)

• La paresse et le bien-être

• L’histoire de la paresse

• La motivation des apprenants

• L’expression paresseuse (écriture contractée, langage SMS)

• La paresse dans les médias

• Le plagiat par paresse

• L’utilisation des intelligences artificielles

• L’art de ralentir ou “slow-living”

• Comprendre la lassitude (fatigue collective, fatigue politique, fatigue parentale)

• Lassitude et luttes sociales (face à celles-ci ou face à leur lenteur)

• Paresse et stéréotypes

• Lassitude écologique

• La paresse comme un cycle naturel/paresse et lenteur dans la nature

Les propositions de communications doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante, au plus tard le 15 février 2025 : convergenceswaterloo@gmail.com.

Dans vos propositions, veuillez indiquer les éléments suivants :

• Votre nom et votre affiliation universitaire

• Le titre de votre communication

• Un résumé de votre communication, de 200 à 250 mots de longueur

• Une note bio-bibliographique

Après le 15 février, le comité organisateur se réunira pour sélectionner les soumissions reçues et enverra une réponse avant le 1 mars 2025.

—

Le comité organisateur de Convergences 2025



Maxime Batiot, président, candidat au doctorat

Liza Biard, présidente adjointe, étudiante d’échange à la maîtrise

Emilie Bruce, trésorerie, candidate au doctorat

Frédéric Giguère, communication, candidat au doctorat

Nicolas Gauthier, professeur agrégé.