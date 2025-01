Littérature, vie familiale, vie politique, XVIIe-XVIIIe s. (Rouen)

Littérature, vie familiale et vie politique (XVIIe-XVIIIe siècles)

Séminaire coordonné par Yohann Deguin et Laurence Macé,

avec le Collège XVII-XVIII du CÉRÉdI (Centre d’études et de recherches Éditer/Interpréter), Université de Rouen Normandie.

—

Après avoir consacré deux années à un cycle "Regards croisés sur le baroque et le rococo" (coord. Floriane Daguisé et Tony Gheeraert), le collège XVII-XVIII du CÉRÉdI propose de déplacer les réflexions de son séminaire sur les rapports entre Littérature, vie familiale et vie politique (XVIIe-XVIIIe siècles). Ces perspectives s’inscrivent tout particulièrement dans les priorités du thème 3 du CÉRÉdI "Écrire la vie, écrire l’histoire, et ambitionnent de poursuivre un dialogue aussi bien pluriséculaire que pluridisciplinaire (littérature, histoire, droit, histoire des idées).

Si les historiens de la vie privée ont depuis longtemps investi les rapports entre vie familiale et vie politique, en diachronie longue, les littéraires ont depuis peu investi ce champ. Ils ont pu démontrer que les dynamiques entre vie privée et vie publique éclairent les réseaux de sociabilité littéraire, les actions d’écriture et de publication, mais aussi la poétique propre à certaines pratiques d’écriture, au carrefour des disciplines (Mémoires, correspondances, livres de raison). Dans le sillage de ces travaux, le séminaire XVII-XVIII du CÉRÉdI propose d’engager un dialogue entre spécialistes des XVIIe et XVIIIe siècles, afin d’observer d’une part l’évolution des interactions entre le champs des Belles-Lettres et la vie politique et familiale d’un bout à l’autre de la période moderne, en tenant compte de l’évolution des systèmes politiques, de la cellule familiale et de ses composantes, des mentalités, du rapport à l’individu, etc., et de leurs continuités ; d’autre part la manière dont les genres littéraires, dans toute leur variété, investissent ces interactions, et à quels desseins (poétiques, esthétiques, politiques, moraux, etc.).

—

Programme janvier-mai 2025

Séance 1 - 28 janvier - 16h-18h

Introduction du séminaire par Laurence Macé et Yohann Deguin

Tony Gheeraert (Univ. de Rouen) et Clémentine Gheeraert (Sorbonne Nouvelle), « Rodrigue, héros national français. Généalogie royale et enjeux politiques dans le Cid de Corneille »

Olivier Ritz (Univ. Paris Cité), « Conte oriental et roman familial : Le Prince philosophe d’Olympe de Gouge (1788-1792) »

Séance 2 - 26 mars - 16h-18h

Marion Trévisi (Univ. de Picardie Jules Verne), « Le rôle des femmes dans une famille aristocratique picarde du 18e siècle (les d'Estourmel) à travers leur correspondance »

Yohann Deguin (Univ. de Rouen), « Retour vers le futur : la mémoire généalogique des Mémoires »

Séance 3 - 7 mai - 16h-18h

Nathalie Freidel (Univ. Wilfrid Laurier), « La "machine à écrire familiale" de Sévigné : enregistrer, conserver, transmettre »

Valentine Dussueil (Sorbonne Université), « Tradition théâtrale et actualité juridique chez Beaumarchais »

D'autres séances sont d'ores et déjà prévues à partir de septembre 2025.