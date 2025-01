Écho de la Recherche Interdisciplinaire, numéro 4, Juin 2025- Varia

APPEL À CONTRIBUTIONS

Écho de la Recherche Interdisciplinaire, n°004, Varia, Juin 2025.

Écho de la Recherche Interdisciplinaire avec [Indexation internationale-Référencement] est une revue scientifique semestrielle éditée par le Laboratoire de Communication, Langues et Sciences Humaines (LACOLASH) de l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY – Côte d’Ivoire. Elle publie des contributions originales en français et en anglais dans les domaines des Langues, des Lettres, des Sciences de l’Homme et de la Société. Les projets d’articles sont sélectionnés par le comité scientifique et de lecture en raison de leur originalité, de leur intérêt et de leur rigueur scientifique, puis publiés sur décision de l’administration de la revue. Les avis et opinions scientifiques émis dans les articles scientifiques n’engagent que leurs auteurs.

Pour sa 4e parution en Juin 2025, Écho de la Recherche Interdisciplinaire se propose de publier un numéro varia sur des thématiques des Lettres, des Langues, des Sciences de l’Homme et de la Société (communication, arts, histoire, géographie, philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie…)

Le protocole de rédaction est disponible à l’adresse suivante : https://www.echodelarecherche.com/normes/

Les propositions des articles devront être adressées jusqu’au 31 mars 2025, à l’adresse revue.echo48@gmail.com

CALENDRIER

• Diffusion de l’appel à contributions : 11 janvier 2025

• Date limite de soumission des articles : 31 mars 2025

• Evaluation : 1er au 30 avril 2025

• Mise en ligne : 02 juin 2025

FRAIS DE PUBLICATION

Les frais de publication / insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par le comité scientifique et de lecture.

Montant : 40.000F CFA / 61 Euros

Site de la revue : https://www.echodelarecherche.com