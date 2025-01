Rapprocher le lointain. L’étranger sur les scènes du théâtre musical français au XVIIIe siècle (Caen)

Rapprocher le lointain. L’étranger sur les scènes du théâtre musical français au XVIIIe siècle

Université de Caen Normandie, 3 et 4 avril 2025

Le personnage de l’étranger traverse régulièrement les scènes du théâtre musical français, que ce soit à l’Opéra ou dans les différentes formes d’opéra-comique tout au long du XVIIIe siècle. Venu d’Orient, jusqu’à ses confins, mais aussi d’outre-Atlantique, qu’il soit découvert par l’expansion coloniale et missionnaire ou représentant d’une civilisation ancestrale, « sauvage » ou « exotique », Chinois ou Huron, il fait entrer une respiration particulière, par sa langue comme par son apparence, traduite selon les usages dramaturgiques du temps dans les costumes, les décors, mais aussi les airs et la diction. Les marques d’un ailleurs apportent autant le plaisir de l’étrangeté que le partage ou l’interrogation d’une universalité dont témoignerait, par sa nature, la musique. Elles contribuent aussi à renouveler les formes du merveilleux.

Entre singularité et universalité, proche et lointain, l’étranger enrichit la scène théâtrale et l’interroge dans ses effets et son illusion. Ce sont toutes ces dimensions, idéologiques, poétiques, littéraires, dramaturgiques et musicologiques, que cette rencontre voudrait mettre en valeur en s'attachant à des œuvres et des thèmes représentatifs de l'époque.

Les communications pourront faire l’objet d’une publication au sein de la revue Elseneur (PUC). Les frais d’hébergement et de restauration des intervenants seront pris en charge.

Programme en cours d’élaboration, avec les participations de Thomas Soury, Charline Granger, Fabien Cavaillé, Joann Elart, Benjamin Pintiaux, Marie-Cécile Schang-Norbelly, Julien Dubruque et Virginie Tellier.

Les propositions (titre de la communication et justification en 500 mots max.) sont à envoyer à Alain Sandrier (alain.sandrier@unicaen.fr) avant le 8 février 2025.

Comité d’organisation : Floriane Daguisé, Mathilde Havret, Alain Sandrier

Avec le soutien du Laslar (UR 4256, université de Caen Normandie) et du Cérédi (UR 3229, université de Rouen)