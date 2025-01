Environmentalism in Tolkien‘s World: Ecocritical Perspectives on Middle-Earth (Zurich & en ligne)

Am 15.03.2025 wird von der Schweizerischen Tolkienfödergesellschaft in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich, der Universität Lausanne und der Friedrich-Schiller-Universität die erste Zurich Tolkien Conference „Omentië Nolwë“ stattfinden.

Das diesjährige Thema ist „Environmentalism in Tolkien‘s World: Ecocritical Perspectives on Middle-Earth“. Hierzu haben wir Speaker*innen aus den USA, Wales, Deutschland und der Schweiz eingeladen.

Die Tagung ist kostenlos und die Anmeldung # bereits geöffnet und kann über unsere Homepage vorgenommen werden!

09:45 Welcome & Opening Address (Christine Lötscher/Stefan Bolli/Lukas Ritzel)

10:00 Christine Lötscher: Topic to be Announced

11:00 Keynote Lecture Patrick Curry: Tree by Tolkien

12:30 Lunch Break

14:00 Alexandra Filonenko: The Great Mothers of Biosphere: Yavanna, Melian, Galadriel

15:00 Thomas Honegger: Habitatio est Omen or: Like land, like people

16:00 Coffee Break

16:30 Student presentations

Sarah Heinzelmann: Craft and Industry

Hannah Sophia Schmitt: Baumbart und die Ents

17:30 Amber Lehning: “If These Old Tales Be True”: Seeking Mythic Guidance in Tolkien’s Environmental Imaginings

18:30 Conclusion of the Conference.

19:00 Conference Dinner*