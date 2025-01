Appel à contributions pour la journée d'étude

« L'invitation au voyage. Déplacements dans et pour les arts vivants »

Avignon Université

Le déplacement est intrinsèque à la pratique artistique et scénique, il en est même le déclencheur. Depuis longtemps, les artistes explorent le voyage et le pratiquent sous de multiples dimensions, depuis l’expression corporelle du mouvement jusqu’à sa mise en scène, dans des disciplines aussi variées que la danse, le théâtre ou encore le cirque et la marionnette. Il peut s’agir de voyages fictifs, parfois métaphoriques, mais ce sont bien souvent les voyages physiques qui guident la production artistique : voyage de découverte, ou déplacement contraint par l’exil. Si tout artiste de scène peut s’emparer du sujet, celle ou celui qui a vécu de tels déplacements en fera le moteur de son travail, et portera sur scène un regard situé qui enrichit la pratique autant que l’échange avec le public.

Par la suite, ce sont les déplacements pour faire vivre l’œuvre, dans le cadre des tournées (inter)nationales, des festivals et rencontres qui nourrissent le travail artistique. À travers ses multiples formes et significations, le déplacement s’impose ainsi comme un fil conducteur essentiel reliant l’expérience personnelle de l’artiste à la création et à sa diffusion. Cette journée d’étude propose de s’intéresser aux mouvements de déplacement dans les arts vivants, qu’ils soient l’objet du travail artistique, une quête ou une nécessité pour les artistes. Aucune limite temporelle ou géographique n’est fixée pour les études proposées.

1. Récits de voyage mis en scène et en mouvement(s)

Dans les arts vivants et les arts de la scène, le voyage est un motif récurrent. Qu’il s’agisse concrètement d’un déplacement physique dans un espace donné, ou bien d’un déplacement métaphorique ou imaginaire, d’un voyage intérieur, le voyage inspire les artistes et se trouve au centre de créations qui sont très variées autant pour ce qui est des thématiques que des langages artistiques et des disciplines.

À travers ce premier axe, nous proposons d’étudier les discours sur le voyage portés par les arts vivants, et les manières de le représenter sur scène : comment donner à voir le déplacement ? comment le mettre en scène théâtralement, ou le figurer par la danse, le cirque ou encore la marionnette ? quels sont les voyages qui trouvent leur place sur scène ? Les propositions pourront notamment aborder l'un des thèmes suivants :

- Incarnation physique du voyage et du déplacement : l’usage du corps de l’artiste, notamment en danse, pour retranscrire le mouvement de déplacement, les expressions physiques des conditions et des contraintes du voyage ;

- Les accessoires et les décors du voyage : de la voiture à la valise, en passant par le recours aux images fixes ou animées, comment la scénographie participe-t-elle à construire une représentation scénique du voyage ? ;

- Mises en scène de l’exil et de l’immigration : comment représenter un déplacement forcé ? est-il même possible de le représenter, ou la mise en scène se heurte-t-elle à ses limites ?

- Mises en scène de voyages imaginaires, spirituels ou métaphysiques : quelles représentations et quelles techniques ?

2. Déplacement des artistes et des spectacles

Le déplacement des artistes, qu’il résulte de leur mobilité professionnelle, de leur implication dans des créations in situ ou de contraintes liées à l’exil, constitue bien plus qu’un simple contexte : il influence de manière décisive leur pratique et leur production artistique. En s’intéressant à la trajectoire des artistes, cet axe propose d’analyser les relations entre mobilité et création artistique dans les arts vivants :

- Mobilité professionnelle : Comment les tournées, résidences et festivals influencent-ils le processus créatif et la diffusion des œuvres ? Quelles contraintes logistiques, économiques ou culturelles impactent la mobilité des artistes ?

- Création in situ : Comment les artistes créent-ils en dialogue avec un territoire spécifique ? À quels échanges donne lieu la confrontation entre les pratiques locales et l’expérience artistique ?

- Exil et déplacement forcé : Comment les artistes en exil réinterprètent-ils leur vécu à travers leur art ? Quels nouveaux récits et formes scéniques émergent de ces trajectoires souvent marquées par la résilience ?

Les contributions pourront également explorer la manière dont la mobilité des artistes et des spectacles contribue à renouveler les pratiques artistiques, ainsi que les défis que pose cette mobilité dans un contexte où les questions environnementales, politiques ou économiques conditionnent de plus en plus les déplacements.

Comité d’organisation et scientifique

ANDRÉ GUIBAUD Charly, doctorante ICTT Études théâtrales

CITTERIO Valentina, doctorante ICTT Études théâtrales et danse

CORNU Sam, doctorant ICTT Sciences de l’Information et de la Communication

RANGER Graham, laboratoire ICTT, PR Langues et littératures anglosaxonnes

RANZINI Paola, laboratoire ICTT, IUF, PR Études théâtrales

Modalités et calendrier

Les propositions, de 300 mots environ, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer au plus tard le 3 mars 2025 à : journeedetudeavignonictt@gmail.com

La journée d'étude aura lieu le mardi 13 mai 2025 sur le Campus Hannah Arendt d’Avignon Université.

Les communications prendront la forme d’un exposé oral de 20 minutes qui sera suivi d’un échange avec l’auditoire d’environ 10 minutes.

Publication possible à prévoir.