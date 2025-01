Pensée en action : les arts vivants à la rencontre de la recherche universitaire (Presses universitaires de Valenciennes)

Appel à contributions

Pensée en action : les arts vivants à la rencontre de la recherche universitaire

Les arts vivants ne se limitent pas à des formes esthétiques ou performatives ; ils incarnent également une démarche de production de connaissances. Cet appel à articles, organisé par le laboratoire LARSH de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, fait suite à deux journées d’étude :

« Corps, espaces, environnements : sciences sociales sur un plateau » (16-17 janvier 2023, Centre National des arts de la rue et de l’espace public Le Boulon).

« Penser par le corps : danse, recherche, création » (13 juin 2024, Théâtre National Le Phénix Scène Nationale de Valenciennes).

Ces rencontres ont réuni chorégraphes, metteurs en scène et chercheurs pour interroger les arts vivants comme producteurs de savoir scientifique et explorer les ponts entre la recherche artistique et académique.

Objectifs de l’appel

Nous lançons un appel à contributions pour un ouvrage à paraître aux Presses Universitaires de Valenciennes. Cet ouvrage prolongera les réflexions initiées lors de ces journées et abordera les thématiques suivantes :

Axe 1 Questions épistémologiques

Intégration du corps dans la recherche comme producteur de connaissances : Exploration des formes d'intégration explicites du corps dans la recherche universitaire, reconnaissance du corps en tant que producteur de connaissances, et valorisation scientifique des démarches de recherche artistiques ou hybrides en arts-sciences.

Création artistique comme processus de recherche : Approche de la création artistique non comme un résultat final, mais comme un processus de recherche en soi, valorisant l'exploration et l'investigation intrinsèques à la démarche.

Réflexion critique sur les limites de la performance traditionnelle : Analyse des limites des formes codifiées de spectacle vivant, notamment la danse, et exploration des possibilités de réinvention des codes pour favoriser de nouvelles formes d’expression et de production de savoir.

Interaction et tension entre langage verbal et non verbal : Étude de l'interaction et de la tension entre le langage verbal et non verbal dans la production de connaissances, et exploration des façons dont cette interaction enrichit la compréhension et permet l’émergence de nouvelles dimensions du savoir.



Axe 2 Corps comme objet de recherche

Le corps comme fait social total (Mauss 1925) et comme fait personnel total : C’est-à-dire comme condensateur de la totalité de la réalité sociale sans être reconductible à aucune de ces composantes isolées, mais aussi comme le condensateur de la totalité concrète d’une vie, comme archive et palimpseste, dont la mémoire est outil d’intégration et d’empreinte.

La relation entre le corps et le corps social : Déclinée dans la dimension de l’incorporation des normes sociales explicitement instituées soit subtilement et implicitement adoptées à travers les processus de socialisation et dans la dimension de la production du discours, notamment le discours sensible. Cela sans oublier le rôle du corps comme porteur de perspectives émancipatrices.

Sémiologie du geste : Les mouvements ancrés dans une réalité historique ou personnelle à travers des approches documentaires. La richesse des gestes dans le spectacle vivant, non seulement comme des éléments esthétiques, mais aussi comme des signes porteurs de significations complexes, influencées par la mémoire, le contexte et l'expérience personnelle des interprètes et des spectateurs.

Au-delà de l’inclusion : Dépasser une vision réductrice du corps, souvent associée au terme de performance, couramment utilisé dans le spectacle vivant, notamment la danse. Cette vision repose sur une dichotomie implicite entre déficience et validité, aptitude et inaptitude, santé et maladie. Il s'agit de passer de l'idée d'un corps 'capable' à celle d'un corps 'rendu capable', spécifiquement par la danse et, plus largement, par le spectacle vivant. Cela implique de transcender l'idée d'inclusion, qui demeure ancrée dans un paradigme où les structures existantes ne sont pas remises en question, et qui sous-entend que certains corps se trouvent dans une position de bénéficiaires d'aide, sans leur reconnaître la capacité de contribuer activement et positivement à la transformation du spectacle vivant.

Le corps performant comme corps sensible : Critique de l'aspect purement performatif du spectacle vivant, notamment de la danse, qui néglige souvent les expériences sensorielles et les émotions des performeurs. L’idée est de se reconnecter au corps en tant qu'entité sensible au lieu qu’entité performante et de revaloriser l'art vivant comme une forme de communion et de création de liens.



Modalités de soumission

Calendrier

Date limite de soumission : 15 juin 2025

Notification aux auteurs : 30 septembre 2025

Publication prévue : janvier 2026



Soumissions

Les contributions, entre 25000 et 35000 signes, peuvent être soumises en français ou en anglais et doivent inclure un résumé (300 mots) et une courte biographie de l’auteur. Des images en blanc et noir peuvent accompagner les textes.



Contact

Envoyez vos propositions à irene.sartoretti@uphf.fr en mentionnant l’objet « Appel à contributions - Pensée en action ».



Comité scientifique

Emmanuelle Delattre Destemberg, Université Polytechnique Hauts-de-France

Amos Fergombé, Université Polytechnique Hauts-de-France

Irene Sartoretti, Université Polytechnique Hauts-de-France et INSA Strasbourg