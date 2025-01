Étudier, enseigner et éditer Rachilde en France et à l’étranger (Łódź, Pologne)

Étudier, enseigner et éditer Rachilde en France et à l’étranger - Colloque international - 25 et 26 septembre 2025



Faculté de Philologie, Université de Łódź, ul. Pomorska 171/173, Łódź, Pologne

Organisatrices : Morgane Leray (Aix-Marseille Université) et Anita Staroń (Université de Łódź)

Date de rendu des propositions : 21 mars 2025

Avis des organisatrices : 7 avril 2025



L’année 2024 marque la tombée dans le domaine public de l’œuvre de Rachilde. Gageons que ce soit une nouvelle ère qui s’ouvre pour cette autrice à la production riche et variée : romans (de mœurs, historiques, policiers), contes, nouvelles, théâtre, critiques littéraires pour Le Mercure de France ; décadentisme, symbolisme, inspiration naturaliste, fantastique1. Touche-à-tout virtuose, brillante bretteuse, Rachilde ne se laisse réduire à aucune étiquette : « hors-nature », « à rebours », « Mademoiselle Baudelaire » défie les catégories, qu’elles soient genrées, politiques, littéraires au profit d’un credo : la liberté. Liberté d’explorer différents imaginaires, de s’essayer à plusieurs styles et tons, de briser les carcans sociaux qui enferment les corps, de jouer avec la nature animale de l’Homme civilisé, de brouiller les discours politiques, d’assumer le caractère hybride de sa personnalité. Peu connue du grand public – mais sans doute en voie d’être redécouverte grâce notamment aux éditions Gallimard et au travail de Martine Reid2, peu enseignée à l’Université – du moins française, à l’instar de nombre d’écrivains fin-de-siècle, l’œuvre de Rachilde se prête pourtant à une grande variété d’approches et de considérations.

Dans la dynamique des ouvrages Rachilde ou les aléas de la postérité. De l’oubli au renouveau3 et Rachilde et la nature4, ce premier colloque consacré à une figure importante de la vie littéraire française invite à faire le point sur la recherche, l’enseignement et l’édition de cette autrice prolixe, inclassable, à la fois conservatrice et étrangement moderne. Cette rencontre internationale se propose d’explorer trois axes :

* état des lieux de la recherche :

Études genrées, écopoétique, génétique textuelle et intertextualité, narratologie et poïétique : où en est la recherche rachildienne, en France et à l’étranger ?

L’intérêt pour l’œuvre rachildienne diffère-t-il d’un pays à l’autre ? Dans quelle mesure et pourquoi ?

Quelles œuvres sont privilégiées ? Ces choix diffèrent-ils en fonction des pays ?

* enseignement :

Comment enseigne-t-on Rachilde et pour quel public ? En France et à l’étranger ?

Quelles sont les réticences ?

Questions genrées, complexité et contradiction de l’identité féminine, place de la nature et nouvelles approches écocritiques (et écopoétiques, zoopoétiques), hybridation poïétique : à quand Rachilde au programme de l’agrégation ?

* édition :

Quels choix éditoriaux (pourquoi certains textes plutôt que d’autres ? orientations de l’appareil critique ?) ? Observe-t-on une inflexion en diachronie ?

Analyses comparées de différentes éditions ; présentation de travaux en cours.

Ces pistes de recherche ne prétendent pas à l’exhaustivité, toute autre proposition de contribution sera la bienvenue.



Le colloque se déroulera à l’Université de Łódź, en Pologne. Une participation de 130 euros sera requise afin de couvrir les frais d’organisation ; le coût inhérent au déplacement et à l’hébergement sera à l’entière charge des participants.

Un format hybride est toutefois envisagé, afin de permettre aux jeunes chercheurs comme à un public étranger de participer à cette première rencontre scientifique consacrée à Rachilde. Merci de bien préciser votre choix dans la proposition de communication : la demande de distanciel devra être motivée et sera soumise à l’avis du comité d’organisation.



Une publication est prévue pour l’année suivante.



Les propositions, en français ou en anglais, de jeunes chercheurs comme de chercheurs confirmés, ne devront pas excéder 200 mots, incluant :

- un titre ;

- un résumé ;

- une brève notice biobibliographique précisant l’institution de rattachement ;

- la préférence entre présentiel ou distanciel (motivé)

et seront à envoyer simultanément à ces deux adresses avant le 21 mars 2025 :

morgane.leray@univ-amu.fr

anita.staron@uni.lodz.pl



Les avis seront rendus le 07 avril et les inscriptions au colloque validées après acquittement des frais.



Comité scientifique :

Guy Ducrey (Université de Strasbourg)

Melanie C. Hawthorne (Université du Texas)

Edyta Kociubińska (Université Catholique de Lublin)

Morgane Leray (Aix-Marseille Université)

Martine Reid (Université de Lille)

Anita Staroń (Université de Łódź)

Ewa M. Wierzbowska (Université de Gdańsk)



Comité d’organisation :

Morgane Leray (Aix-Marseille Université)

Weronika Lesiak (Université de Łódź)

Eliza Sasin (Université de Łódź)

Anita Staroń (Université de Łódź)

Martyna Wiśnik (Université de Łódź)



Pistes bibliographiques :

Bollhalder Mayer Regina, Éros décadent. Sexe et identité chez Rachilde, Paris, Honoré Champion, 2002.

Cirrincione d’Amelio Ludovica, Il fantastico decadente. Lorrain, Rachilde, Schwob, Gourmont, Bologna, Cosmopoli, 1996.

Dauphiné Claude, Rachilde, Paris, Mercure de France, 1991.

Finn Michael R., Hysteria, Hypnotism, the Spirits, and Pornography. Fin-de-Siècle Cultural Discourses in the Decadent Rachilde, Newark, University of Delaware Press, 2009.

Gauthier Vicky, Rachilde. Écrivaine fantastique monstrueuse, Paris, L’Harmattan, 2020.

Geat Marina, Rachilde : per un simbolismo al femminile, Roma, Edizioni universitarie romane, 1990.

Hawthorne Melanie, Rachilde and French Women’s Authorship. From Decadence to Modernism, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 2001.

Holmes Diana, Rachilde. Decadence, Gender and the Woman Writer, Oxford, New York, Berg, 2001.

Kingcaid Renée A., Neurosis and Narrative : the Decadent Short Fiction of Proust, Lorrain, and Rachilde, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1992.

Lukacher Maryline, Maternal Fictions. Stendhal, Sand, Rachilde, and Bataille, Durham and London, Duke University Press, 1994.

Poyet Thierry (dir.), Rachilde ou les aléas de la postérité. De l'oubli au renouveau, série Minores XIX-XX, coll. « La Revue des Lettres Modernes », n°6, Paris, Classiques Garnier, 2023.

Reid Martine, « Le Roman de Rachilde », Revue de la BNF, 2010/1, n° 34, p. 65-74.

Sanchez Nelly, Images de l’Homme dans les romans de Rachilde et Colette, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 2010.

Staroń Anita, Au carrefour des esthétiques. Rachilde et son écriture romanesque. 1880-1913, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.