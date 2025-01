Sounds of a Lifetime: Exploring Life Writing in Audio Media (Bruxelles)

Cette conférence vise à élargir les frontières des études sur le life writing (les écrits de vie) en se concentrant sur le domaine souvent négligé des récits de vie audio. Comme le soulignent Sidonie Smith et Julia Watson dans la préface de Reading Autobiography, « les études sur les récits de vie sont devenues un champ vaste, transnational et multimédia » (xi), dépassant largement le cadre de l'écrit. Dans la dernière édition de cet ouvrage fondamental, elles abordent le concept de la voix médiatisée et les qualités sonores des messages sur les réseaux sociaux, indiquant les manifestations variées des actes auto/biographiques (129).

S'appuyant sur les travaux récents menés dans les domaines des études sur l'écriture de vie, l'auto/biographie, la littérature, le son et les médias, cette conférence cherche à explorer le domaine multifacetté des récits de vie sonores, avec un accent particulier sur leurs caractéristiques littéraires et artistiques, ainsi que sur les expériences individuelles et collectives des auditeurs. Plus précisément, elle s'intéresse à la manière dont les écrits de vie audio représente, médiatise et (re)constitue les vies ; aux stratégies esthétiques employées et aux effets qu'elles génèrent ; à la réception et à la remédiation des récits de vie audio ; ainsi qu'à leurs dimensions politiques inhérentes. Les thèmes potentiels incluent, sans s'y limiter :

Réflexions théoriques/méthodologiques sur les écrits de vie audio

Écriture de vie audio dans des genres et médias spécifiques (drame radiophonique, podcasts, rap et poésie orale, ...)

Voix, son et musique dans les écrits de vie audio

Écrits de vie audio et mémoire culturelle

Écrits de vie audio et identité (individuelle et collective)

Écrits de vie audio et politique

Écrits de vie audio et intermédiation

Adaptations des récits de vie aux médias audio

Archives audio et récits de vie

Vérité et fiction dans l'écriture de vie audio

L'écoute des récits de vie audio

...

La conférence se déroulera en anglais, mais les recherches sur des contextes non anglophones sont vivement encouragées. Veuillez noter que la conférence se tiendra en présentiel. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir des subventions pour les déplacements.

Conférenciers principaux confirmés :

Julia Lajta-Novak (Université de Vienne)

Jarmila Mildorf (Université de Paderborn)

Matthew Rubery (Queen Mary University of London)

—

Veuillez soumettre votre résumé (250–300 mots) au format PDF ou Word, incluant votre nom, votre affiliation et vos coordonnées, ainsi qu'une brève biographie (100 mots), par courriel à soundsofalifetime@vub.be avant le 15 février 2025.

Les notifications d'acceptation seront envoyées d'ici le 20 mars 2025. Les articles sélectionnés seront considérés pour publication dans un numéro spécial d'une revue internationale à comité de lecture ou dans un ouvrage collectif.