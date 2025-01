Horizons touristiques, XVIIe-XIXe s.

La journée d’étude se tiendra au château de Bussy-Rabutin le 6 septembre 2025.

Voyager pour le plaisir de découvrir puis, bien sûr, de parler de ses découvertes à ceux qui n'ont pu partir, c'est un des premiers aspects de ces horizons touristiques. Signés autant par " le voyageur qui écrit" que par "l'écrivain qui voyage" pour reprendre la classification de Nicolas Bouvier, bien des récits sont l'occasion de rapporter des anecdotes, de décrire le plaisir de découvrir un paysage, une ville, une curiosité intellectuelle, artistique, culinaire, anecdotique...

Il s'agira donc de s'intéresser aux récits de voyage dans toutes leurs formes et leurs réalisations (relations, journaux, lettres, documents). L'on privilégiera les récits des voyageurs bourguignons, mais sans s'y limiter.

L'on pourra étudier les récits portant sur des voyages en Bourgogne. Cette province est en effet la destination de pèlerinages, mais offre aussi des lieux de cure, où l'on vient prendre les eaux, comme à Sainte-Reine. Les premières descriptions de cette région sont pleines de richesses. Les guides de voyage comme La Guide des chemins de France de Charles Estienne (1552, rééditée jusqu'en 1668), Le voyage de la France de Claude de Varennes (1648), Le fidèle conducteur de Louis Coulon (1654), Les Délices de la France de Savinien d'Alquié (1669) offrent, par exemple, diverses représentations de la Bourgogne au XVIIe siècle, qui témoignent notamment de l'évolution des désirs et des goûts des voyageurs. Les manuels, l'enquête des intendants de 1698, les fictions romanesques, les correspondances sont autant de sources à interroger, de même que les représentations icographiques telles que les gravures d'Isaac Silvestre. Pour les XVIIIe et XIXe siècles, les paysages peints et les descriptions de la Bourgogne et du château de Bussy pourraient encore illustrer de manière plus sensible la transformation du regard touristique.

Enfin, les aspects matériels du voyage pourraient être la dernière perspective de ces horizons : les représentations cartographiques de la région, les itinéraires et les réseaux de postes-relais en Bourgogne, les dangers des routes et des fleuves qu'il faut traverser, la durée des étapes, tous ces éléments permettraient de saisir en quoi le voyage touristique relevait d'une aventure.

Les communications d'une durée de 25 minutes, seront publiées dans la revue de la Société en décembre 2025. Les propositions sont à envoyer avant le 20 mai à : Myriam Tsimbidy : myriam.tsimbidy@u-bordeaux-montaigne.fr