Théories et interactions théoriques en littérature et sciences sociales (Univ. Alassane Ouattara, Bouaké, Côte-d'Ivoire)

Appel à contributions

Le Groupe de Recherche en Critiques et Théories Littéraires Contemporaines (GRECTLIC) organise

son 1er COLLOQUE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINAIRE

« THÉORIES ET INTERACTIONS THÉORIQUES EN LITTÉRATURE ET SCIENCES SOCIALES »

VENDREDI 11, SAMEDI 12 AVRIL 2025

Université Alassane Ouattara, Campus 2, Bouaké, Côte-d'Ivoire

Argumentaire

Après ses journées d’étude sur« La démarche d’argumentation en recherche scientifique » le 15 décembre 2022, « Les nouvelles critiques et théories », le 11 novembre 2023, et la « Création de l’identifiant ORCID pour la visibilité de ses recherches », le 4 juin 2024, le GRECTLIC lance cet appel à contribution pour discuter de l’imminence des théories comme enjeux contemporains en recherche scientifique : « THÉORIES ET INTERACTIONS THÉORIQUES EN LITTÉRATURE ET SCIENCES SOCIALES ».

En effet, l’examen continue de textes, de chapitres, d’œuvres entières, d’ensembles de phénomènes scripturaires, conduit souvent à « bâtir, concevoir, élaborer des théories... » Une théorie se pose être un ensemble de notions, d’idées, de concepts abstraits appliqués à un domaine particulier, organisés en système. Se servir de théories ou en élaborer dessert la recherche en ce sens que de nouvelles possibilités sont offertes pour mieux appréhender les modalités afférentes aux recherches sur un objet donné.

De l’avis de Jonathan Culler (2016),

... la théorie se présente moins comme un exposé sur tel ou tel sujet précis que comme une activité à laquelle on choisit, ou non, de se livrer. Ainsi, on peut s’intéresser à la théorie, on peut l’enseigner ou l’étudier, mais on peut aussi l’avoir en horreur ou s’en méfier.

La théorie contextualise et positionne le rapport aux objets d’étude, en littérature et en sciences sociales. Ainsi, la médiation entre de nombreux phénomènes d’écriture comme objets d’analyse laisse libre cours à des conceptions procédant de la saisie de paramètres pour des expérimentations continues. L’origine grecque de la notion de théorie, « theorein » « contemplation/spéculation » permet de cerner l’expressivité de l’objet qui suscite une théorisation. Aussi la théorie favorise-t-elle l’établissement de paramètres dont les liens consolident la théorie en soi; ce qui semble surtout déterminant, c’est la maîtrise de l’objet, l’élaboration claire de la méthode, les résultats et l’évaluation nodale de ceux-ci.

Comment penser le potentiel théorique pour l’inscrire dans le jeu de composition de l’expérimentation des œuvres littéraires et favoriser leur réception critique ? En quoi les théories, vecteurs de recherches, déchiffrent-elles de nouveaux indices dans l’appréhension de connaissances établies en littérature et sciences sociales ?

Dans le domaine de la recherche, le rapport aux théories affine les études pour atteindre des résultats probants. Marcia Finlayson, (2007, p. 292) évoquant, dans un élan personnel, l’importance de la théorie retient que

« La théorie m’a également fourni un cadre pour expliquer mes résultats, les raisons pour lesquelles je dévoilais ces résultats, les raisons pour lesquelles ces résultats étaient importants, de même que les contextes dans lesquels ces résultats étaient importants. »

On le voit, le rôle de recours à la théorie trouve un sens dans la dynamique de la recherche pour résoudre l’équation suscitant le questionnement à la base. Les chercheurs partagent la volonté de divulguer des savoirs, de s’approprier par la maîtrise

Les enjeux des études actuelles en littérature et autres domaines dont les sciences sociales donnent de faire correspondre les théories et engager les théoriciens à de nouvelles perspectives critiques tendant à ouvrir la compréhension des œuvres et des pratiques dans leurs multiples rapports à l’histoire, à l’expérimentation, à la création artistique, aux convergences idéologiques et scripturaires. C’est pourquoi les approches diverses doivent être explicites :

La rédaction d’un article scientifique ne se résume pas uniquement à présenter les méthodes et les résultats d’une étude. Il faut également décrire la théorie ou les théories qui ont orienté : (1) la réflexion sous-tendant les travaux, (2) les décisions qui ont été prises pendant les travaux, et (3) la manière dont les résultats déterminent l’interprétation ainsi que l’élaboration, la révision ou l’infirmation de la théorie. La théorie est importante sur de nombreux plans dans la pratique et la recherche. (Marcia Finlayson, 2007, p. 292)

L’objet de ce Colloque se situe autour de théories interdisciplinaires. Théoriciens et praticiens en Littérature et sciences sociales sont invités à exposer leurs expériences théoriques et la mise en exploitation réelle des approches dans les textes.

Les propositions de communication peuvent s’inscrire dans les perspectives suivantes :

1- Critiques et théories contemporaines : expérimentations et résultats

2- Nouvelles théories littéraires : connaissance et orientations

3- Théorisation et démarche d’argumentation

4- Points de convergences théoriques

5- Théories : bases théoriques

6- Validité des théories dans les travaux de recherche

7- Théories philosophiques

8- Théories sociologiques

9- Théories psychanalytiques

10- Théories de l’histoire et de la géographie

11- Théories de la Communication

Bibliographie indicative

ANGENOT Marc, 1983, « Le réalisme de Lukàcs » in ouvrage sous la direction de CLIVE THOMSON, Georg Lukàcs et la théorie littéraire contemporaine, pp. 135-164. Montréal:

Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens. http://classiques.uqac.ca/contemporains/ANGENOT_Marc/Realisme_de_Lukacs/Realisme_de_Lukacs.pdf. [pp. 5-22].

BIDI Cyprien Bodo, SAMAKÉ Adama, 2020, La théorie de la décolonialité, sémantique et pratiques textuelles, Éditions Academia.

CORINA STAN, « Extensions des champs de la théorie », Jonathan Culler, Literary Theory. A Very Short Introduction (1997), New York, Oxford University Press, coll. « Very Short Introductions », 2000, DOI: https://doi.org/10.58282/acta.11131

CULLER Jonathan, 2016, « Qu’est-ce que la théorie ? » in Théorie littéraire, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, pp.7-30.

FINLAYSON Marcia, « L’importance de la théorie », Revue canadienne d’Ergothérapie, N˚4, Vol. 74, 2007, p. 292.

HABERMAS J., Parcours 2 (1990-2017). Théorie de la rationalité. Théorie du langage, Collection NRF Essais, Gallimard, 2018.

KANGA Konan Arsène, « Le réalisme lukácsien pour une lecture critique des romans africains », RISS, Revue Ivoirienne de Sociologie et de Sciences Sociales, Université Alassane Ouattara, Vol.1 (2020) n°4 – 4ètrimestre du 31 décembre 2020, pp.186-198.

MABANCKOU Alain, 2017, Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui, Paris, Seuil.

PENNANECH Florian, 2010, « Pourquoi aime-t-on un texte théorique », Sur Philippe Hamon, L'Ironie littéraire. Essai sur les formes de l'écriture oblique. Paris : Hachette supérieur, coll. "Recherches littéraires", 1996, 159 p., Acta fabula, DOI: https://doi.org/10.58282/acta.5644

SAMAKÉ Adama, 2013, La Sociocritique : essai d’analyse textuelle,/ La Sociocritique : enjeux théoriques et idéologiques, Publibook.

WILLETT Gilles, 1996, « paradigme, théorie, modèle, schéma : qu’est-ce donc ? », https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.1873

Comité scientifique

Prof. ANO Boadi Désiré, Littérature, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. BAH Henri, Philosophie, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. BAMBA Mamadou, Histoire, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. COULIBALY Adama, Littérature, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. DEDOMON Claude, Littérature, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. IBO Lydie, Sémiotique, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. IRIÉ Bi Gohy Mathias, Grammaire, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. KANGA Konan Arsène, Littérature, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. KOUASSI Koffi Magloire, Grammaire, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. KOUAMÉ Kouakou, Linguistique, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. MAZOU Hilaire, Sociologie, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. LOUCOU Alain François, Géographie, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. OULAI Jean Claude, Communication, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. SAKHO Cheick, Littérature, Université Cheick Anta Diop, GIRCI, Sénégal

Prof. TRO Deho Roger, Littérature, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Comité d’organisation

- Coordination

Prof. ANO Boadi Désiré, Université Alassane Ouattara

Dr/Mc N’CHO Rachel, Université Alassane Ouattara

- Membres

Dre DAH Perpétue, Université Alassane Ouattara

Prof. DEDOMON Claude, Université Alassane Ouattara

Dr DIBY Marcel, Université Péléforo Gon Korhogo

Dr EGNIFI Gardozi, Université Alassane Ouattara

Prof. KANGA Konan Arsène, Université Alassane Ouattara

Prof. KOFFI Ehouman René, Université Alassane Ouattara

Dre MONSIA Sandrine, Université Virtuelle de Côte d’Ivoire

Dr SANOGO Kagnon Brahima, Université Péléforo Gon Korhogo

Soumission des propositions

Ce Colloque, en mode multimodal, aura lieu au Campus 2 de l’Université Alassane Ouattara, les vendredi 11 et samedi 12 avril 2025.

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse suivante : gcritiquetheories@gmail.com

Elles comprendront les éléments suivants :

• Nom, prénom, affiliation, mail de contact

• Titre de la communication

• Résumé (300 mots)

• 5 mots-clés

• Biobibliographie (brève notice)

Calendrier

Date butoir pour la soumission des propositions : 10 février 2025

Avis du comité scientifique : 25 février 2025