"La hantise de l'original" par Marc de Launay (Séminaire "L'écriture de la pensée", F. Noudelmann & B. Clément, en ligne)

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" aura lieu le vendredi 10 janvier, à 15h.

Marc de LAUNAY, "La hantise de l'original"



Dans son « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », Borgès pose la question de la traduction en partant de la question préjudicielle sempiternellement reposée : la traduction n’est pas l’original, et permet de la déplacer vers la problématique de l’herméneutique dont il faut préciser qu’elle doit rester une méthode sans jamais basculer vers une « philosophie ». Ce qui permet ensuite de situer à nouveau la problématique dans une perspective plus anthropologique qui replace la traduction sur le plan d’une rhétorique générale.

M. de LAUNAY est chercheur au CNRS (Archives Husserl de Paris-ENS-Ulm) spécialiste des courants néokantiens. Il enseigne à l’École normale supérieure dans le cadre du Master de philosophie contemporaine de PSL, ainsi qu’à l’Institut catholique de Paris. Il s’est également consacré à la traduction de philosophes et de poètes allemands (Kant, Schelling, Nietzsche, Husserl, Cohen, Rosenzweig, Scholem, Cassirer, Adorno, Habermas, Blumenberg, Rilke, Peter Handke).



