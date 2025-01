Théâtre et femmes au Québec et au Canada francophone (revue Nouvelles études francophones, NÉFI)

Théâtre et femmes au Québec et au Canada francophone

Dossier thématique de la revue Nouvelles études francophones (printemps/été 2026)

dirigé par Sandrine Duval, Nicole Nolette et Jimmy Thibeault

Un appel à articles est lancé pour un dossier thématique de la revue Nouvelles études francophones (NÉF) sur le sujet de “Théâtre et femmes au Québec et au Canada francophone.

Nous savons que la recherche sur la contribution des femmes au théâtre n’est pas nouvelle et qu’il est possible de retracer dans le temps des études qui interrogent l’évolution de la place qu’elles occupent dans les différentes sphères de l’espace théâtral. Il nous semble cependant qu’il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet dans les contextes québécois et franco-canadien.

Au Québec, on s’est notamment intéressé au “théâtre-femmes” (dossier de la revue Jeu en 1980), au “théâtre des femmes” (Desrochers), aux “nouveaux territoires féministes” (Jobin), au travail de certaines dramaturges comme Carole Fréchette, Jovette Marchessault, Pol Pelletier, Dominick Parenteau-Lebeuf, ou encore la parole des personnages féminins au théâtre (Robert, “L’impossible parole des femmes”). On a aussi étudié quelques thématiques féminines telles que le féminisme (Robert, “Théâtre et féminisme au Québec”), la maternité (Hains) et le militantisme (Garneau). Malgré cette présence des femmes comme sujet de la recherche au théâtre, des ouvrages comme Femmes en scène (Doré) et les rapports récents d’Espace Go (“La place des femmes en théâtre”, “La Sentinelle #2”) rappellent que cette présence reste fragile et qu’il est encore nécessaire de rendre visible le travail des femmes.

Ceci est particulièrement vrai du côté des communautés franco-canadiennes où la voix des femmes se trouve souvent marginalisée dans l’étude des productions artistiques en général, et théâtrales en particulier. Hormis quelques travaux isolés (Bosley, Bourque, Paré), la contribution des femmes a souvent été effacée de l’histoire du théâtre (Beddows, Nolette, O’Neill-Karch).

Le projet du dossier thématique pour lequel nous lançons cet appel a comme objectif principal de creuser la réflexion sur le théâtre des femmes au Québec et d’élargir la recherche franco-canadienne sur le théâtre. La publication dans NÉF permettra également aux autrices et aux auteurs du dossier de s’adresser à un large lectorat de spécialiste des littératures des francophonies mondiales. Nous cherchons des contributions qui aborderont, mais pas exclusivement, les sujets suivants :

· La dramaturgie des femmes et les formes du théâtre féminin ou féministe (intimisme, monologue, chœur, etc.);

· Les personnages féminins et la distribution des rôles féminins;

· Le théâtre féministe et autres politiques du théâtre des femmes (théâtre queer ou lesbien, maternité, écoféminisme, etc.);

· Les femmes, l’histoire du théâtre et les archives théâtrales;

· Les scènes et les publics du théâtre des femmes (amateur, religieux, jeune public, etc.);

· Les femmes à la mise en scène ou à l’avant-scène; les femmes et les métiers du théâtre, à l’administration des théâtres, au sein des festivals de théâtre, à la médiation théâtrale; les femmes comme enseignantes d’art dramatique et éditrices de théâtre;

· Les femmes et la performativité ou performance du genre; les femmes au carrefour d’autres formes de minorisation.

—

Nous invitons les collaboratrices et les collaborateurs à envoyer une proposition d’article de 300 mots à Sandrine Duval (sandrine.duval@mail.mcgill.ca), Nicole Nolette (nnolette@uwaterloo.ca) et Jimmy Thibeault (Jimmy.Thibeault@usainteanne.ca), avant le 15 mars 2025.

Les articles dont les propositions seront retenues devront être soumis avant le 15 août 2025. Ceux-ci devront compter une vingtaine de pages, soit de 5000 à 6000 mots excluant la bibliographie et un résumé de 150 mots qui devra également être fourni.

—

Bibliographie

Boehringer, Monika. “Les mots pour se/le dire : trois temps forts dans l’Acadie au Féminin : Antonine Maillet, Dyanne Léger, France Daigle.” Francophonies d’Amérique. no 37, 2014, pp. 173-201.

Bosley, Vivien. “Festival, francophonie et femmes de théâtre.” Cahiers franco-canadiens de l’Ouest. vol. 5, no 1, printemps 1993, pp. 67-81.

Bourque, Denis. “Trois générations de femmes écrivaines en Acadie : Antonine Maillet (1929-), France Daigle (1953-), et Emma Haché (1980-).” Quebec Studies. vol. 61, pp. 53-75.

Bourque, Denis. “Le théâtre acadien des années 2000.” Littérature acadienne du 21e siècle. Coordonné par Cécilia W. Francis et Robert Viau. Éditions Perce-Neige, 2016, pp. 213-223. Coll. Archipel / APLAQA.

Boyer, Ghislaine. “Théâtre des Femmes au Québec, 1975-1985.” Canadian Literature. no 118, 1988, pp. 61‑80.

Couillard, Marie et Lara Mainville. “Profession : Femme de théâtre.” Liaison. no 74, 1994, pp. 22-25.

Cardinal, Linda. “La recherche sur les femmes francophones vivant en milieu minoritaire : un questionnement sur le féminisme.” Recherches féministes. vol. 5, no 1, 1992, pp. 5‑29, https://doi.org/10.7202/057668ar. Consulté le 18 novembre 2024.

Cyr, Catherine. “Ambivalences du maternel et du féminin dans le théâtre de Dominick Parenteau-Lebeuf et d’Évelyne de la Chenelière.” Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes. Coordonné par Adrien Rannaud, Lori Saint-Martin, et Julie Beaulieu. Codicile éditeur, 2018, pp. 177-207.

David, Gilbert, coordonnateur. “Une dramaturgie à soi : L’écriture du théâtre des femmes au Québec.” L’Annuaire théâtral. no 46, 2009, https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/2009-n46-annuaire3980/. Consulté le 18 novembre 2024.

Desrochers, Nadine. “Le théâtre des femmes.” Le théâtre québécois, 1975-1995. Coordonné par Dominique Lafon. Fides, 2001, pp. 111-132.

Doré, Isabelle, Marie Ouellet, Anne-Marie Cousineau et Louise Bombardier. Femmes en scène. Pleine lune, 2018.

Espace Go. “La place des femmes en théâtre : chantier féministe. Du 8 au 13 avril 2019. Rapport.” 2019, https://indd.adobe.com/view/8ffb838b-bfff-4743-8784-50ebfd36d071. Consulté le 18 novembre 2024.

Espace Go. “La Sentinelle # 2 : Pour l’avenir Du 1er au 3 février 2023. Rapport.” 2023. https://indd.adobe.com/view/188d69ef-bde2-445f-855a-f072ea372839. Consulté le 6 décembre 2024.

Forsyth, Louise H., éditrice. Anthology of Québec Women’s Plays in English Translation 1966-1986. vols. 1-3, Playwrights Canada Press, 2006, https://journals.lib.unb.ca/index.php/TRIC/article/view/7374. Consulté le 18 novembre 2024.

Forsyth, Louise H.. “Introduction Les femmes dans le théâtre du Québec et du Canada / Women in the Theatre of Quebec and Canada.” Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada. vol. 8, no 1, 1987.

Garneau, Marie-Claude et Isabelle Montpetit. “Femmes pour l’Équité en Théâtre : célébration d’un consensus.” Jeu : revue de théâtre. no 165, 2017, pp. 68‑71.

Garneau, Marie-Claude. “L’intertextualité dans la dramaturgie féministe : la construction de ‘générations symboliques’ de femmes dans le théâtre de Jovette Marchessault.” Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes. Coordonné par Julie Beaulieu, Adrien Rannaud et Lori Saint-Martin. Codicile éditeur,. 2018. Coll. Prégnance.

Garneau, Marie-Claude. Néolibéralisme, postféminisme et militantisme : la liberté de choix dans la dramaturgie des femmes au Québec (2015-2019). 2023. Université d’Ottawa, Thèse de doctorat.

Hains, Lyne. Voix de mères et voix de filles dans le théâtre des femmes au Québec depuis 1960. 2010. Université du Québec à Montréal, Thèse de doctorat.

Hotte, Lucie. “Être écrivaine en contexte minoritaire franco-canadien (1970-1985).” Regenerations/ Régénérations Canadian Women’s Writing/ Écriture des femmes au Canada. Coordonné par Marie Carrière et Patricia Demers. Presses de l’Université d’Alberta, 2014, pp. 141-164.

Hurley, Erin. De l’Expo 67 à Céline Dion. Essai sur la performance nationale. Traduit par Anne-Marie Regimbald. Nota bene, 2017.

Jobin, Emilie, coordonnatrice. “Dossier - Nouveaux territoires féministes.” JEU revue de théâtre. no 156, 2015.

Melançon, Johanne, coordonnatrice. Écrire au féminin au Canada français. Prise de parole, 2013.

Moss, Jane. “La création recréée : La femme artiste au théâtre.” L’Autre lecture : La critique au féminin et les textes québécois. Coordonné par Lori Saint-Martin. XYZ, 1992, pp. 77‑86.

Nolette, Nicole. Traverser Toronto. Récits urbains et culture matérielle de la traduction théâtrale. Presses de l’Université de Montréal, 2024.

O’Neill-Karch, Mariel. “ Le théâtre à Ottawa 1870-1880 : femmes s’abstenir.” Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada. vol. 29, no 2, 2008, pp. 258‑283.

Paré, François. “Un théâtre d’expression féminine en Ontario français depuis 2008 : étude de trois auteures.” @nalyses. vol. 14, no 1, 2019, pp. 199-223.

Plana, Muriel. Théâtre et féminin : identité, sexualité, politique. Éditions universitaires de Dijon, 2012. Coll. Écritures.

Robert, Lucie. “La dignité des mères.” Voix et Images. vol. 36, no 3, 2011, pp. 132–139.

Robert, Lucie. “L’impossible parole des femmes.” Le Monde de Michel Tremblay. Coordonné par Gilbert David et Pierre Lavoie. Édition revue et augmentée, Lansman, 2005, pp. 177-194.

Robert, Lucie. “Le grand récit au féminin ou quelques usages de la narrativité dans les textes dramatiques de femmes.” La narrativité contemporaine au Québec. Coordonné par René Audet et Andrée Mercier. Presses de l’Université Laval, 2004, pp 61‑85.

Robert, Lucie. “Théâtre et féminisme au Québec.” Québec Français. no 137, 2005, pp. 43‑46.