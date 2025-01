Laurent Angard, Sébastien Baudoin, David Michon, Le Banquet des Belles Lettres

Que reste-t-il du Banquet platonicien, plus de deux mille ans après sa parution ? Le modèle établi par Platon, associant repas et causerie philosophique, a essaimé dans la littérature au point de devenir un sujet de prédilection associant deux plaisirs conjoints, celui de l’esprit – par le verbe et l’art de la conversation – et du corps – par les réjouissances des papilles. Mieux, on parle gastronomie, on évalue les plats, on distille la succulence. Ce volume tend moins à mesurer l’héritage de Platon dans la littérature qu’à saisir les multiples métamorphoses du motif du banquet littéraire dans son association subtile avec les débats d’idées.

Du XVIe au XXe siècle, le voyage proposé au menu fera frissonner les convives, du risque de cannibalisme aux débats les plus raffinés menés par les dandys ou les théoriciens de la gastronomie et de la cuisine : le banquet s’y révèle à la fois sujet et objet, reflet de son époque, miroir du palais et des fantasmes d’artistes. Car, si l’appétit vient en mangeant, il vient aussi en dissertant.

Table des matières

Introduction

Mise en bouche .

Partie 1 L’art de manger, de Léry à Berchoux

Carine Roudière-Sébastien, Jean de Léry, convive aux “nopces” de Sancerre (1573), ou du bon usage de la nourriture en temps de siège .

Guilhem Armand, La Gastronomie de Berchoux : le festin fondateur d’une poésie réactionnaire .

Partie 2 Entremet : Molière, Flaubert et Duras gastro-critiques

Carsten Meiner, De la gastro-critique littéraire féministe : « Aie le courage de te servir de ta propre nausée » .

Partie 3 Gastronomie et cuisine littéraire

Sébastien Baudoin, Chateaubriand à la table des Indiens : de la gastronomie en Amérique .

Pierre Girardey, Le romantisme de Gautier : une conception anti-bourgeoise de la gastronomie .

Laurent Angard, L’histoire qui se mange dans le Grand dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas .

David Michon, Flaubert et la gastronomie : une mise en mets des mots .

Gabrielle Hirchwald, À table chez Daudet et Zola .

Francesca Paraboschi, Les dandys mangent-ils ?

Partie 4 Penser le banquet

Virginia Terry Sherman, Transgressions et métamorphoses du repas gastronomique dans les œuvres de M. F. K. Fisher, Julia Child et Elizabeth David .

Rossella Lorenzi, « La Liberté ?... cela ne se mange pas ». Esthétique et politique du banquet futuriste .

Directeurs de publication

Laurent Angard

Laurent Angard est docteur en littérature française du XIXe siècle, professeur de lettres et chercheur associé au LASLAR (Université de Caen Normandie) et à l’ILLE (Université de Haute-Alsace). Spécialiste de Dumas, il travaille sur les rapports que celui-ci entretient avec l’histoire, en particulier celle de l’Ancien Régime.

Sébastien Baudoin

Sébastien Baudoin est agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres et professeur de khâgne à Paris. Chercheur associé au CELIS (Université Clermont Auvergne), il est spécialiste de Chateaubriand et de l’écriture de la nature. Il a écrit plusieurs essais sur la question et édite Chateaubriand chez Gallimard.

David Michon

David Michon est docteur en histoire contemporaine. Chercheur associé à LER (Université Lumière Lyon II), il travaille sur le patrimoine gastronomique français dans ses dimensions sociales et culturelles. Il a publié plusieurs ouvrages sur les questions alimentaires.