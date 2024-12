Le Panthéon de Charles Péguy (ENS Paris & en ligne)

Le Panthéon de Charles Péguy

« … une situation presque unique dans un Panthéon des mémoires

qui n’est pas au bout de la rue Soufflot »

CQ VII-11, 3 octobre 1907

Colloque de l’Amitié Charles Péguy samedi 18 janvier 2025

Amphithéâtre Galois, 45 rue d’Ulm, Paris 5e arrondissement

Entrée libre sur inscription au plus tard le 11 janvier 2025

Chez Péguy, le motif du Panthéon est une médiation littéraire mais tout autant éthique, entre transmission admiration et volonté de grandir ensemble dans la reconnaissance d'une ancestralité fondatrice commune. Le Panthéon de Péguy abrite de grands noms gravés dans ses textes, figures admirées visibles ou souterraines. Les références explicites et intertextuelles aux maîtres, aux pairs et aux frères et aux saintes seront considérées dans ce colloque. La crypte du Panthéon de Péguy recèle aussi des spectres cachés comme saint Augustin. Et si ce Panthéon imbriquait des sanctuaires comme Amiens, cathédrale de la douleur cachée, trop souvent ignorée car à l’ombre des vénérations publiques aux grandes dames de Chartres et de Paris ? Péguy serait alors dans un triptyque, entre la panthéonisation des autres, la monumentalité du moi/ de soi et l’expérience de l’exil. Les communications accompagnées de lectures porteront sur l’exploration des raisons et du besoin d’admirer chez l’écrivain ou comment cette matrice d’admiration est génératrice pour Péguy medium/médiateur d’une transmission dans l’imaginaire républicain de la reconnaissance et dans l’in-cognito religieux dans une même cohérence éthique, mystique et politique. Ces auteurs et ces figures visibles comme cachées feront l’objet d’une relecture et d’un décryptage pour l’ensemble de l’œuvre de Péguy complétée par un second volet sur Péguy au panthéon des romanciers et des cinéastes.

Programme

Session du matin

(9h-12h30 )

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Mot d’ouverture de Frédéric Worms, Directeur de l’École normale supérieure - PSL

- Éric Thiers, Président de l’Amitié Charles Péguy : introduction au colloque

- Charles Coutel, professeur émérite à l’Université d’Artois, vice-président de l’Amitié Charles Péguy : Monumentalité et ancestralité du Panthéon de Charles Péguy

- Camille Riquier, docteur en philosophie, doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris : Bergson au Panthéon de Péguy

Pause

- Nicolas Faguer, professeur agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres de Paris-Sorbonne : « Cor inquietum » : Dialogues souterrains entre Péguy et saint Augustin

- Anthony Glaise, professeur agrégé de lettres classiques, docteur ès lettres, Université de Tours : « Tout Phèdre, à ce qu'il me semblait, tout Polyeucte... » : Péguy, lecteur et critique de Corneille et de Racine

Lecture de textes de Charles Péguy par Violaine Barthélemy, artiste lyrique et cheffe de choeur

12h30 : déjeuner buffet sur place (sur réservation préalable).

Session de l’après-midi

(14h00-17h30)

- Dominique Ancelet-Netter, anciennement maître de conférences à l’Institut catholique de Paris, vice-présidente de l’Amitié Charles Péguy : Moi, Nous et les autres, panthéons comparés chez Péguy, Barrès et Bourget, en dialogue avec Catherine Michalet, professeure agrégée de Lettres modernes sur le Nous de Ève

- Yves-Marie Lenfant, directeur-adjoint des études, IRCOM (Angers), doctorant au CIRPaLL (EA 7457) : Proudhon et l’ordre du travail chez Péguy

- Marie Velikanov, docteure en littérature française de l’Université de Lorraine : Bernard Lazare, un saint laïc

Pause

- Jean Zeller, docteur en philosophie de l’Institut catholique de Paris : « Jeanne, c’est moi ! »

- Jean de Saint-Cheron, auteur, directeur de cabinet du Recteur de l’Institut catholique de Paris : Péguy au Panthéon des romanciers (Alain-Fournier, Georges Bernanos, Jean-René Huguenin, Romain Rolland, Charles Pennequin)

- Lou-Andrea Depaule, docteure en littérature française de l'Université Toulouse Jean Jaurès : Péguy au Panthéon des cinéastes

Lecture de textes de Charles Péguy par Violaine Barthélemy, artiste lyrique et cheffe de choeur

Conclusion des travaux :

Denis Labouret, maître de conférences HDR émérite à Sorbonne Université.

