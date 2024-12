Iconothèques. Collecte, stockage et transmission d’images chez les écrivains et les artistes (XIXe-XXIe siècle)

Issu du domaine de la documentation, le terme « iconothèque » est utilisé ici pour penser une zone laissée en suspens par les études littéraires: les pratiques iconographiques concrètes d’écrivains dans un contexte de création, mises en regard avec celles d’artistes, de la fi n du e siècle à nos jours. Les iconothèques sont des bibliothèques d’images qui sont prises dans une tension entre sphère intime et publique, ainsi que, plus récemment, entre usages analogiques et numériques.

En dressant une généalogie de la collecte, du stockage et de la transmission des images, ce volume met en lumière des lieux de création qui méritent d’être conservés et valorisés. Il procède en cinq moments, traitant d’abord du fonctionnement des iconothèques comme des réserves d’images constituées pour soi ou pour autrui, avant de s’arrêter sur les cas des « scénographies murales », de « l’iconothèque en contexte numérique » et sur les manières dont ces dispositifs font œuvre.

Richement illustré, il alterne études de fonds et entretiens de responsables d’archives, de chercheurs et d’écrivains contemporains.

Publication du programme de recherche "Handling : writers handling pictures. A material intermediality (1880-today)" dirigé par Anne Reverseau à L'UC Louvain et financé par le conseil européen de la recherche (ERC) de 2019 à 2024 (Bourse n° 804259).

