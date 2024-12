Arts, archives et humanités numériques : vers une redéfinition du patrimoine culturel africain (en ligne)

3e JOURNÉES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES (3jsi)

Arts, archives et humanités numériques : vers une redéfinition du patrimoine culturel africain

28 Décembre 2024

—

Programme

Matinée du 28/12/2024

Panel 1 Période 8h gmt-10h gmt

Modérateur

Dr Franck Rostov TSAMO DONGMO

Université de Dschang, Cameroun

Frédéric SPAGNOLI

Le Master VANUPAAJ : une tentative d’unir patrimoine et numérique

NKEMGUE Sylmolin Giscard

La valorisation numérique du patrimoine industriel du port de Douala au Cameroun colonial :1884-1960.

Sidibe Aboubacar

Les enjeux de la numérisation du fonds documentaire de la série ID : Monographie Étude et Coutume de la Direction Nationale des Archives du Mali (DNAM)

NTUMBA TSHIMANGA Joseph Jeff

Problématique de la digitalisation dans la conservation des biens culturels en République Démocratique du Congo

MBARGA Julie-Cathy

Délices du Togo et d’ailleurs (Regards croisés) et animation littéraire (Écrits croisés)

Gislain ESSOME LELE

Urgence de l’apprivoisement du numérique pour une valorisation optimale du patrimoine culturel Africain : essai d’une approche ascendante et fractaborative

Panel 2 Période 10h gmt -12h gmt

Modératrice

Madame Sylvia OUEDRAOGO

Université de Franche-Comté, France

NASSOKO Lassana

Des mythes dans la Poésie

Abdoulaye DIONE

La littérature orale seereer : un instrument de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

RAMANGASON Iharantsoa Zoëla

Valorisation numérique des « Fady » (tabous malgaches) de la ville d’Antananarivo (e-Fady-Tana)

Abdourahmane KOUNTA

Politiques et techniques de valorisation du fonds des manuscrits conservées à l’IFAN au laboratoire islamologie

WOUASSI LADJINOU Rodrigue

Costumes et représentations sociales chez les Bamiléké (Ouest-Cameroun) précoloniaux : pour une valorisation et préservation numérique des savoirs endogènes

BIAOU Yves

Valorisation Numérique du patrimoine Africain restitués (VANUPARE)

PAUSE (12h gmt-14h gmt)

Après-midi du 28/12/2024

Panel 3 Période 14h gmt-16h gmt

Modérateur

Dr Hicham SAIDI

Université Moulay Ismail, Maroc

Ibrahima FAYE

Valorisation numérique du discours oral wolofal : enjeux de préservation et de vulgarisation d’une ressource patrimoniale immatérielle

Marie jeanne DIEDHIOU

Rite et culture de la basse Casamance/valorisation du patrimoine culturel immatériel

AMALAMAN DJEDOU Martin

Le « kômian » en pays Akan et Agni Djuablin de Côte d’Ivoire : un patrimoine culturel africain à pérenniser

NALE Rose Nadège

Patrimoine ethnologique au Cameroun: numérique, outil de veille de l’aire culturelles Pol

MOUTSINGA M Achernac

Valorisation numérique des artefacts culturels des peuples du Sud du Gabon

GBOGBOU Abraham

Linguistique de l’énonciation et pragmatique linguistique : Deux approches linguistiques nécessaires à l’analyse du discours

Panel 4 Période 16h gmt -18h gmt

Modérateur

Dr Simpson Dorothy MBADINGA MBADINGA

Université Omar Bongo, Gabon

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar

Les Droits de la nature

YANGKA Rosenius

CONUVAGRUB : Conservation numérique et valorisation des gravures rupestres de Bidzar

KALAO Essohanam

Valorisation numérique du patrimoine architectural colonial au Togo : Un enjeu pour la mémoire et le développement.

MOUAHA ESSOMBA Priscille

Valorisation numérique des peintures rupestres sur les édifices coloniaux des îles Camerounaises : Enjeux de préservation et de diffusion du patrimoine

Brahim ALHIANI

Vers une perspective « glocale » des modes de mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel amazigh dans la région du Souss-Massa au Maroc

HASSIM MALIAWAI

Décentralisation et aménagement du territoire dans la région de la Kara (NORD-TOGO)

Programme et livre des résumés (PDF]…